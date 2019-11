General en retiro revela la existencia de halcones que llevarían a México al caos

El pasado 22 de octubre se celebró un desayuno en una instalación militar al que asistió un número considerable de generales en retiro, así como los actuales mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional. En esa oportunidad se produjo un hecho que primero pasó desapercibido pero que al paso de los días ha llamado la atención de la clase política, propiciando expresiones directas e indirectas de diversos actores políticos, incluyendo al propio Presidente de la República. Me refiero al discurso pronunciado por el general retirado Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, quien desempeñó funciones relevantes (subsecretario con Calderón y jefe del Estado Mayor con Peña) durante la aplicación de la fallida estratégia denominada guerra contra el crimen organizado.

En una de las partes más relevantes de ese documento, el general en retiro hace una revelación muy grave: ¿quién aquí ignora que el alto mando enfrenta, desde lo institucional, a un grupo de ‘halcones’ que podrían llevar a México al caos y a un verdadero Estado fallido? Ante la cual lo primero que cabe preguntar es: ¿quién integra tal grupo de ‘halcones’? Parece evidente que esa revelación motivó al presidente Andrés Manuel López Obrador a publicar en sus redes sociales la siguiente reflexión: “¡Qué equivocados están los conservadores y sus halcones! Pudieron cometer la felonía de derrocar y asesinar a Madero porque este hombre bueno, Apóstol de la Democracia, no supo, o las circunstancias no se lo permitieron, apoyarse en una base social que lo protegiera y respaldara. Aquí no hay la más mínima oportunidad para los Huertas, los Francos, los Hitler o los Pinochet. El México de hoy no es tierra fértil para el genocidio ni para canallas que lo imploren”.

Si se lee con cuidado el texto completo de la intervención del general Gaytán y otras expresiones emitidas desde el mismo ámbito de generales en retiro que súbitamente tuvieron la misma iluminación, se puede concluir sin mucho esfuerzo que parten del mismo diagnóstico:

Los soldados se sienten agraviados y ofendidos por el gobierno.

La sociedad está polarizada políticamente por la izquierda resentida, hoy en el gobierno.

Sin soslayar que el actual titular del Ejecutivo ha sido empoderado legal y legítimamente, es inocultable que la debilidad de los contrapesos existentes ha propiciado decisiones estratégicas “que no han convencido a todos, para decirlo con suavidad”.

La formación de los generales choca con la estrategia y las formas con que hoy se conduce al país. “Más de uno quisiéramos soluciones mágicas, o peor, drásticas, ante un entorno histórico que lo que requiere a gritos es pacificar, educar y mantener sano a México”.

El diagnóstico es muy preocupante por diversas razones: No asumen plena y consecuentemente los generales iluminados que sus mandos superiores forman parte del equipo que ha elaborado la nueva estrategia de seguridad y que dirigen las acciones cotidianas de todas las corporaciones. Intentar cargar al secretario Durazo toda la responsabilidad ante el reciente operativo fallido de Culiacán no corresponde con la información que ellos mismos han emitido con frecuencia.

La polarización de la sociedad mexicana, igual que la de otros países del mundo, es el resultado más visible de cási cuatro décadas de hegemonía del modelo neoliberal y de la desigualdad provocada por sus dogmas económicos. Sólo falta que agreguen, como las derechas de varios países de América Latina, que las movilizaciones masivas son provocadas por la infiltración de agentes cubanos o venezolanos.

Las oposiciónes políticas en México deberían preocuparse por las delaraciones que comentamos porque en ellas subyace la percepción de que son incapaces de jugar su papel en la democrácia mexicana. Debieran aceptar que los vacíos se llenan y que los halcones referidos por el general Gaytán pueden aspirar a llenarlos.

La evidente inconformidad subyacente en las declaraciones de los generales iluminados se puede explicar, al menos en parte, en el hecho de que ellos formaron parte de los equipos que dirigieron la “guerra” contra el narcotráfico durante las anteriores administraciones y que fueron educados en la doctrina militar correspondiente, sin embargo, en las filas de las fuerzas armadas también tienen presencia relevante quienes se sienten herederos y comparten los valores y principios que guiaron el liderazgo del general Lázaro Cárdenas del Río, empezando por la idea del alejamiento de los militares de toda posición partidista.

Tienen razón en la afirmación de que no hay soluciones mágicas al problema de la inseguridad y la violencia, pero deben asumir que el tamaño de las organizaciones criminales, su crueldad y la proclividad que empiezan a mostrar hacia las conductas terroristas no llegaron del cielo ni con AMLO. La era neoliberal también propició el entronamiento del dios del dinero, el individualismo y el consumismo extremos, anti valores que también explican la fascinación por la musica y las modas relacionadas con actividades antisociales. Y por ello, ninguna solución “drastica” de aniquilación resolverá el fondo del problema.