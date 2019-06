Ex diputada del PES, Iris Aguirre, nuevamente envuelta en la polémica

Iris Aguirre, ex diputada local por Encuentro Social ■ FOTO: FACEBOOK

■ Ahora ataca a la comunidad LGBTTTI y a quienes están a favor de legalizar el aborto

■ El primer escándalo fue por unas declaraciones que dio en la tribuna de la Legislatura local en la que defendía las políticas de Donald Trump y atacaba a los migrantes mexicanos

La ex diputada local por Encuentro Social, Iris Aguirre, volvió a colocarse en el centro de la polémica tras publicar en su cuenta de Facebook un mensaje en el que atacó a la comunidad LGBTTTI y a quienes están a favor de legalizar el aborto en el país.

En su red social escribió: “Vivimos en una sociedad donde los homosexuales nos hablan de moral, los transgénero sobre biología, los que matan bebés sobre derechos humanos y los socialistas de economía”.

Éste no es el único mensaje que a través de redes sociales ha emitido la ex legisladora ni la única declaración o actuación que ha tenido y que ha generado inconformidad en un sector de la población zacatecana.

Apenas en febrero de este año, se hicieron públicos unos audios enviados por Iris Aguirre a la diputada local Mónica Borrego, en los que criticaba su iniciativa para incluir en el código familiar del estado los matrimonios igualitarios.

Entre los comentarios que se escuchan en la grabación está el que señala que esta propuesta no trata de beneficiar a la mayoría, sino a una minoría de la población.

“La mayoría de la población no es gay, entonces tú estás lanzando una iniciativa para la minoría cuando una ley es para todos (…) no se hace eso my friend, no se hace eso. Estás vergonzosamente equivocada y me da mucha pena, y más pena por los que apoyaron esa iniciativa. Eso no se hace, no se gobierna para unos cuantos, se gobierna para todos, me sorprende de ti querida amiga, ¿qué está pasando? Sobre aviso no hay engaño, te lo aviso antes de que suceda…”.

La advertencia fue que esa mayoría de la población a la que no se refiere la iniciativa, ya se organiza para “lanzarse en contra tuya”, refiriéndose a la diputada Mónica Borrego.

Además, resaltó que la legisladora debería leer la biblia ya que su iniciativa va en contra de estas escrituras: “Con la vara que midas serás medida…cuando te estoy diciendo que esa ley de homosexualismo, va en contra hasta de Dios, ¡Fíjate, va en contra hasta de las escrituras mi diputada ilustre, deberías leer la Biblia porque veo que tienes una fotografía de la virgen de Guadalupe en tu perfil.

Entonces yo sólo te digo, porque ya me han estado entrando comentarios. Estoy empezando a escuchar cómo la gente está bien enojada con esto. Es como que los insultaste, les aventaste un insulto porque no todos son gays, y así como tú lo has dicho, tú legislas para todos. No todos son homosexuales, y la mayoría no son lesbianas”.

Durante su gestión como diputada, el primer escándalo, que además saltó a la palestra de los medios de comunicación nacionales, fue el desencadenado por unas declaraciones que dio en la tribuna de la Legislatura local en la que defendía las políticas del presidente estadounidense, Donald Trump y atacaba a los migrantes mexicanos que residen en aquel país.

“Son los mexicanos los que se quieren pasar de listos en los supermercados, son los mexicanos los que tienen mala fama. (…) Los problemas que han causado los latinos en Estados Unidos han sido muy vergonzosos”, aseguró en una de sus intervenciones.

Agregó que los estadounidenses “están tomando decisiones extremas porque tristemente los mexicanos están involucrados en cuestiones muy vergonzosas” y consideró, además, que debido a que otros presidentes de Estados Unidos no intervinieron ante esta situación “estaban llegando a ser un país muy libertino, muy liberal”.

Puntualizó que Trump “viene con muchísimas cosas que van a poner otra vez rumbo al país que se estaba perdiendo, cosas muy buenas que se estaban perdiendo”. Concluyó que el presidente electo, si aplica “restricciones muy drásticas, lo hace para el bien de su gente”.

Otra acción cuestionada durante su desempeño como diputada local fue el de entregar mallas para cercar las casas de una comunidad en Valparaíso, con el objetivo de frenar las violaciones de las niñas de la población.

A través de sus redes sociales publicó una fotografía, acompañada del mensaje: “En apoyo a nuestros hermanos tepehuanos de la Sierra de Valparaíso, hemos otorgado malla para cercar y prevenir de esta manera que sigan entrando a violar a sus niñas”.