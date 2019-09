Ricky Martin: crónica de una cancelación anunciada

El cantante anunció que por incumplimiento de contrato la presentación que tendría en Zacatecas quedaba cancelada ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

■ Autoridades indicaron que el cantante no actuaría por un “inconveniente por falta de pago”

■ La empresa que fungió como intermediaria en el contrato tiene un historial cuestionable

Pareció que todo el mundo sabía que Ricky Martin había cancelado su presentación en la Fenaza 2019 menos los que estaban formados desde una noche antes para verlo y hasta los organizadores.

La cancelación del espectáculo se olía como se huele la lluvia en el primer día de otoño, aunque había señales de que no sería así, pues en el Multiforo a temprana hora de ayer lunes 23 de septiembre, el montaje del escenario en el que bailaría el boricua se estaba llevando acabo y tanto sus bailarines como su hermano estaban ya en tierras zacatecanas, pero sería el dinero quien tendría la última palabra.

A las 3 las tarde mediante sus redes sociales, el cantante que andaba de bermuda gozando el pasado maya en Uxmal, anunció que por incumplimiento de contrato la presentación que tendría en Zacatecas quedaba cancelada, lamentando los inconvenientes que esto pudiera ocasionar. La noticia, al igual que cuando se anunció su visita fue una bomba, pero si aquello arrojó en muchos alegría, ésta provocó en los mismos tristeza, que seguramente a los que acamparon a las afueras del foro terminó por dolerles más el corazón que la espalda por dormir a la intemperie.

Bastaron apenas unos cuantos minutos después del anuncio cuando, mediante mensaje de Whatsapp, el Patronato citaba a la prensa en “20 minutos” en el hotel Quinta Real, donde se haría un anuncio importante. Pero parece que los minutos más largos son los que se visten con la incertidumbre porque la espera se alargó casi dos horas en las que el hotel sólo abrió sus puertas mínimamente para el paso de un despistado turista y los reporteros que pidieron prestado el baño.

Finalmente a las 5: 20 de la tarde la puerta del Quinta se abrió para que el presidente del Patronato, Benjamín Medrano Quezada, con semblante compungido, anunciara lo inminente. “Debo decirles que hoy sucedió algo inédito, inusual”, dijo el mismo personaje que anunció en la misma feria la cancelación del reggaetonero Ozuna, pues a pesar de que todo el equipo de Ricky Martin y su hermano estuvieran aquí, debido a un incumplimiento de la empresa, el cantante puertorriqueño no actuaría por un “inconveniente por falta de pago”.

“Nosotros hemos cubierto absolutamente todos los gastos de honorarios, producción, y aquí estamos. Lamentamos muchísimo informar lo que hace un rato Ricky Martin anunció en sus redes”, dijo Benjamín, quien detalló que al no pagársele a Ricky Martin un millón de pesos que era lo que faltaba por cubrir, decidió cancelar debido a una desatención del empresario José Tajonar Andere, a quien se le denunciará legalmente por fraude, porque dijo, el Patronato cumplió con todos los requisitos del contrato.

El haber hecho esperar a la prensa un par de horas fue porque estaban reunidos esperando a que Ricky Martin aterrizara de su vuelo Merida-Los Ángeles para ver la posibilidad de re agendar el concierto sin tener, si quiera, una fecha precisa para el mismo.

La cancelación, dijo Benjamín Medrano, representó un golpe brutal para la Feria de Zacatecas, así como para el gobierno y los que vinieron de otros estados a ver mover las caderas al boricua. Tajonar Andere, apellido del villano de esta telenovela, además de solicitarle 90 mil pesos más para la pirotecnia de Nati Natasha, les exigió más dinero de lo entregado para Ricky Martín, por lo que de haber estado aquí seguramente ya hubiera respondido a las autoridades por el fraude.

La vasta experiencia en el mundo del espectáculo del jefe del Patronato parece que no bastó para identificar bien la agencia con la cual trabajar, pues Kasst Agency que utilizó para esta ocasión como intermediaria a Lorean Producciones, la misma que incumplió con el contrato de Ozuna, tiene un historial cuestionable y aunque noviembre es su mes favorito Zacatecas fue su víctima en septiembre.

Y es que el 10 de noviembre de 2016 incumplió contrato con Mario Bautista para presentarse en Toluca; el 17 de noviembre de 2017 incurrió en lo mismo con Alejandro Fernández quien tuvo que cancelar en Puebla e Hidalgo, y apenas noviembre de 2018 volvió a cometer la misma falta con Black Eyed Peas para su presentación en Guadalajara.

Y mientras esto sucedía, en las afueras del Multiforo reinaba el desconcierto. Los primeros fans en llegar se negaban a aceptar la noticia y no se decidían a desmontar su campamento, otros se asomaban por las rendijas de la malla de las puertas a ver si de casualidad Ricky andaba por ahí y todo era una tomada de pelo. Pero la desazón se apoderaba de todos, algo que comprendía bien el presidente del Patronato porque sintió lo mismo, le contó a la prensa, cuando fue a ver a Luis Miguel al Auditorio Nacional y sin motivo alguno El Sol canceló. Por lo que el mensaje para los formados ayer, fue rotundo “hoy no habrá concierto de Ricky Martin”.

En redes sociales los memes y las reacciones no se hicieron esperar. Hubo quien envidió a Yucatán, no por haber rechazado el matrimonio igualitario pues en eso hay empate, pero sí porque pudieron gozar de la presencia del boricua quien con su cancelación vino a sumarse a los dolores de cabeza que el gobierno estatal ha padecido la última semana entre ejidatarios y cerveceros, y es que mientras Ricky Martin nada en el sur, en Zacatecas la lluvia cayó sobre mojado y no hubo Kumbia Kings alguno que nos salvara.