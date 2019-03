Para 2021 no voy a entregar un cascarón, sino un estado en vías de consolidación: Tello

Imagen tomada de la página de Facebook del gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna

Muy buenos días a todas y todos

El día de hoy estamos llegando a la mitad de mi Gobierno.

Los he convocado para compartir con ustedes de manera general, los avances obtenidos justo a la mitad de esta gran responsabilidad que es conducir al estado de Zacatecas hacia estadios de bienestar, de paz, de desarrollo económico…en suma, de mejores condiciones para las familias.

Es momento de reflexionar y hacer un ejercicio autocrítico para evaluar aciertos y desaciertos.

En mayo de 2016, di a conocer y firmé el Contrato con Zacatecas, que no fue un simple instrumento propagandístico, sino una serie de compromisos que emanaban de las necesidades de la gente y que se convirtieron en nuestra carta de navegación.

En ese entonces lo dije de manera clara: el Contrato con Zacatecas resume el compromiso asumido por un servidor, un ciudadano comprometido con su estado.

Afirmé y sigo convencido de que un contrato vincula y obliga. Junto a este, ofrecí la Garantía de trabajar unidos para solucionar los problemas que más preocupan a la población.

También manifesté que “Si no cumplo, me voy”.

Hoy reafirmo mi compromiso con Zacatecas. Soy un hombre de palabra y convicciones; por eso hice de la transparencia, la honestidad y la rendición de cuentas los principios básicos de mi administración y son reglas ineludibles que deben cumplir todos mis colaboradores; quienes las violenten deberán pagar las consecuencias.

Los tres ejes principales que corresponden a la confianza otorgada por la ciudadanía y que dieron forma al Contrato con Zacatecas, giran en torno a la Seguridad, la Economía y la Educación.

Hoy afirmo que

¡Estamos Cumpliendo con Zacatecas!

En seguridad ocupamos el lugar número 27, siendo uno de los de menor incidencia delictiva en el país. Hay violencia entre los grupos del crimen organizado, sí, sí la hay.

Y todos los días trabajamos para erradicarla. Es un problema multifactorial y estamos sumados a la estrategia de Guardia Nacional buscando soluciones.

Contamos con 2,050 elementos policiales capacitados y certificados, 360 más que al inicio de mi administración. Ya cumplimos el compromiso y superamos la meta de instalar video-vigilancia estratégica en la zona metropolitana, con 340 cámaras que refuerzan la tarea de recuperar la tranquilidad para las familias, ahora sigue instalar en donde más el estado lo necesite.

¡Estamos cumpliendo en Economía! y a la fecha hemos generado más de 20 mil nuevos empleos y obtuvimos el 1° Lugar Nacional como el estado que reporta mayor incremento salarial para los trabajadores formales.

Además, somos el 2° lugar nacional con mayor Ausencia de Corrupción como resultado de haber implementado, desde el inicio de mi gobierno, una política de austeridad y disciplina, orientada a sanear las finanzas públicas y reducir la deuda, lo que nos mereció pasar de rojo a verde en la semaforización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se escucha sencillo, pero ha sido un gran esfuerzo.

En mi gobierno no hay ni diezmos ni moches y si alguien los solicitara, que pague las consecuencias. Los ciudadanos no lo pueden permitir, deben denunciar y no ser cómplices.

En Educación, ¡Estamos Cumpliendo! al garantizar que más de 78 mil niños, niñas y jóvenes hoy cuenten con una beca para sus estudios, como parte de ello y de muchas otras acciones, la Organización Mexicanos Primero nos ubicó en el lugar número 7 del Índice de Cumplimiento de Responsabilidad Educativa Estatal 2018.

También hemos cumplido con el magisterio zacatecano, haciendo un enorme esfuerzo de gestión de recursos para garantizar, en tiempo y forma, el pago de sus salarios y prestaciones. Dimos certidumbre laboral y al día de hoy, ningún maestro evaluado ha sido objeto de despido ni mucho menos se le ha dejado algún pago pendiente.

