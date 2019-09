Presentarán iniciativa para incluir los crímenes de odio en el Código Penal del estado

La diputada Navidad Rayas Ochoa ■ foto: facebook

El próximo martes se presentará una iniciativa de reforma al Código Penal del estado en la que se busca tipificar los crímenes de odio en la entidad. En concreto, se trata de la inclusión de las figuras de homicidios y lesiones de odio.

Esta propuesta será presentada por la diputada Navidad Rayas Ochoa, quien informó que fue elaborada en conjunto con los colectivos LGBT.

El objetivo, expuso la legisladora, es añadir en los artículos relativos a los tipos penales de homicidio y lesiones “el factor o la motivación de odio por las preferencias sexuales al cometer el delito de privar de la vida a alguien o causarle daño a su integridad física”.

Además de la tipificación, puntualizó que se propone considerar este hecho un agravante a la hora de determinar las sanciones y por ello se planteará un aumento en las penas tanto mínimas como máximas.

Rayas Ochoa indicó que la iniciativa, por tanto, trata de “tipificar el móvil de odio en el Código Penal del Estado de Zacatecas para dar instrumentos a la Fiscalía de la entidad y ejerza la procuración de justicia en estos casos, a la brevedad y con mayor efectividad”.

Además, resaltó que Zacatecas a la fecha es de las pocas entidades que todavía no contempla en su legislación los crímenes de odio por lo que consideró que es urgente que se hagan las reformas correspondientes.

Sostuvo que esta iniciativa no es una ocurrencia sino que una vez presentada se someterá “a un estudio donde los diferentes actores que tienen que ver con el tema nos ayuden con su experiencia y nos apoyen para que salga lo mejor que se pueda”.

La diputada agregó que es necesario respaldar a través de estas reformas y adecuaciones legales a los integrantes de los colectivos LGBT para trabajar en la prevención e incentivar la denuncia, ya que consideró que el número de situaciones relacionadas con crímenes de odio son más de las que se hacen públicas.

En ese tenor insistió en que, aunque ahora se hayan hecho públicos cuatro homicidio en los que se presumen motivaciones de odio por las preferencias sexuales de las víctimas, la cifra negra de los delitos en general en Zacatecas es de más del 90 por ciento lo que refleja la gravedad de los hechos que no llegan hasta las autoridades.

“Ahora sacan dos o tres crímenes relevantes de odio, pero no sabemos; muchos que no dijeron que eran homosexuales y murieron igual. Sí es grave. Necesitamos motivar a la fiscalía para que no se le escape nada”, concluyó.

En cuanto a la postura que los diputados pudieran tener al momento de votar la iniciativa que presentará el próximo martes expuso que, a diferencia de en otros asuntos relacionados con la comunidad LGBT como los matrimonios igualitarios, “en el tema de crímenes no creo que vaya a haber algún diputado que se niegue. (…) Hay temas en los que no podemos pelear o discutir por tonterías, hay temas que son muy importantes para mejorar la sociedad”.

En concreto mencionó las condiciones en las que trabajan al interior de la Comisión de Justicia que preside y en la que están también las diputadas Susana Rodríguez y Perla Martínez; “ahí no hay colores, ahí hemos decidido trabajar juntar por el bien de estos temas”.