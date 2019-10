Discuten sobre la Transparencia dentro de la función pública, en Sound Politicón

Los invitados fueron Paula Rey Ortiz, secretaria de la Función Pública y Germán Morales, de la Comisión de Participación Ciudadana ■ FOTO: MIGUEL ÁNGEL NÚÑEZ

■ Ya se trabajó en un diseño de políticas anticorrupción: Paula Rey

■ Las instancias encargadas de transparentar, desde el nivel nacional están en estado de coma: Germán Morales

Durante emisión del programa Sound Politicón, transmitido a través del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, en la frecuencia 97.9, se abordó el tema “Transparencia dentro de la función pública”.

Partiendo el tema de los convenios de comunicación social que procuran los gobiernos en sus tres niveles, así como otros procesos de transparencia que están vigentes, tales como la transparencia en la contratación de artistas para la Fenaza 2019 y otros temas como el Teatro Bicentenario.

Los invitados para esta trasmisión fueron, Paula Rey Ortiz, secretaria de la Función Pública y Germán Morales de la Comisión de Participación Ciudadana.

Paula Rey expuso a grandes rasgos los órganos que intervienen en la transparencia y las medidas anticorrupción que están operando actualmente, para aclarar cuál es el papel de la Secretaría de la Función Pública y su labor conjunta con otros órganos, explicó que “la función pública es una instancia, una más de las que conforman el Sistema Estatal Anticorrupción, porque lo conforman la Auditoría Superior del Estado, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Tribunal Superior de Justicia, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, la Secretaria de la Función Pública y la Auditoria Superior. Y hay que decir, está presidido por un representante ciudadano que es el presidente de CPC estatal, que surge para coordinar a todas las instituciones que participamos en la prevención, detección o en la sanción de faltas administrativas, de fiscalización o de hechos de corrupción”.

Durante la emisión se llevaron temas de la actualidad zacatecana a la mesa, entre ellos, la triangulación de recursos para la contratación de los artistas que se presentaron en la Fenaza 2019 y la cancelación del cantante puertorriqueño Ricky Martin.

Sobre la labor que se hace en Zacatecas en materia de regulación de la función pública, Paula Rey Ortiz advirtió que ya se trabajó en un diseño de políticas anticorrupción, y se partió de foros especializados y una encuesta desarrollada por académicos de la BUAZ.

Notificó que se presentaron los resultados de dicho estudio por parte de un académico de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo. Y que estos servirán para formular una política estatal anticorrupción.

Además, se tocó el tema del Teatro Bicentenario, donde aún no se han señalado culpables por la ejecución de una obra que no contó con un objetivo y proceso adecuado. Al respecto, Rey Ortiz dijo que hay obras que no son vigiladas presupuestalmente.

Por su parte, Germán Morales puntualizó que las instancias encargadas de transparentar, desde el nivel nacional están en estado de coma, situación que puso en evidencia la renuncia de Irene Levy.

A nivel local, dijo Morales que “la semana pasada fuimos testigos de las resistencias para transparentar por parte de los actores del estado”. A lo que agregó que “ha faltado que el comité de participación le imprima mayor dinámica”.

Sobre el proceso de trasparencia en lo correspondiente a la Fenaza 2019, Rey Ortiz dio una posible explicación sobre el procedimiento de actuación a nivel nitidez de la información, pues hay un protocolo a seguir en este rubro.

“[Se dan] tiempos establecidos para que terminara la feria, y establece un tiempo para que el patronato informe al gobierno, un tiempo para que el comité le informe al patronato”. Sin embargo, es necesario que esta información se dé a conocer pronto.

Los invitados cerraron su participación en el programa proponiendo mecanismos de actuación necesarios.

Por un lado, Paula Rey Ortiz mencionó tres ejes vectores para la administración y vigilancia de la función pública: combatir la impunidad con sanciones y castigos, fomentar la prevención en actos de corrupción e impulsar la participación ciudadana.

Asimismo, Germán Morales aludió a constituir una serie de alianzas y redes para compartir información, hay que hacer pedagogía política, hay que conocer la función de cada servidor público.