Logramos generar condiciones para la reestructuración del adeudo histórico cercano a $500 millones de pesos que mantiene el Colegio de Bachilleres del Estado con el Instituto de Pensiones, al donar un terreno dentro de lo establecido por la ley, con absoluta transparencia y bajo la autorización del Congreso Local.

Cada uno de los subsistemas de educación tiene problemáticas graves que se fueron acumulando a lo largo del tiempo y no fueron atendidas de raíz. Hoy si lo son, y por primera vez el estado realmente aporta la parte que le corresponde.

Siempre he pensado que el destino del estado va de la mano con el de la Universidad, respetuosos de su autonomía hemos acompañado y respaldado, en todo momento, el esfuerzo de gestión que realiza la comunidad universitaria de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Zacatecas, para resolver su déficit presupuestal.

Invito a ustedes a revisar lo que nuestra máxima casa de estudios ha recibido durante mi gobierno de manera ordinaria y extraordinaria.

Mayor compromiso difícil puede ser.

Estamos cumpliendo la exigencia social de no construir ninguna obra inútil, de capricho; sino realmente aquellas que mejoren la vida cotidiana y el entorno de las personas en los 58 municipios, éstas obras, emanan de la petición de la ciudadanía.

Para ello fue creado el programa Más de Mil Obras para Zacatecas, plan de infraestructura prioritario para mi gobierno, el cual incluye, la construcción por parte de constructores zacatecanos de hospitales, escuelas, aulas, domos, cercos perimetrales, espacios deportivos, presas, infraestructura hídrica, carreteras, caminos rurales y vialidades entre otras.

Aquí quiero destacar la reciente puesta en marcha de la nueva vialidad metropolitana Manuel Felguérez, que junto con los pasos a desnivel de la Calzada Solidaridad y avenida Pedro Coronel, forma parte de un ambicioso proyecto de movilidad urbana de largo alcance, en beneficio de más de 300 mil habitantes de la zona metropolitana Zacatecas-Guadalupe y que será columna del crecimiento habitacional y comercial de estos municipios.

En desarrollo científico y tecnológico, ¡Estamos Cumpliendo! al construir Quantum, Ciudad del Conocimiento, donde 5 centros de investigación y desarrollo tecnológico ya impulsan el talento joven y garantizan espacios de empleo; Quantum, continúa su crecimiento con 4 centros más ya en construcción y 2 próximos a construirse. Esta inversión traerá una nueva realidad para Zacatecas, al tiempo.

Firmé varios contratos en lo particular, como es el caso del Contrato en Seguridad, en el cual me comprometí a:

Promover una cultura de la paz

Involucrando a la ciudadanía en la tarea de reconstruir el tejido social, se creó la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, que implementa estrategias como las Brigadas de Activación Social, en coordinación con la Universidad Autónoma de Zacatecas.

Estamos cumpliendo el compromiso de:

Consolidar una policía profesional

y confiable. Por ello, incrementamos de 1,684 elementos que había al inicio de mi administración, a 2,050, que existen al día de hoy, divididos en:

1,241 Policías Estatales,

462 Penitenciarios y

347 Policías de Seguridad Vial.

Así mismo, al

Instalar video-vigilancia estratégica en todo el estado, con la cual ya superamos la meta inicial de 230 cámaras. A la fecha, contamos con 340 cámaras que vigilan día y noche puntos clave de la entidad y quiero anunciar que, al cierre de este año, habrá 500 en operación.

Gracias a acciones como esta, hoy nuestro estado ocupa el 1° lugar nacional en recuperación de vehículos con reporte de robo, y se han realizado una gran cantidad de detenciones y procesado a personas que delinquen.

Aplicar penas más severas a delincuentes

Hemos cumplido al presentar a la Legislatura una serie de Reformas al Código Penal del Estado que hoy está siendo analizada por diversos especialistas de la Academia, impartidores de justicia penal en el estado, lo anterior para tipificar debidamente delitos de alto impacto y evitar que quienes los cometan evadan la justicia en Zacatecas y a su vez reciban penas más severas.

