Saúl Monreal viaja a España; niega uso de fondos públicos en su fiesta privada de 2 mdp

Saúl Monreal Ávila ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

■ “No tengo nada que aclarar sobre las críticas en redes sociales y medios de comunicación”

■ Participa en la Cumbre Mundial de Municipalistas 2019, que se desarrollará del 28 al 30 de octubre en Madrid, en que presentará una ponencia sobre Servicios Públicos

“Es parte de lo mío, de lo que yo gano. No es ningún recurso público”. De esta forma defendió el alcalde de Fresnillo Saúl Monreal Ávila el gasto estimado en unos 2 millones de pesos para la presentación del cantante Manuel Turizo en su fiesta privada.

Dio estas declaraciones en el noticiero A Tiempo, transmitido por Radio Zacatecas y conducido por Francisco Elizondo, y las hizo desde España, donde se encuentra en la Cumbre Mundial de Municipalistas 2019, que se desarrollará del 28 al 30 de octubre en Madrid, en que presentará una ponencia sobre Servicios Públicos.

El presidente municipal consideró que no tiene nada que aclarar respecto a las críticas que se han vertido en redes sociales y medios de comunicación por el gasto millonario que se realizó en esta fiesta durante el fin de semana.

Aseguró que “la verdad respeto las opiniones, a pesar de que son mentiras” y agregó que, al ser un personaje público, “es parte de la dinámica de la grilla que se genera”.

En este sentido, sostuvo que “sé que estoy expuesto, sé que tengo adversarios y que se aprovechan pero no entraré en esa dinámica. No tengo algún comentario. (…) Los temas personales no quiero hacerlos públicos por respeto a ella”, a su hija.

Fue el ex alcalde de Fresnillo y presidente del Patronato de la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza), Benjamín Medrano Quezada, quien sostuvo que “naturalmente un sueldo de alcalde tan modesto, tan raquítico como el que tienen en Fresnillo no creo que les alcance, recordarás que hace unos días dijeron que se habían rebajado el sueldo”.

Precisamente el monto de las percepciones salariales del alcalde Saúl Monreal es posible consultarlo en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) donde se muestra que durante el último trimestre del año pasado y el primer trimestre de este 2019 el edil percibía un sueldo bruto de 76 mil 290.93 pesos, quedando un salario neto, después de impuestos, de 57 mil 218.2 pesos.

No obstante, a partir del segundo trimestre y hasta la fecha se registra un incremento cercano al 60 por ciento, ya que los últimos documentos publicados en la plataforma se refiere que el sueldo mensual del alcalde es de 120 mil 649.09 pesos brutos, lo que se traduce en 90 mil 486.82 pesos netos.

En sus declaraciones patrimonial y de intereses presentadas cuando era candidato, Saúl Monreal informó que durante su trabajo como diputado local, de 2010 a 2013, tenía ingresos netos anuales de 600 mil pesos.