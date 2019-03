Respetamos las libertades y no perseguimos a nadie: AMLO

Conferencia matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el 7 de marzo. Foto: La Jornada

El gobierno federal no perseguirá a nadie por sus ideas, por su manera de pensar, “somos respetuosos de la libertad de expresión, de la manifestación de las ideas”, reiteró el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. En la conferencia de prensa matutina de ayer, adelantó que el lunes confirmará la salud de la economía nacional, manifestándose en la apreciación del peso y el bajo nivel de la inflación.

En el Salón de la Tesorería, sede de las ruedas de prensa mañaneras, ubicado en el ala norte del principal edificio político del país, Palacio Nacional, el mandatario también adelantó que pasado mañana expondrá que en el caso de Petróleos Mexicanos “ya firmamos contratos de inversión del orden de 80 por ciento de toda la inversión de este año”.

De sus conferencias de prensa, un fenómeno mediático cada mañana, reconoció que en las preguntas de los asistentes a ellas se encuentra implícita parte parte de la actividad gubernamental: “Me ayuda mucho que ustedes participen en este diálogo circular y que se dé esta comunicación con mensajes de ida y vuelta, porque de esa manera nadie se queda en las oficinas y todo mundo tiene que estar pendiente. Es un aliciente para nosotros que ustedes nos estén haciendo preguntas y también cuestionamientos, porque esto lleva a que todo el gobierno esté en activo, que nadie esté perdiendo el tiempo”.

El mandatario abordó las ocho columnas de un diario capitalino, apuntando una supuesta persecución fiscal: “Se está exagerando en el periódico, con todo respeto. Nosotros no perseguimos a nadie, no somos como los gobiernos protegidos por [el diario en cuestión], nosotros respetamos las libertades y respetamos el derecho a disentir”.

Endureció el tono: “Es realmente una falta de respeto, es ofensivo que estén señalando que estamos llevando a cabo un acto de intimidación o de persecución a un medio. No es cierto, es una falsedad por entero, por completo; no lo hacemos con nadie. Quién sabe qué motivaciones tuvieron para hacer esta escena, pero se me hizo un despropósito, lo considero una actitud, considero que se trata de una actitud política.

“He hablado de la prensa fifí y lo seguiré haciendo, porque es una prensa conservadora, que no tiene nada de malo que exista, tienen todo su derecho, pero con apariencia de prensa libre. Mis diferencias son fundamentalmente por su postura conservadora. Es un periódico que surge en el gobierno de Salinas, que ha procurado no tocar a Salinas, que no cuestionó el saqueo del periodo neoliberal, que simuló que combatía la corrupción señalando, acusando a funcionarios menores, a chivos expiatorios, que ayudó en el fraude electoral. ¿Qué?, ¿no se puede tocar al intocable?”

Al retomar la fusión entre las cadenas Fox y Disney, que podrían controlar el mercado del futbol en servicio de paga, el mandatario expuso que en el país “hay una tendencia al monopolio; en la compra de las medicinas monopolio; en la compra de los alimentos para los reclusorios monopolios, una empresa que abastece 90 por ciento. Eso es una irregularidad, no hay competencia. ¿En qué quedamos?, ¿no que estamos en favor del libre comercio?, ¿o queremos la libertad comercial, la libertad empresarial sólo aplicada al de enfrente? Cuando nos beneficia el monopolio lo aceptamos. Esas son cosas que hay que revisar”.

Sobre las calificadoras indicó que su gobierno será respetuoso de lo que decidan, pues “estamos seguros de que la economía de México está bien, marcha bien. No queremos polemizar sobre este tema… y la única recomendación respetuosa, sin ofender a nadie, es que se tomen en cuenta para las evaluaciones de las calificadoras, ‘la variable’, como dirían los tecnócratas, ‘la variable corrupción’; ahí está la clave”.

La representante de una televisora le preguntó qué se hacía, porque se veía tan bien como un corredor keniano. El Presidente indicó: “Creo que es importante en todo estar bien con uno mismo, pienso que la felicidad –que también es fortaleza física– es un estado de ánimo, tiene que ver con estar bien con uno mismo, con nuestra conciencia y con el prójimo. Si a uno le gusta lo que hace… el trabajo de ustedes, por ejemplo, que es de primera el trabajo de ustedes, lo único que habría que resolver es que sí mejoren los sueldos; pero es un trabajo muy satisfactorio el escudriñar, buscar la verdad, el informar, el orientar, concientizar; eso es importantísimo. Lo mismo el trabajo de un dirigente político, ponerse al servicio de los demás, el poder servir al pueblo, el tenerle un profundo amor al pueblo y poderlo llevar a la práctica”.