Estamos cumpliendo al reforzar el

Sistema estratégico de inteligencia

En el Centro de Comando, Control, Comunicación y Computo (C4) se cuenta ya con 60 equipos de monitoreo en donde evitamos toda fuga de información y en donde hoy se facilitan los reportes de la ciudadanía.

En próximas fechas, estaremos convirtiéndolo en un C5, lo que nos garantizará mayor capacidad de análisis de la información.

Otro logro es el lanzamiento y operación de las aplicaciones “Zacatecas libre de extorsión” (para identificar números y prevenir la extorsión telefónica) y “Guardián” (para denuncias anónimas).

ESTAMOS CUMPLIENDO EL CONTRATO EN ECONOMÍA.

Histórica generación de 40 mil empleos formales

De los cuales, a la mitad de nuestro Gobierno, hemos generado más de 20 mil nuevos trabajos, por lo que ocupamos el 3° lugar nacional en generación de empleo de acuerdo con cifras del IMSS.

Instalación de empresas por región

Hasta el momento hemos conseguido la apertura y expansión de 63 empresas en territorio zacatecano.

Así mismo en apoyo al talento y esfuerzo de cada persona para crear negocios

Hemos apoyado a más de 10 mil 500 micro, pequeñas y medianas empresas y a 12 mil 500 emprendedores.

En crédito barato para proyectos productivos

El Gobierno de Zacatecas apoyó hasta el momento 880 proyectos de autoempleo en beneficio de más de 1,400 personas y hemos reestructurado al 100% el esquema financiero del gobierno haciéndolo más ágil y accesible.

Para facilitar la apertura exprés de empresas

Estamos cumpliendo al agilizar los trámites y establecer un sistema que ha permitido abrir 1,600 microempresas, esto, en muchos de los casos en solo 24 horas, mediante el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE).

ESTAMOS CUMPLIENDO EN EDUCACIÓN

En lo referente a la implementación del Programa de Atención en Tres Dimensiones: mejora académica, vida escolar y modernización administrativa

Al proporcionar capacitación magisterial contínua para 10 mil 290 maestras y maestros, paralelo a la aplicación de los nuevos planes y programas de estudio.

En impulso al proyecto más grande de becas y apoyos para niños y jóvenes

Estamos cumpliendo al garantizar que 78 mil niñas, niños y jóvenes de diferentes niveles, puedan continuar con sus estudios al haber recibido una beca para útiles escolares, uniformes y transporte.

En mayor inversión para equipamiento y dignificación de espacios escolares

Estamos cumpliendo al incorporar 915 planteles al programa Escuelas de Tiempo Completo, de los cuales, 350 de ellas cuentan ya con comedor y nutriólogos.

Estamos cumpliendo en lo referente a construcción y mantenimiento de espacios culturales y deportivos

A través de Más de Mil Obras para Zacatecas, hemos construido y rehabilitado cerca de un centenar de espacios que incluyen canchas y centros deportivos, ejemplos emblemáticos lo son el Incufidez y el Parque Arroyo de la Plata.

En mayor cobertura de bibliotecas digitales

Instalamos 146 módulos de servicios digitales y 40 sitios más con el Programa México Conectado.

ESTAMOS CUMPLIENDO EL CONTRATO CON EL CAMPO

Al otorgar más de 50 mil créditos para productores y lograr la tecnificación de más de 24 mil hectáreas de riego.

Además, hemos construido 12 presas en distintos municipios del estado. También realizamos 582 obras hídricas que incluyen la construcción y rehabilitación de más de 230 bordos para abrevadero y riego.

Otros logros incluyen la Estrategia de Diversificación Productiva con Agricultura Por Contrato, en más de 32 mil hectáreas de trigo, cebada y girasol.

