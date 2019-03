Tres turistas denuncian ante la FGJE a empresa por presunta negligencia en globo aerostático

■ El percance ocurrió en Jerez el pasado miércoles; una persona recibió una sutura en la ceja

Tres de los cuatro turistas que este miércoles se accidentaron cuando realizaban un recorrido en globo aerostático en el municipio de Jerez denunciaron ante la Fiscalía General de Justicia a la empresa operadora del tour por presunta negligencia y solicitaron al Gobierno estatal que intervenga para investigar a la compañía, a fin de que se aclare si cuenta con los permisos necesarios para prestar este tipo de servicio.

Estos tres afectados fueron traídos por la Secretaría de Turismo del estado para grabar promocionales de Zacatecas con el objetivo de atraer visitantes y el viaje en globo formaba parte del recorrido que planearon las autoridades durante su estancia en la entidad.

José Luis Aguilera, quien en el incidente resultó lesionado y tuvo que recibir una sutura en la ceja tras golpearse con el tanque de gas de la aeronave, pidió al Gobierno del Estado que “tome cartas en el asunto porque esto es muy peligroso, hay un riesgo muy muy fuerte (…). Pedimos la intervención de las autoridades para que vean si realmente opera como debe de operar, si realmente tiene todos los permisos, que vayan y hagan un peritaje y vean cómo estuvo todo. Que vean todo. Que realmente vean si esta empresa debe estar trabajando en Zacatecas o no”.

Expuso que, debido a que “a final de cuentas estamos bien, no pasó a mayores”, no pensaban dar declaraciones sobre el accidente; no obstante, el actuar de la empresa, la cual refirieron que los acusó de no haber seguido las instrucciones de seguridad a la hora del percance, provocaron que este viernes convocaran a los medios de comunicación para dar a conocer los detalles de lo sucedido.

Aguilera sostuvo que en varias entrevistas dadas esta semana se ha ostentado como piloto del globo al momento del accidente una persona que no estuvo realmente manejando la aeronave, sino que quien estaba al frente del vuelo, de acuerdo con la información que han obtenido, “no tenía la experiencia o las certificaciones o licencias, preparación” que se requiere.

Por ello, ante estas declaraciones de la compañía Globo 3 Uno, decidieron hacer pública su postura porque “nosotros pudimos haber muerto; o sea, si hubiéramos caído en la presa, no estaríamos aquí”.

Y es que narraron que fue justo después de que sobrevolaran una presa cuando el piloto “real” les dijo que debían aterrizar de emergencia “porque el viento está muy fuerte”.

Antes del despegue, quien ha estado dando las entrevistas en los últimos días por parte de la empresa les comentó que el vuelo estuvo a punto de cancelarse por las inclemencias del tiempo que no permitían realizar un recorrido seguro; sin embargo, terminó informándoles que sí realizarían el viaje puesto que “al parecer ya todo mejoró”.

Tras el anuncio de quien piloteaba el globo acerca del aterrizaje de emergencia, “fue en cuestión de 15 segundo y llegamos al piso. Cae el globo, cae la canastilla y se voltea, y ahí nos empezamos a golpear todos. Subimos porque el globo volvió a subir por el aire, subimos, volvemos a caer y ya cayendo, caemos sobre unos árboles, nopaleras, mezquites, había una alambre de púas, y una barda de piedras que hay en los ranchos para dividir los terrenos, y en esa barda impactamos y es en el momento que yo me impacto contra uno de los tanques de gas y es en el momento que me abro la frente”.

Otra de las afectadas, Rosalía Vázquez, expuso que una vez que estuvieron en tierra ellos solicitaron la presencia de los servicios médicos pero la empresa se negó; “no quisieron hablar a la ambulancia a pesar de que se los pedimos. Nos llevaron en su camioneta, rapidísimo” y fue el chofer de este vehículo quien les dijo que ésta era la tercera vez que ocurría algo similar.

Ante estos hechos, los denunciantes indicaron que lo que vivieron “no se lo deseamos a nadie. O sea, si alguien piensa venir a Zacatecas, lo que le diríamos es que es muy peligroso; no confíen en una empresa que ante los medios engaña a la gente cuando dice que él es el piloto y no lo es. Entonces, desde ese momento están hablando cosas que no tienen sentido. Al no tener ética, desde ahí habla mucho de la empresa”.