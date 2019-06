Jubilados y pensionados del Issstezac exigen a legisladores que garanticen capitalización para asegurar pagos a este sector

Fotos: ALMA RÍOS

Integrantes de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac) se manifestaron este día, primero en las oficinas del organismo y luego en la sede de la Legislatura local, alertados por la información de que no había dinero para pagarles lo correspondiente a la primera quincena de junio, pero también para exigir a los legisladores que garanticen la capitalización que asegure los pagos subsecuentes.

“Esta acción no es una acción inmediatista, no le vamos a poner una curita a una hemorragia tremenda que es la crisis no sólo de Issstezac sino de Gobierno del Estado. ¿Qué va a pasar? Pues precisamente por eso estamos aquí, para que se pongan a trabajar”, dijo Adrián Cásarez Espinosa, presidente de la organización que aglutina a poco más de 350 ex trabajadores de telesecundarias, la sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el Colegio de Bachilleres y de Gobierno del Estado.

Informó que de la reunión con el director general del Issstezac se obtuvo el compromiso del funcionario de acudir enseguida a la Secretaría de Finanzas (Sefin) para conseguir por lo menos 30 millones de pesos que, conjuntamente con 10 millones que ya se cuenta, pudieran dispersarse en el transcurso de este día.

Los restantes, hasta ajustar los 67 millones que corresponden al pago mensual de los jubilados, deberán conseguirse entre la tarde de hoy y la mañana de este 14 de junio, agregó.

En sede de la Legislatura estatal fueron recibidos por Le Roy Barragán Ocampo, secretario general de la Mesa Directiva de la 63 Legislatura, quien solicitó se constituyera una comisión de seis integrantes que entraron a dialogar con los diputados, a quienes les solicitan que se realicen “todas las acciones que sean posibles para capitalizar al Issstezac”.

Entre ellas, Adrián Cásarez mencionó la recuperación de adeudos que tanto los ayuntamientos, Gobierno del Estado y el Colegio de Bachilleres tienen con el organismo, la reducción de salarios de mandos altos y medios del Issstezac, y la venta de los bienes inmuebles autorizados por la pasada Legislatura, un total de 15, de los cuales ya se han enajenado cuatro.

“Nosotros vamos en la idea que si hay necesidad de vender sea para garantizar el pago de nosotros”.