Zacatecas será sede del Organismo de seguridad alimentaria del país (SEGALMEX), lo cual nos generará una invaluable oportunidad para comercializar por parte de nuestros productores. Gobierno del estado está apoyando al 100% esta instalación.

EN EL CONTRATO CON LOS MIGRANTES ZACATECANOS Y SUS FAMILIAS ESTAMOS CUMPLIENDO

Al respaldar a 954 hombres y mujeres deportados y repatriados con apoyos superiores a $24 millones de pesos de aportación estatal, los apoyamos para incorporarse al desarrollo económico de sus comunidades de origen.

De igual manera, logramos gestionar un incremento histórico para el Programa 3×1 en 2017 con más de $79 millones de pesos de aportación estatal y $300 millones globales para realizar obras y acciones en toda la entidad y en 2018 con $55.4 millones de pesos de aportación estatal y poco más de $200 millones en lo global.

Gracias al decidido apoyo de las Federaciones de Clubes de Migrantes, el Programa Corazón de Plata Uniendo Familias, ha logrado el reencuentro de más de 2 mil adultos mayores con sus familiares en varias partes de los Estados Unidos, a quienes no habían visto durante décadas, y con las Ferias Diferentes extendimos los beneficios de los programas y acciones de Gobierno a nuestros paisanos radicados en la Unión Americana.

EN EL CONTRATO CON LAS MUJERES ZACATECANAS

Estamos cumpliendo al atender el llamado de las distintas organizaciones de la sociedad civil que trabajan en favor de la igualdad entre hombres y mujeres, y a favor de los derechos humanos de las zacatecanas en temas relacionados con feminicidios, violencia de género, empoderamiento económico y acompañamiento a víctimas de violencia.

Lo anterior, mediante políticas y acciones concretas como son: la implementación del Modelo de Igualdad con Enfoque de Derechos Humanos; la declaratoria en todo el estado de Alerta de Género, la entrega de 1,384 créditos por $29 millones de pesos, 42 mil microcréditos a jefas de familia y 39 mil becas de autoempleo, entre otras acciones.

Por primera vez en la historia de Zacatecas, se logró en 2018 un presupuesto transversal con perspectiva de género y que en 2019 asciende aproximadamente a $1,300 millones de pesos.

EN EL CONTRATO CON LAS FAMILIAS Y SUS VALORES

Estamos cumpliendo al crear programas de avanzada como las Ferias Diferentes que han llegado con beneficios en salud, trámites jurídicos, servicios psicológicos, así como programas gubernamentales de beneficio social a todos los rincones del estado.

Además, con el Programa Ver Bien para Aprender Mejor hemos logrado beneficiar a más de 27 mil niñas, niños y jóvenes de los 58 municipios quienes han recibido lentes gratuitos a través del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif).

Hemos establecido una relación sólida y duradera, así como una permanente comunicación con las iglesias de los diferentes cultos religiosos, lo cual nos ha permitido realizar un importante número de actividades en pro del rescate de la familia y sus valores.

EN EL CONTRATO CON LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Cumplimos al crear un Instituto para la Atención e Inclusión Social de las Personas con Discapacidad, al que destinamos un recurso sin precedentes por un presupuesto de $44 millones de pesos para becas, capacitación e iniciativas productivas, derivado de un marco jurídico de avanzada, como fue la creación de la Ley Estatal de las Personas con Discapacidad.

Al día de hoy a favor de este sector vulnerable de la población hemos ofertado más de 3 mil posibilidades de inclusión laboral, de los cuales se ha facilitado el empleo a 1,558 personas con discapacidad y 39 mil más han recibido beneficio de los distintos programas para la inclusión social.

De igual manera, impulsamos la construcción de Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR) de las cuales existen en 9 municipios y 6 más están en proceso de construcción, además se ha realizado una muy importante inversión del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), situado en Guadalupe, en beneficio de una gran cantidad de usuarios de todo el estado.

