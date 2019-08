Ex secretario del ayuntamiento de Zacatecas responsabiliza a Antonio Mejía de cualquier atentado en su contra

Foto: MARTÍN CATALÁN LERMA

Asimismo, demanda formalmente al municipio por despido injustificado

Juan Manuel Rodríguez Valadez, ex secretario del ayuntamiento de Zacatecas, demandó formalmente al municipio por despido injustificado y denunció que, en reunión privada que sostuvo con Antonio Mejía Haro, en una cafetería frente a Catedral, le reclamó los motivos para despedirlo y le cuestionó “¿cómo me van a callar, me van a matar?”

La respuesta del padre del alcalde fue «lo estamos valorando», por lo que lo responsabilizó de cualquier atentado en su contra.