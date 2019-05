Las hadas que creían que no tenían poderes

(7 CONCURSO DE CUENTO CORTO DE LJZ)

Había una vez un hermoso paraíso de hadas en el que vivían dos mamás con sus hijas. Las niñas se llamaban Ana y Blanca. Ellas eran muy hermosas, tenían el cabello muy largo, pero se sentían un poco tristes porque sentían que no tenían poderes ni magia.

Un día estaban platicando entre ellas y se preguntaban la razón por la que no tenían magia y, sin querer, su abuelita Carmen escuchó todo lo que estaban diciendo.

La abuela Carmen esperó a que Blanca saliera de la habitación y cuidadosamente entró y se acercó a Ana para decirle -Ana, chiquita, tú si tienes magia, sólo tienes que creer en ti, inténtalo y lo podrás comprobar.

Ana se sentía un poco nerviosa, pero decidió escuchar el consejo de su abuela, así que se concentró y lo intentó con todas sus fuerzas, pero no pudo lograrlo. Muy triste y desconsolada fue a decirle a su abuela Carmen que no lo había conseguido y que en realidad ella no tenía magia. Con una sonrisa en el rostro y dándole un fuerte abrazo, la abuela Carmen le dijo -No debes rendirte en el primer intento, es necesario que ensayes un poco y verás que al final lo vas a hacer muy bien. En su segundo intento, Ana trató de levantar una mesa, pero nuevamente falló; después quiso levantar una jarra y otra vez no lo logró; en su cuarto intento, decidió levantar una mochila y por fin pudo hacerlo. La abuela y el papá, que estuvieron observando todo, la felicitaron y le dijeron que estaban muy orgullosos de ella.

En ese momento, Ana corrió apresuradamente a contarle a su hermana Blanca que ya tenía poderes y le contó todo lo que tuvo que hacer para conseguirlo. Le dijo que ella también lo podía hacer siempre y cuando practicara mucho para descubrir sus talentos.

Autora: Galilea Hernández Hernández

Edad: 9 años

Escuela Primaria “La Corregidora”

Mimbres, Valparaíso, Zacatecas