ESTAMOS CUMPLIENDO CON EL CONTRATO VERDE

Estando a favor del medio ambiente con acciones sin precedentes de cobertura estatal y de beneficio a largo plazo, como el Impuesto de Responsabilidad Ambiental cuya constitucionalidad recientemente fue refrendada por el máximo tribunal del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Pusimos en marcha el Programa Estatal Hídrico que marca la ruta hacia la competitividad, productividad y sustentabilidad en el uso del vital líquido.

Actualmente permanecemos a la espera de la determinación del Gobierno Federal, con relación a la consulta ciudadana del proyecto Milpillas, concebido como el proyecto hídrico más importante en la historia de Zacatecas, el cual resolvería el abasto de agua en los próximos 50 años, en beneficio de más de medio millón de zacatecanos.

ESTAMOS CUMPLIENDO CON EL CONTRATO DIGITAL

Por lo que, en Quantum, Ciudad del Conocimiento ya operan los centros de investigación en metalurgia, matemáticas, innovación y desarrollo tecnológico, así como centros de investigación de ingeniería de software y telecomunicaciones para la minería, y en próximas semanas se comenzará la construcción de 2 centros más.

Además, para fortalecer la transparencia y el acceso a la información creamos y pusimos a disposición de la ciudadanía la plataforma Obra Transparente, reconocida por instancias como el INAI, el Coneval y la Revista U-Gob como modelo en su tipo en el ámbito nacional.

Asimismo, se puso en marcha la plataforma INDYCE, que contienen información estadística e indicadores sobre los avances y acciones del Gobierno estatal, el cual, es monitoreado por un Comité Ciudadano.

En estricto respeto al orden y autonomía municipal, también firmé contratos con Zacatecas Capital, Fresnillo, Guadalupe y Sombrerete

En temas que incluyen seguridad, obras conjuntas y desarrollo social en un marco de coordinación y trabajo unido con los alcaldes y los ayuntamientos.

EN ZACATECAS CAPITAL ESTAMOS CUMPLIENDO

Al realizar obras de regeneración de imagen urbana y rescate del espacio público que incluyen la rehabilitación de la iluminación escénica del 1° cuadro del Centro Histórico, la regeneración de fachadas y acciones integrales de recuperación de espacios públicos en colonias como la Lázaro Cárdenas, donde fue determinante la participación de los vecinos.

Firmamos el convenio Metropol-Seguridad Pública para incrementar la vigilancia de los elementos de esta corporación en la capital zacatecana.

Para impulsar la vocación turística del destino Zacatecas Deslumbrante, terminamos la renovación completa del nuevo y moderno Teleférico, y hemos impulsado el desarrollo de nuevos productos turísticos, devolvimos al Festival Cultural su esencia y trabajamos en estrecha coordinación con los prestadores de servicios, lo que permitió cerrar 2018 con un incremento de visitantes de 4.8 puntos porcentuales más que en 2017; más de 680 mil turistas y una derrama superior a los $1,600 millones de pesos.

En el Contrato con Guadalupe, con recursos del Fondo Minero estamos cumpliendo con la exigencia ciudadana de mejorar integralmente el Parque Arroyo de la Plata en donde se invertirán más de $54 millones de pesos de los fondos Metropolitano y Minero.

Este proyecto incluye acciones como: rehabilitación de ciclovías, andadores peatonales, canchas, mobiliario urbano, pista para trotar y estacionamiento. Se trata de un proyecto dividido en varias etapas que abarcan las 3 secciones de este importante espacio público y que beneficiarán a miles de ciudadanos tanto de este municipio, como el de Zacatecas.

En Guadalupe, invertimos también en el lienzo Charro, en la Plazuela Fray Margil de Jesús, el parque de las 3 Garantías; en obras hídricas, perforación de pozos, pavimentaciones, vivienda, infraestructura en educación, movilidad urbana y un programa permanente de bacheo.

Además, para detonar el desarrollo económico de Guadalupe a través del turismo, se logró su declaratoria como el 6° Pueblo Mágico del estado de Zacatecas.

