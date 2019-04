Dirigente en Cecytez convoca a paro laboral; exigen pago de salario

Sindicalizados del Cecytez marcharon este lunes ■ FOTO: ALMA RÍOS

■ Adeudos a prestaciones en este subsistema son por 60 mdp: Mendoza

■ SEP descarta que se prolongue el retraso en estos pagos

Lucio Mendoza Amaro, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas y Educación Media Superior (Stcecytez-Emsad), convocó a los trabajadores a realizar un paro hoy desde las 8 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, en exigencia de que se garantice el pago de las quincenas (normal del 15 de abril, y del periodo vacacional, así como la prima correspondiente a este) y los adeudos a prestaciones en este subsistema que estimó en conjunto en 60 millones de pesos.

“Esperamos que el presidente Andrés Manuel López Obrador vea que es una urgencia que se manden los recursos a cada uno de los estados”, dijo.

Sostuvo que la Federación siempre ha enviado las ministraciones a más tardar a inicios del mes de marzo e incluso sin que se hayan firmado los anexos de ejecución.

“Este año el Gobierno Federal ve corrupción en todos lados, en todos lados ve corrupción”; sobre lo que agregó que en el caso del Cecytez se revisó ya “todo y no hay nóminas ocultas, no hay nada que esconder”, por lo que le exigió que envíe los recursos, y al Gobierno del estado que “nos solvente por lo pronto, porque si no toda la semana nos vamos a paro indefinido y nos manifestaremos en el Festival Cultural –Zacatecas”.

En el contexto de una movilización nacional concertada, que se realizó el día de ayer, el líder gremial hizo un llamado a las autoridades estatales y federales para que se atienda esta problemática, y explicó que su solicitud al primero para que facilite los recursos necesarios, es en consideración de que los convenios en que se sustentan estos pagos (anexos de ejecución) en el caso de Zacatecas, aún no se han enviado a la Federación (ayer faltaban para su remisión las firmas del Gobernador del estado y el Secretario de Finanzas, dijo), y a que entidades que ya lo han hecho desde hace 15 días, como Querétaro y Guanajuato, siguen a la espera de los recursos, por lo que consideró “improbable” que puedan recibirse para la quincena que se cumplirá en escasos días.

Mendoza Amaro informó que medio millón de alumnos de los Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos de todo el país se quedaron sin clases este 8 de abril, y frente a los sindicalizados expuso la necesidad de mostrar unidad a nivel nacional para que los reclamos del gremio sean solucionados.

“Como confederados nacionales decidimos iniciar un paro de labores y una marcha para que vieran que estamos unidos más que nunca, que sí verdaderamente el Stcecytez-Emsad pesa a nivel nacional”.

“Es muy preocupante lo que está pasando, está el 2019 muy canijo y peor que se está poniendo”, dijo al hacer un recuento de los adeudos en las cuotas que sustentan prestaciones (a Infonavit, IMSS, ISR, cuentas de cesantía y vejez, entre otros conceptos), referidos a enero, febrero, marzo y abril que ya suma el organismo descentralizado y que representan entre 18 a 20 millones de pesos de los 60 ya señalados, de los cuales 7 millones corresponden sólo a recargos.

Observó asimismo que en otras entidades los trabajadores de este subsistema educativo han sido respaldados por los gobiernos con la totalidad de estos rubros, pero en Zacatecas sólo se les ha hecho el pago de salarios.

El secretario general del Stcecytez-Emsad también dijo que en caso de que la Federación quiera absorber la nómina del subsistema a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone), como anunció este 7 de abril Andrés Manuel López Obrador para el casos de los subsistemas educativos del país, sin comprometerse a cumplir con las prestaciones que le ha otorgado localmente el Gobierno del estado (pago de aguinaldo, ISR del aguinaldo, prima de antigüedad, pago de aparatos ortopédicos, apoyo para lentes, guardería y despensa, entre otras), y sin que se les garantice que se hará revisión contractual cada dos años para incrementarlas, el gremio “no le va a entrar”.

Argumentó que el Cecytez es un organismo descentralizado, “no somos federales”, y que su decreto de creación precisa que 50% de los recursos para su operación los absorberá el Gobierno federal y el 50% restante el Gobierno estatal, por lo que no se les “puede dar ese tratamiento”.

En caso de que se haga el procedimiento sin este reconocimiento, agregó, “nos iríamos a huelga nacional y amparos y todo lo legal”.

Por su parte, el subdelegado en Zacatecas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Bernardo Candelas de la Torre, descartó en entrevista vía telefónica que se prolongue el retraso en estos pagos, que observó, se debe a un proceso normal que no es privativo “ni de este año ni de esta administración”, sino que año con año sucede desde que se crearon cada una de los subsistemas educativos descentralizados, y que implica la ratificación cada vez, de un anexo de ejecución que corresponde al compromiso formal para poder aportar el paripazo, un esquema 50-50, de recursos para su operación entre gobierno federal y estatal.

“Aquí es importante para no polemizar, en principio entender que este recurso está asegurado en el Presupuesto de Egresos de la Federación dentro del Programa 11”, que es un referente de certeza de la disponibilidad del recurso, expuso.

Agregó que habrá una ampliación presupuestaria, esto en relación a la reducción de los recursos destinados a este subsistema para este año, que señaló Mendoza Amaro en 24 millones de pesos, desde la Federación y misma cantidad en el presupuesto de egresos del estado para este año, y que por tanto se pagarán las quincenas y asimismo los adeudos en prestaciones que refieren un estimado de 60 millones de pesos.