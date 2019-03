Criminales “enganchan” en redes sociales a posibles víctimas de trata de personas

Instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) ■ FOTO: ANDRÉS SÁNCHEZ

■ Entre las “promesas”, amor a primera vista y lograr la fama mediante trabajos de modelaje o actuación

■ También les ofrecen obtener una mejor calidad de vida, dejando atrás las condiciones de pobreza: Lorena Oropeza, fiscal especializada en la materia

■ Advierte que entre las edades de 8 y 16 años es cuando hay mayor vulnerabilidad

Amor a primera vista, lograr la fama a través de trabajos de modelaje o actuación y obtener una mejor calidad de vida, dejando atrás las condiciones de pobreza. Éstas son las tres promesas que “repiten una y otra vez” quienes buscar captar, por redes sociales, a posibles víctimas de trata de personas.

La fiscal especializada en la materia, Lorena Oropeza Muñoz, informó que éste es el patrón de conducta que se tiene identificado en estos casos y que buscará socializarse entre los niños y jóvenes, ya que son los grupos más vulnerables ante este ilícito.

En concreto, expuso que es entre las edades de 8 y 16 años cuando hay una vulnerabilidad mayor “por la falta de madurez; para los tratantes es muy productivo este negocio y es donde se enfoca”.

Para prevenir este ilícito, este martes la fiscalía que encabeza firmó una carta intención con la subsecretaría de Prevención del Delito de Gobierno Estado con el objetivo, dijo, de participar en los encuentros que esta dependencia gubernamental tiene en los planteles educativos con los estudiantes de segundo y tercer grado de secundaria para darles a conocer que la trata de personas existe en Zacatecas.

Aparte de explicar el delito, la fiscal sostuvo que se realizan una serie de recomendaciones para que los adolescentes puedan evitar ser víctimas como, por ejemplo, no aceptar las solicitudes de amistad de desconocidos, no publicar fotografías con el uniforme de la escuela ni compartir su ubicación o imágenes en tiempo real, además de tener su perfil privado y no público.

Estas pláticas también se dirigirán a los padres de familia pues son ellos quienes deben controlar el uso que sus hijos hacen de las redes sociales.

Desde que el delito de trata de personas fue tipificado en la entidad y hasta la fecha, se tienen abiertas 39 carpetas de investigación y tres son de este año. Las de 2019 son dos indagatorias por explotación sexual y una por presunta mendicidad forzada.

La fiscal especializada precisó que en Zacatecas no se han registrado casos en los que grupos delincuenciales estén involucrados en el enganche de las víctimas para tratarlas en alguna de las modalidades del delito que contempla la ley y entre las que se encuentran la explotación sexual y la laboral, la mendicidad forzada, la esclavitud, el tráfico de órganos y la experimentación bioética en seres humanos.

Por el contrario, todos los casos que se están atendiendo en la entidad tienen que ver con personas cercanas a la víctima, desde padrastros, esposos y novios, por lo que “no necesariamente son redes que se dedican a perpetrar el delito las que están en Zacatecas, sino que puede darse en cualquier circunstancia, entre familiares, conocidos y por eso tenemos que estar más alerta”.