EN EL CONTRATO CON FRESNILLO

Estamos avanzando y hemos cumplido con el fortalecimiento de las Universidades con un monto superior a los $43 mdp en la Universidad Autónoma de Fresnillo, el Instituto Tecnológico Superior, la Universidad Autónoma de Zacatecas y la Universidad Politécnica de Zacatecas, con acciones de mejoramiento a la infraestructura y equipamiento.

Actualmente se reconstruye la carretera Estación San José-Bañón-carretera Saltillo y está en proceso la ampliación de la Fresnillo-Jerez y la Fresnillo-Valparaíso con inversiones de varios cientos de millones de pesos.

Se construyó el tan anhelado puente de Montemariana, además, se construyeron 4 plantas de tratamiento en las localidades de Carrillo Puerto, Francisco I Madero, San José de Lourdes y San José del Alamito, así como obras complementarias de la Planta Poniente.

Hemos realizado en conjunto con las autoridades municipales, acciones decisivas para la recuperación del Museo del Ágora José González Echeverría con $11.3 millones de pesos.

En beneficio del campo fresnillense, hemos cumplido al continuar la tecnificación de la zona de riego de la presa Leobardo Reynoso.

Actualmente están en proceso de licitación la avenida Plateros con la Calzada del Peregrino, la cual generará comunicación y modernidad a esa importante zona, la culminación de la presidencia municipal y finalmente del hospital de la mujer.

Además, en materia de economía y empleo se logró la atracción de $17.5 millones de dólares de inversión para expansión de empresas, reflejado en la puesta en operación de 4 nuevas áreas de compañías como Unidades Automotrices, APTIV, Fresnillo PLC y Entrada Group de México, mismas que generarán más de 3,100 nuevas plazas laborales.

EN EL CONTRATO CON SOMBRERETE

Estamos cumpliendo con este pueblo mágico que también es un importante polo de desarrollo para el norte del estado, por ello logramos resolver el conflicto laboral en la Mina San Martín, cuyo proceso de reapertura está en marcha para lograr la generación de más de 3,100 empleos bien remunerados y una derrama de $499 millones de dólares durante los próximos 10 años.

Actualmente se están rehabilitando las carreteras Río Grande–González Ortega y la Sombrerete–González Ortega con una inversión de $9.4 millones de pesos; mientras que en infraestructura para salud pusimos en operación y equipamos el nuevo hospital comunitario, con una inversión de $26 millones de pesos, el cual beneficia a la región desde el pasado 2 de febrero.

Amigas y amigos:

Este es solo un esbozo muy general de los logros alcanzados a la mitad de mi Gobierno, los cuales están contenidos en mi Contrato con Zacatecas.

He instruido a las y los secretarios de mi gabinete para que amplíen a detalle y de frente a la ciudadanía y abierto a ustedes los medios de comunicación, la información referente a las acciones con las cuales estamos cumpliendo las garantías contenidas en cada Contrato, para ello, cada uno de los titulares de las dependencias del gobierno estatal realizará un informe público pormenorizado en las siguientes fechas:

Secretaría de Economía, con su titular Carlos Bárcena Pous – viernes 15 de marzo.

Secretaría de Educación, con su titular Gema Mercado Sánchez- martes 19 de marzo.

Secretaría del Campo, con su titular Adolfo Bonilla Gómez- lunes 25 de marzo.

Secretaría del Zacatecano Migrante, con su titular José Juan Estrada Hernández- lunes 1 de abril.

Secretaría de Agua y Medio Ambiente, con su titular Luis Fernando Maldonado- lunes 8 de abril.

Secretaría de Seguridad Pública, con su titular Ismael Camberos Hernández- lunes 15 de abril.

Secretaría de las Mujeres, con su titular Adriana Rivero Garza- lunes 22 de abril.

El Instituto para la atención e Inclusión de Personas con Discapacidad, con su titular Lourdes Rodarte Díaz- lunes 29 de abril.

El Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación, con su titular Agustín Enciso Muñoz- lunes 6 de mayo.

Y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, con su titular Yadira Galván Sánchez- lunes 13 de Mayo.

Hoy y aunque duele decirlo y no me resisto, nuestro Zacatecas es un estado dividido, confrontado, y en donde nadie busca ceder.

Nadie aceptamos se toquen nuestras condiciones o privilegios, y los intereses particulares están por encima de los comunes. Tenemos que cambiar, tenemos que Trabajar Unidos, no existe otra opción si queremos realmente sacar a Zacatecas de sus problemáticas.

Me ha tocado gobernar en tiempos muy complejos, un Estado sin recursos, hipotecado; en donde la violencia es cotidianidad nacional y en donde un nuevo régimen en el cual tengo grandes expectativas llega al país generando de entrada natural incertidumbre.

Mi voluntad es la misma y sigue siendo hacer lo mejor por esta mi tierra Zacatecas.

Podemos avanzar, claro que se puede, pero es tarea de todos, no solo del gobierno. Se requiere solidaridad.

No podemos exigir o pretender soluciones inmediatas, a problemas enquistados y no atendidos históricamente y de todos conocidos.

Las cosas no se solucionan por inercia de la noche a la mañana, se requiere de compromiso y sacrifico y lleva tiempo y mucho desgaste lograrlo.

En cada tema yo lo estoy intentando y lo seguiré haciendo. Pues sería más fácil solo administrar, dejar pasar, quedar bien y comprometer el futuro de esta entidad como se ha hecho y que ya no soporta más.

Estoy tranquilo, no conforme, he hecho lo más que he podido, quisiera haber hecho mucho más en este tiempo, las condiciones no son las óptimas, es más, están muy lejos de ello, pero pueden llegar a serlo.

Nuestro estado requiere un gobierno con equilibrios, los estoy buscando generar, un Estado que en lo económico se recibió soportado con alfileres; es un Estado que requería de decisiones costosas e impopulares y las tomé pese a los costos. No llegué a esta encomienda a generar aplausos.

La popularidad no es sinónimo de buen gobierno, la historia tarde o temprano nos alcanza y el tiempo nos da a cada quien nuestro lugar.

Desde el primer día no me arrojé a las lamentaciones y a buscar culpables en el pasado, busqué y encontré soluciones.

Fui el único Gobernador de este país que buscó una nueva realidad de fondo para su estado, después de un largo proceso lo logré para mi tierra y es una herramienta en sus ingresos que le dejaré.

Si la opacidad nos lastimaba, me propuse convertirme en un gobernante transparente, honesto y que rindiera cuentas. Hoy aquí, estoy viéndolos a los ojos sin nada que esconder y así seguiré. Eso molesta muchas veces a quienes solo hacen politiquería, pero lo siento, tengo las manos limpias.

Encabezo una visión de administración que ha buscado a toda costa tener disciplina, rumbo y que sea consciente de sus fortalezas y debilidades, que actúe con responsabilidad y haga lo correcto.

He tenido muchos errores, seguro estoy de ello, pero también aciertos.

Trabajo día con día para consolidar un gobierno y volverle a dar rumbo a la entidad. Para 2021 no voy a entregar un cascarón sino un estado en vías de consolidación.

Inicio esta segunda mitad de mi gobierno, con mayor ánimo y seguro de que muchos temas se consolidarán y llegaremos a un fin de administración de manera tersa, ordenada y con la satisfacción de haber cumplido.

Mi agradecimiento a todos ustedes, una prensa libre empodera a las sociedades.

Les reitero que a partir de esta semana cada uno de mis funcionarios de manera personal, pública y detallada en un ejercicio inédito de rendición de cuentas presentará sus informes de área respectivos para su consideración y análisis.

Muy buenas tardes a todos… Trabajemos unidos, por un mejor Zacatecas para nuestros hijos.