Profesores de educación básica y telebachillerato se quedan sin quincena

Autoridades confían en que el próximo lunes podrán pagar el sueldo de los trabajadores de la educación ■ foto: la jornada zacatecas

■ El recurso federal que había sido gestionado no llegó a la cuenta

Aproximadamente 6 mil 700 profesores de educación básica y telesecundaria del estado no recibieron su pago de esta segunda quincena de mayo, pues el recurso federal que había sido gestionado no llegó a la cuenta de la Secretaría de Educación.

De acuerdo con lo declarado por la subsecretaria de egresos de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Gabriela Basurto, no fue posible dispersar el pago de la quincena número 10 porque, pese al compromiso federal, el recurso no ha llegado al estado.

Explicó que, aunque en un primer momento se informó que tanto los diputados locales, como el gobernador y el mismo secretario de Finanzas, Jorge Miranda, habían logrado gestiones por 400 millones de pesos, “la realidad es que firmamos un convenio sólo por 120 millones de pesos para cubrir la quincena 10 y parte de la 11, sin embargo, este recurso no llegó, hasta hoy (viernes) no ha llegado”.

Desde el pasado miércoles, al no recibir el dinero comprometido, el titular de la Sefin, Jorge Miranda, viajó a la Ciudad de México para revisar el porqué del retraso, acudiendo tanto a la Secretaría de Educación Pública, como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No obstante, apuntó Basurto, hasta este viernes no había una respuesta.

“Lamentablemente para los maestros que son los menos culpables, pero el estado ya no pudo, estuvimos cuatro, cinco meses y medio cumpliendo con los recursos propios de la recaudación, pero esta misma recaudación conforme avanza el año se va cayendo y ya no pudo el estado hacerle frente a esta quincena”, añadió.

La subsecretaria confió en que el próximo lunes podrán hacerle frente a este compromiso con los trabajadores de la educación, pues “sólo esperamos que en cuanto llegue el dinero, poder hacer en seguida la transferencia a las cuentas de los profesores”.