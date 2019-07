“Ser payaso es cosa seria y superarnos es el chiste”, afirma el artista Chispín

Martín está por concluir la licenciatura de Filosofía y Letras y actualmente es presidente de Risas sin Fronteras AC ■ fotos: miguel ángel núñez

■ Originario de la Ciudad de México, ha impartido su labor social en penitenciarías

■ Empezó su carrera a los 9 años ya que acompañaba a su hermano a dar funciones

“Ser payaso es cosa seria, y superarnos es el chiste, siempre lo he dicho, que un payaso es un policía menos”, dice Martín Eliseo Rodríguez Aguirre, mejor conocido como el Payaso Chispín, originario de la Ciudad de México.

Martín ha sido criticado por su labor social como payaso. Se ha dedicado a impartir clases de teatro en penitenciarías. Entre ellas, en la Dirección General de Tratamiento Adolescente, donde se ha encontrado casos de menores de 12 años que ya son homicidas, violadores, secuestradores, asaltantes.

Sin embargo, la sonrisa de Chispín ha cambiado sus vidas para bien. Les enseña a realizar malabares, a aprender técnicas de maquillaje y actuación. Para el payaso, todas las personas merecen una segunda oportunidad, además de que muchas están cumpliendo su condena.

Aunque es difícil hacer reír a una persona que esta interna en un penal, sobre todo, en uno de máxima seguridad como el de Almoloya de Juárez, penal donde Chispin ha ofrecido funciones, logrando sacar sonrisas a personajes como los narcotraficantes Rafael Caro Quintero y Benjamín Arellano Félix y el secuestrador Andrés Caletri, entre otros.

Trabajó en Islas Marías, Santa Martha Acatitla, donde tiene un grupo de 18 alumnas, o el Loro, un centro en el que se encuentran albergados cerca de 20 hombres, de edades de los 18 a los 30 años, clasificados como peligrosos.

Las enseñanzas de Chispín han dado frutos, pues hay alumnos que al salir en libertad continúan ejerciendo el oficio de payaso. Opción para muchos a los que se les complica conseguir empleo, una vez saliendo.

“Hay madres que me dicen que gracias a eso su hijo se regeneró o la esposa que cuenta que su marido se dedica a elaborar globos y a dar funciones, y de ahí sale pal gasto. Cuando me dicen eso me salen las lágrimas, eso quiere decir que algo estoy haciendo bien”, menciona el artista.

A las críticas responde diciendo que un payaso puede hacer eso porque tiene amor, un amor que tiene el origen en la familia; opina que un payaso que no ama a sus seres cercanos no podría amar al público.

Cuando termina la función, cuando es hora de quitarse el maquillaje y mostrar su verdadero rostro aparece el Martín que debe enfrentar problemas, como el no ver a su hija de 9 años desde hace más de 5 meses.

Esto debido a una cuestión legal en la que a pesar de tener la patria potestad, y de hecho se le ha retirado la oportunidad de convivir con ella por una asociación llamada Niños sin mapa, quien entregó la niña a un juez, quien decidió retirarle la custodia.

Por ello se manifestó en el Zócalo de la Ciudad de México, y ha llevado una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador; busca, que se haga justicia y se le permita verla, pues ella también lo acompaña, Yaretzi también desea ser payasita como su padre.

Por eso su personaje es un payaso vagabundo que aunque está roto por dentro lleva parches; por eso la barba larga, por falta de aseo, las lágrimas por las tristezas, pero canta, baila y sabe divertir a la gente.

“La risa es la mitad de la vida y es lo que me ha ayudado a enfrentar los problemas que he tenido. He conocido gente maravillosa en la calle, en el camión, a diario. Me ayuda mi personaje, pero en cuanto me quito la careta y el vestuario, regreso a la depresión”, dice el payaso.

Chispín empezó su carrera a los 9 años, gracias a que acompañaba a su hermano mayor a dar funciones. Se descubrió como un gran talento, pues era bueno para improvisar y tenía gracia para decir las cosas.

Luego dejó la secundaria al segundo grado con la idea de seguir en esta carrera pero reflexionó sobre la importancia de seguir estudiando y a la fecha está por concluir la licenciatura de Filosofía y Letras. Actualmente, es presidente de Risas sin Fronteras AC.