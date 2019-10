Falso, que feminicidios hayan disminuido; la tendencia desde 2013 a la fecha ha sido creciente

■ Semujer afirma que este delito en el estado bajó 73%, si se comparan 2013 y 2019

■ El delito de feminicidio logró su primera sentencia hasta 2015, pero se tipificó desde 2012

■ Al comparar los datos entre los reportes del Banevim y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública , hay diferencias en los registros

La baja del 73 por ciento en feminicidios anunciada por la Secretaría de la Mujer (Semujer) es imprecisa, en tanto los datos del Banco Estatal de Datos sobre Violencia contra las Mujeres (Banevim) no muestran este descenso, especialmente si se comparan los años 2013 y 2019. Además, no es preciso comparar el año 2013, periodo concluido, con 2019, ya que falta un bimestre para que cierre el año.

El Banevim incluye en sus reportes cifras desde 2013. Sin embargo, el delito de feminicidio logró su primera sentencia hasta 2015, pese a que se tipificó desde 2012. Por tanto, el 73 por ciento de disminución en feminicidios que reporta la Semujer tampoco corresponde al análisis histórico entre 2013 y 2019.

Aunado a estos datos, 2019 aún no puede compararse con los 6 años anteriores porque no ha concluido. Por tal motivo, el ejercicio comparativo no se sustenta.

Estos datos se analizaron partiendo del comunicado de la Semujer, emitido este lunes, mismo que corresponde a la presentación de la secretaria de las Mujeres, Adriana Rivero Garza, en Manzanillo, en la Reunión Nacional de Enlaces con el Banevim, donde advirtió que “gracias a la colaboración entre la Secretaría de las Mujeres (Semujer), la Subsecretaría de Prevención Social del Delito y la información del Banco Estatal de Datos sobre Violencia contra las Mujeres (Banevim), en 2019 los feminicidios en Zacatecas disminuyeron 73 por ciento en comparación a 2013”.

Por lo que se incluye aquí una gráfica de datos históricos desde 2013 hasta 2018, tomando como fuente los datos del Banevim, también se agregaron los feminicidios consumados de enero a septiembre de 2019.

En el portal de Banevim están inscritos datos sobre el delito de feminicidio desde 2013, y se inscribieron tan sólo 2 casos, en 2014 aumentó a 3, se conservó la cifra en 2015 (año en que se dio la primera sentencia declaratoria por feminicidio), y en 2016 se registraron 14 feminicidios más, lo que representó un aumento del 366 por ciento.

En 2017 en el estado de Zacatecas, de acuerdo con el Banevim, la cifra de feminicidios se sostuvo en 14. Y en 2018 aumentó dramáticamente 71.4 por ciento.

El año 2018 fue el periodo en que más feminicidios fueron perpetrados en el estado de Zacatecas, pues se registraron 24.

No hay consistencia en los datos

Al comparar los datos entre los reportes del Banevim y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), hay diferencias en los registros.

En 2015, el reporte más antiguo en la página del SESNSP, la cifra es de cero. Mientras que en 2016 el número ascendió a 11 casos.

Para 2017 el número de feminicidios que reporta el Sistema Nacional de Seguridad Pública es de 11, número que no corresponde a los 14 casos anotas por Banevim.

2018, el año más grave en materia de feminicidios, reporta 20 en el SESNSP. Mientras que los datos del Banevim del estado de Zacatecas inscribió 24 a su sistema.

En lo que respecta al 2019, de enero a septiembre, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública contó 7 feminicidios, mientras que el banco estatal contempla 6.

Por su parte la Fiscalía Especializada en Delitos de Género reportó 12 casos en lo que corre del 2019, de los cuales, 6 están en trámite, hay 3 órdenes de aprehensión y 3 de estos casos están judicializados.

Si bien, los números que se reportaron de enero a septiembre de 2019 son menores a los de 2018 para la misma fecha, donde ya había 18 casos de acuerdo con el SESNSP, la cifra que presentó la Semujer, que implica una disminución de 73 por ciento en feminicidios de 2013 a 2019, no es posible comprobarla con los datos consultables en el portal electrónico del Banevim, lo que implicaría una falta de análisis histórico del delito en el estado de Zacatecas por parte de la Semujer.