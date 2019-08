Lugar común número cuatro: Concierto

La Gualdra 396 / Río de palabras

No es tanto el lugar, no es tanto la sensación o la experiencia estética que se produce en un concierto; tampoco son las reglas o las normas de etiqueta que se deben obedecer cuando uno decide asistir a un concierto. El lugar común al que quiero referirme en este momento es a la cosquilla, sí, ésa que da en la garganta a la mitad del concierto. Ésa que empieza de la nada y de repente se va instalando más que en la tráquea, y lo que es peor, en el pensamiento. Voy a toser, piensas, sí, voy a toser. Y a tu mente vienen las imágenes de las reacciones que puedes provocar por tu osadía de romper la armonía del concierto. Entonces piensas en qué remedio poner antes de que la tragedia se desencadene. Recuerdas el caramelo de cortesía que te dieron junto a la cuenta en el restaurante. Haces memoria para ubicarlo antes de ocasionar otro caos con el ruido que pudiera provocar tu búsqueda en la bolsa al chocar las llaves o al revolver papeles. El cosquilleo se vuelve más fuerte, la cosquilla se convierte en carraspera. Te cubres la boca y aun así se te escapa un ruido rasposo, pero silencioso. De pronto: ¡eureka, lo has encontrado! Con delicadeza de cirujano lo desprendes de la envoltura, te sorprende cómo el celofán puede ser tan ruidoso como en esos momentos. El caramelo entra en tu boca provocando con el dulce que la cosquilla se desvanezca. Has superado la prueba, puedes seguir disfrutando del concierto. Entonces el caramelo llega a tu estómago y su llegada desata una reacción que se manifiesta con un gruñir de tripas, entonces estás acabado, ahí sí ya no hay más remedio que salir lo más sigilosamente posible, para poder dejar que los otros, quienes en ese momento comienzan a mirarte con cara de desaprobación, disfruten su concierto.

https://issuu.com/lajornadazacatecas.com.mx/docs/la_gualdra_396