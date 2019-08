Postura de Movimiento Ciudadano es a favor del matrimonio igualitario: Felipe Álvarez

Hubo manifestaciones en contra y a favor del matrimonio igualitario en la sesión legislativa ■ foto: andrés sánchez

■ “De alguna manera tenemos que respetar la decisión que tomó nuestro diputado”

■ Justificó la ausencia de Edgar Viramontes Cárdenas en la sesión de ayer

■ Lamenta que en la 63 Legislatura se “haga esta mala decisión en el contexto nacional”

El delegado nacional de Movimiento Ciudadano (MC) en Zacatecas, Felipe Álvarez Calderón, dijo que la postura del partido sobre el matrimonio igualitario “es la misma”, es decir, a favor, pero “de alguna manera tenemos que respetar la decisión que tomó nuestro diputado”.

Sin embargo, lamentó que en la 63 Legislatura se “haga esta mala decisión en el contexto nacional”, aunque la consideró “irrelevante” por el rumbo histórico que el tema ha tomado en México.

“Está muy claro hay una definición que es valedera para todo nuestro país y yo creo que esto tarde o temprano va a tomar su nivel, es cosa de tiempo”.

“Eso está pasándonos”, dijo sobre la votación incongruente con principios de centro izquierda que emitieron varios partidos, “y bueno, pues una beligerancia como la que ha tenido el obispo zacatecano, creo que se ha excedido verdad, envalentonado por la postura de la familia gobernante; en fin creo que hay muchas circunstancias”.

Cabe recordar que a Jorge Álvarez Máynez, diputado por MC, sentó el precedente histórico del primer intento por otorgar derechos equivalentes al matrimonio igualitario a la población LGBTTI+ bajo la figura de “Sociedades de convivencia”, propuesta para reformar el Código Familiar del estado, el año 2011, cuando fue diputado en la Legislatura local.

Por su parte, Álvarez Calderón justificó la ausencia de Edgar Viramontes Cárdenas en la sesión de ayer donde se votó el dictamen que pretendía armonizar el Código Familiar de Zacatecas con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) -43/2015-, que declaró inconstitucional al matrimonio únicamente como la unión de un hombre y una mujer con el fin de la procreación, aduciendo que el legislador que representa a MC en la 63 Legislatura no tiene una procedencia “militante” en el partido, y ya que ha estado participando en consonancia con los legisladores de la fracción panista, “tenía una situación complicada allí”.

“Recordemos que es frecuente que las postulaciones que hace Movimiento Ciudadano no son de compañeros que vienen de una trayectoria como se estilaba en el pasado (…) y con todo que nosotros valoramos mucho el desempeño del compañero como diputado, pues queremos ser respetuosos; en este caso él tomó una decisión de no presentarse, no es una decisión cómoda para él”-

Su postura personal dijo, era que la votación de Movimiento Ciudadano en este tema fuera diferenciada con respecto a la de Acción Nacional, “así ha sido en varios casos; lamentablemente bueno, pues el diputado decidió de alguna forma abstenerse”.

Felipe Álvarez comentó que sí hubo un diálogo previo con Viramontes Cárdenas, “sí lo comentamos, el diputado está enterado, no tiene duda de cuál es nuestra postura, pero también yo le manifesté a él con claridad que yo respetaría la decisión que al final tomara”.

“Estamos obligados en estos tiempos a ser tolerantes y a respetar las decisiones de los actores en su momento”.

El político observó que “aparentemente” las fuerzas progresistas dominan la Legislatura local, y aceptó que “como conglomerado de izquierda, pues nos vimos mal”.

Al comentario agregó que los “supuestos partidos más radicales” tuvieron “hasta votos en contra” y en referencia a la decisión en este sentido de dos de los diputados de Morena, la calificó de “inconcebible”, señalando que “ahí coexiste derecha, izquierda y todo, ¿no?”.