Surgen quejas por la proliferación de salones de fiesta en Colinas del Padre

Salón de fiestas sin rótulos; parece casa particular ■ fotos: la jornada zacatecas

■ Varios funcionan sin permiso, disfrazados de domicilios particulares o fincas

■ Se revisan de manera puntual las denuncias ciudadanas en el tema; sí hay un reglamento y aquel que lo violente será sometido a la clausura: Ulises Mejía Haro

Ulises Mejía Haro, presidente municipal de Zacatecas, aseguró que se revisan de manera muy puntual las denuncias ciudadanas en el tema de los salones de fiestas, de los cuales, dijo sí hay un reglamento y aquel que lo violente será sometido a la clausura.

“Nos han dado información de algunos que no tienen permiso. Esos se clausuran. A algunos los hemos sorprendido en funciones sin alguna notificación y otros que han entendido y actuado bajo los decibeles que se les recomienda”, dijo el edil capitalino.

De acuerdo con Mejía Haro, para tener un permiso de salón de fiestas se estipula que no se puede estar alrededor de algunas viviendas, que debe haber un círculo de blindaje para que los propios vecinos puedan trabajar y descansar, por lo que hizo una invitación a la ciudadanía a que si observa algún escándalo en algún salón de fiesta o inclusive en una cochera, hagan la denuncia ya que todo debe ir con respeto.

El alcalde recordó que pueden llamar al 911 en el que atienden todas las corporaciones, o igualmente pueden llamar al ayuntamiento o “cuando me vean en la calle”, pues aseguró que su administración es de tiempo completo y que así se va a continuar para darle atención y respuesta conforme a sus capacidades técnicas, humanas y financiables a quien así lo solicite.

En lo que si enfatizó es que debe haber multas mayores, pues hay algunas desde 400 pesos, por lo que se debe ser más riguroso, algo que se tocará en la próxima Ley de Ingresos del municipio para que la gente asuma la responsabilidad de violentar las reglamentaciones. Para ello, dijo, se necesitan multas más severas por ruido, por tirar basura, por alterar el orden. No es una intimidación, aclaró, sino que la irresponsabilidad debe costar y mucho.

Colinas del Padre y la invasión

de los salones de fiesta

Las diversas secciones del fraccionamiento Colinas del Padre se han vuelto más que un foco rojo, en una tierra fértil para la proliferación de los salones de fiesta, que, disfrazados de domicilios particulares o fincas, han trabajado en la irregularidad desde hace tiempo, como lo ha constatado Yolanda Alonso Acevedo, vecina de la segunda sección, quien ha tenido que lidiar no solamente con los altos decibeles de los dos salones que circundan su domicilio, sino también con la burocracia capitalina.

La batalla de Alonso comenzó en 2018, cuando el 3 de mayo entregó un primer oficio al ayuntamiento, aún bajo el mandato de Judit Guerrero, para que se revisara una finca cercana a su casa que si bien no tenía rótulos o algo que lo identificara, sí ofertaba sus servicios para fiestas a través de su página de Facebook.

Se notificó al municipio para que acudiera dado que no contaba con algún tipo de permiso para funcionar. Sin embargo desde esa fecha, la notificación al salón de fiesta llegó hasta julio de 2019, año durante el cual el salón siguió funcionando mediante un aproximado de 50 fiestas.

De acuerdo con el reglamento del municipio, según propia investigación de la vecina del lugar, para realizar una fiesta se tiene que solicitar un permiso de 614 pesos, y si la fiesta tiene ruido o música en vivo, se tiene que pagar otro permiso aparte por ese derecho. Pero en el caso del salón que está ubicado en Sierra Fría 202, de la segunda sección, en ningún momento se solicitó para celebrar esas 50 fiestas.

A ese primer oficio de intervención le siguieron un segundo del 17 de mayo de 2019; un tercero del 24 de junio; un cuarto del 11 de julio y el último apenas del pasado 13 de agosto, porque ahora además de la finca, se ha sumado el salón “Las herraduras” con domicilio en Sierra Campana 116.

Gracias a una solicitud de acceso a la información, la vecina del lugar se dio cuenta que luego de sus quejas se les multó apenas el primero de julio, mucho después de sus oficios, con 864 pesos por no contar con permiso para celebrar una fiesta, por lo que si se suman las 50 que han ofrecido durante un año la multa debería corresponder a 43 mil 200 pesos.

Con este actuar del ayuntamiento capitalino, Alonso Acevedo considera que el municipio tiene ganas de favorecer a los propietarios del salón y no actúa conforme a lo que corresponde, porque además de que no tienen la anuencia de ocho familias del lugar, es zona residencial, no hay cajones de estacionamiento y los coches de los asistentes a las fiestas bloquean las calles y además se consumen bebidas embriagantes.

Otro grave daño es el ruido que se produce en los lugares. De acuerdo con la vecina, dentro de su hogar con ventanas y puertas cerradas el ruido de los salones de fiesta alcanzó los 100 decibeles, según un estudio de impacto acústico que mandó hacer, mientras que lo permitido por la norma son hasta 65 decibeles. Sin embargo, cuando el personal del ayuntamiento acudió, narró Acevedo, los dueños de los salones negaron los servicios y ahí quedó concluido el asunto.

La vecina del lugar ha dejado en claro que no es nada personal, sino un problema generalizado que afecta a muchas familias y no solamente ahí, sino en varias colonias de la ciudad, pero parece que el municipio actúa con incompetencia, pues ahora, después de un año de operar sin permiso, parece que ya tienen la anuencia hasta con la firma del alcalde Ulises Mejía Haro incluida, por lo que para esas ocho familias del lugar parece que la batalla está perdida y tendrán que lidiar en ocasiones hasta con 4 fiestas a la semana de 6 horas cada una, por lo que piden al alcalde que tome cartas en el asunto.