Disminución de museos y visitantes, sin afectar a los que administra el IZC

Algunos museos de la entidad están en etapa de transformación, como el de Arte Abstracto Manuel Felguérez que está iniciando una fase de ampliación ■ foto: la jornada zacatecas

■ Hay nueve bajo la dirección del instituto y no padecen recorte presupuestal: Vázquez

■ “Al contrario, 2019 sería el año cuando detonaría su desarrollo debido a convenios”

La disminución de museos y visitantes a estos en el país, reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) con datos comparativos de 2017 a 2018, no han afectado a los que administra el Instituto Zacatecano de Cultura (IZC) para los que por el contrario, dijo Alfonso Vázquez Sosa, este 2019 “sería un año en que se detonaría” su desarrollo, pues se han establecido “muchos convenios y muchos programas que nos están permitiendo mejorar” sus servicios y han aumentado su afluencia de visitas a través de diversas estrategias.

“Yo siento que es un momento de crecimiento, de evolución de los museos de Zacatecas, al menos los nueve que administra el IZC no están padeciendo de un recorte presupuestal”.

El director del IZC mencionó que los datos que difundió el Inegi provienen de diferentes fuentes, “manejaba datos de 34 museos –en el estado de Zacatecas-, el Instituto administra nueve. No sabemos qué instancias consideraron en esos indicadores”.

Dijo que tiene conocimiento sólo de un museo comunitario que habría cerrado en la entidad ubicado en Jerez, caso del que no ofreció mayores precisiones justo por no encontrarse bajo jurisdicción del organismo.

Acerca del Museo de La Quemada –que administra el INAH- precisó que no está cerrado sino en proceso de transformación, pues pasará de ser museo arqueológico a museo de sitio como ocurrirá con los ubicados en las diferentes zonas arqueológicas recientemente abiertas, Las Ventanas y del Cerro del Teúl.

Sobre el impacto de la reducción de recursos federales en el tema de los museos dijo no obstante que sí se ha sentido porque el presupuesto permitía desarrollar las actividades propias de estos espacios, su mantenimiento, ampliación y exposiciones, así como el intercambio de éstas con otros.

“Y en el caso concreto del Museo de Guadalupe –que administra el Instituto Nacional de Antropología e Historia- la realización de un festival, el Barroco, todo eso ha mermado porque el presupuesto ya no viene para esas actividades, me imagino que solamente se está atendiendo lo que es nómina, conservación y exhibición de piezas, pero ya no actividades complementarias o culturales que esos presupuestos permitían”.

Dijo que ahora se tiene que hacer a través de gestiones y convenios interinstitucionales y con la participación de la iniciativa privada y asociaciones civiles que puedan ayudar a que se mantengan porque el programa que lo estaba ya no se tiene.

“Se están haciendo ahora precisamente para poder asegurar la realización del Festival Barroco de este año”.

En el caso de los museos que administra el IZC gracias a convenios y programas con los que se han respaldado, agregó, ya el de Arte Abstracto Manuel Felguérez está iniciando una fase de ampliación, se consolidan las colecciones que estaban en comodato o tenían dueño particular para que a través precisamente de convenios, sean parte de sus propiedades.

En el Museo Pedro Coronel hay un mural muy importante cuyo propietario ha programado su restauración lo que implicará el cierre de este espacio, “pero es una cuestión programada y de muy pocos días”, también informó.

Sin embargo, indicó, hay otros factores que afectan, “que no son parte del presupuesto” y para los que deben generarse mecanismos de solución.

“Me refiero por ejemplo al personal, hay un programa actualmente de retiro voluntario, varios de los custodios han accedido a ese programa” y otros se han jubilado.

Esto ha ocasionado temporalmente su reducción por lo que debe buscarse recuperar personal, asunto que ha afectado a los museos pero no al grado de que se cierren salas.

Alfonso Vázquez Sosa dijo también ahora sobre el Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico de Zacatecas (Pecdaz), que la bolsa se mantiene.

“Aquí lo que sucedió es que una vez que nos habían dicho que todos los fondos mixtos se iban a cancelar como ya estaban esos recursos en fideicomisos no es posible cerrarlos, lo que sí se acordó apenas la semana pasada con los titulares de los institutos de cultura de todo el país, es que se apliquen los recursos que estén actualmente en las bolsas y en todo caso ajustar los periodos de duración de los programas”.

Es la razón del que el Pecdaz pasara de una extensión de 10 meses a seis, “para que los proyectos no funcionen con un recurso menor, pero que sí se tenga un cierto plazo para que las producciones o el producto que genere sí tenga calidad”.

Acerca de los artistas y proyectos que podrán ser beneficiados dijo que la cantidad se mantiene “porque ya se tenían desde hace prácticamente un año en el fideicomiso las aportaciones tanto estatales como federales, no ha tenido modificación”.

Dijo que se concursa mayoritariamente en las categorías de jóvenes creadores y grupos artísticos, y recordó que por segundo año se mantiene la modalidad de intervención de espacios públicos que se abrió para Zacatecas el año 2018, además de que persiste la de creadores con trayectoria. “El de publicaciones además, este está separado, Pecdaz tiene una parte, el Programa de ediciones tiene otra”.