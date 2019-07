Bancada del PRI, la más improductiva en segundo periodo ordinario de sesiones

Salón de plenos de la 63 Legislatura ■ foto: andrés sánchez

■ Entre los 6 diputados que la integran presentaron 21 iniciativas, es decir, un promedio de 3.5

■ Legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano presentaron en promedio cada uno, 4.5 iniciativas; siguen el PRD con 5 y Partido Verde con 5.5 propuestas

■ De manera individual, Adolfo Zamarripa y Lisbeth Márquez, los más improductivos; en 5 meses sólo presentaron una iniciativa, que además fue elaborada con otros diputados

Durante el segundo periodo ordinario de sesiones, celebrado de febrero a junio, los diputados locales del PRI fueron los más improductivos ya que entre los seis que conforman esta bancada presentaron un total de 21 iniciativas, lo que da un promedio de 3.5 por cada legislador.

Este dato se desprende del informe presentado este martes en la comisión permanente, respecto a las actividades legislativas llevadas a cabo en el segundo periodo ordinario de la 63 Legislatura del estado.

Al hablar de iniciativas, el documento incluye desde propuestas de reforma a la Constitución Política del estado, reformas y adiciones a diferentes leyes, iniciativas de ley y de puntos de acuerdo.

Después de los priístas, los diputados que como bancada presentaron menos iniciativas fueron los del PAN y Movimiento Ciudadano ya que, con 17 en total, el promedio de cada uno es de 4.5, mientras que en el PRD es de 5 iniciativas por legislador. Le sigue el grupo parlamentario del Partido Verde con una media por diputado de 5.5 propuestas.

Los dos grupos parlamentarios con mayor número de iniciativas presentadas tanto en la cifra global como el promedio por cada uno de sus integrantes son Morena que, con 78 en la suma global, tuvo una media de 8.5 por legislador y Encuentro Social que, con 27, obtuvo un promedio de 13.5.

Al analizar la información presentada ya en lo particular, es decir, las iniciativas presentadas por cada diputado se concluye que Adolfo Zamarripa y Lisbeth Márquez fueron en este periodo los más improductivos de los 30 que integran la 63 Legislatura pues, en cinco meses, presentaron una sola iniciativa que además fue elaborada, no de manera particular, sino en conjunto entre varios legisladores.

Con dos iniciativas están los diputados Eduardo Rodríguez Ferrer y José Guadalupe Correa; con tres se encuentran Edgar Viramontes, María Isabel Trujillo Meza, Karla Valdez y Perla Martínez; y con cuatro, los diputados Luis Esparza, José María González Nava, Armando Perales y Felipe Delgado.

Con cinco iniciativas cada uno están Gabriela Pinedo, Pedro Martínez y Navidad Rayas; le siguen con seis Juan Mendoza, Carolina Dávila, Raúl Ulloa y Roxana Muñoz; con siete, José Dolores Hernández Escareño, Emma Lisset López Murillo y Edelmira Hernández; y con ocho, Alma Dávila, Omar Carrera y Susana Rodríguez.

Con más de 10 iniciativas, siendo con esto los más productivos durante el segundo periodo ordinario de sesiones, están con 11 propuestas Aída Ruiz Flores Delgadillo, Mónica Borrego y Jesús Padilla; y con 21 cada uno están Javier Calzada y Héctor Menchaca.