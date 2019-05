Urgente, dictaminar iniciativa para incluir delitos sexuales contra menores en el Código Penal estatal

El pasado domingo, el Obispo de Zacatecas, Sigifredo Noriega, reconoció la existencia de casos de pederastia en la Diócesis del estado ■ foto: facebook

■ Particularmente considerarían los abusos contra infantes en el ámbito religioso

■ Actualmente hay lagunas, como la de no contemplar este delito, que “dejan muy desprotegido al menor”: Carolina Dávila

Desde el mes pasado se presentó en la Legislatura del estado una iniciativa para reformar el Código Penal de la entidad e incluir en los apartados relativos a delitos sexuales, particularmente en contra de menores, los cometidos en el ámbito religioso.

Después de que el Obispo de Zacatecas, Sigifredo Noriega, reconociera la existencia de casos de pederastia en la Diócesis del estado, la diputada que promovió esta reforma, Carolina Dávila, aseguró que es urgente que se avance en la dictaminación y posterior aprobación de estas modificaciones.

Consideró que actualmente el Código Penal del estado tiene lagunas, como la de no contemplar este delito, que “dejan muy desprotegido al menor” y por ello la propuesta es la de ampliar el espectro de delitos dentro de los de carácter sexual al “ámbito religioso, a aquella persona que se encuentra en mayor autoridad de un menor y cuando se le suministra algún tipo de enervantes o psicotrópicos”.

La legisladora señaló que en la iniciativa no se contemplaron cambios en las penas para los responsables de estos delitos; no obstante, sostuvo que en el trabajo que se realice en comisiones se estará planteando un incremento en la sanción de cárcel.

Esto, dijo, porque “queremos que no se pueda conmutar por buen comportamiento, que sea la pena máxima porque cuando dañas a un niño le estás cambiando su vida definitivamente”.

Este miércoles informó que tendrán sesión en la comisión legislativa de Niñez, Juventud y Familia, en la que se abordará este tema para “presionar a la comisión de justicia, donde fue turnada, para que se hagan las modificaciones pertinentes y dar una certeza jurídica sobre todo a aquellos pequeños que fueron afectados”.

Calificó los casos de pederastia como un tema delicado, muy sensible y lamentable; “yo pienso que una persona que se atreve a dañar a un ser indefenso, un ser pequeño, y valiéndose de una posición de autoridad, es una persona que no tiene valores, que no tiene perdón de dios y merece ser castigada”.