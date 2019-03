Ley de Salud Mental ya entró en vigor, pero aún espera su reglamentación

Participantes en el Foro sobre la Ley de Salud Mental del Estado de Zacatecas ■ foto: la jornada zacatecas

■ El reto es que “no sea letra muerta y que se aplique, que se vea en todos los sentidos”

■ El ser humano “necesita ser fortalecido en su alma, tener un alma fuerte, porque estamos tambaleantes en tanto desorden, ansiedad y depresión”: Enrique Argüelles

En el marco del Foro sobre la Ley de Salud Mental del Estado de Zacatecas realizado este miércoles, especialistas, legisladores y funcionarios de varias dependencias gubernamentales dieron a conocer que esta ya está en vigencia y ahora se trabaja en la elaboración y diseño de la reglamentación correspondiente, a fin de implementar estrategias, planes y programas para atender problemas relacionados con la salud mental.

Norma Angélica Castorena, ex diputada, expuso que en su periodo como legisladora la iniciativa de esta le fue importante en su agenda debido a que “Zacatecas necesitaba estar a la vanguardia no sólo en los temas de salud, sino en este tema tan importante. Todos nos preocupamos por el cuerpo, por lo que nos duele, pero nadie piensa en lo que está adentro y que a veces eso hace tener conductas que no son positivas”.

Destacó que la ley cuenta con un sentido humano y ahora el reto es implementarla y que “no sea letra muerta y que se aplique y que se vea en Zacatecas en todos los sentidos. Los psicólogos deben estar en las escuelas, en los trabajos y en todos los ámbitos sociales”.

La salud mental, afirmó, se va a reflejar en un mejor combate de la violencia y la seguridad, en el mejoramiento de las relaciones laborales e impactar en la productividad, reducir los indicadores de depresión, entre otros.

Otro aspecto que debe considerarse para implementar la ley, dijo, es la asignación de un presupuesto, porque de lo contrario no podrá implementarse a pesar de que Zacatecas es uno de los 12 estados en el país que cuenta con una Ley de Salud Mental.

Hans Hiram Pacheco García, director de la Unidad Académica de Psicología de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), informó que a partir de la vigencia de esta ley, se modificará el plan de estudios de ese centro y se incluirán asignaturas relacionadas a la prevención y atención de la violencia, prevención y atención a las adicciones, y otras más relacionadas con la ética o con problemáticas actuales.

“Nuestro estudiante que empieza en agosto, a lo mejor va a terminar dentro de cinco años, pero la pregunta es cuáles serán los problemas dentro de ese plazo, porque a lo mejor ya no son las mismas o vengan otras. Sion materias que complementan la formación de los estudiantes”, dijo.

Agregó que “sería incongruente impulsar la salud mental o difundir la importancia de la salud mental, y no estar formando psicólogos y psicólogas que estén a la vanguardia y que sean pertinentes para nuestra sociedad”.

Por su parte, Enrique Argüelles Robles, presidente del Consejo Estatal de Bioética, expuso que la ética es una conducta que emana desde una ley natural, pero después hay leyes positivas de cada país o estado, ya que la sociedad se mueve constantemente.

Sin embargo, los valores morales no cambian y siempre, en todas las épocas históricas, la honestidad mantiene su significado, por lo que la ética es una conducta moral de los fenómenos sociales.

Calificó como positiva la creación de esa ley debido a que era una necesidad social, por lo que ahora sólo queda esperar que se implemente en la cotidianeidad, especialmente en la educación, ya que el ser humano “necesita ser fortalecido en su alma, tener un alma fuerte, porque estamos tambaleantes en tanto desorden, ansiedad y depresión”.

Esa problemática se debe a que “no tenemos una estructura mental, una estructura moral firme y aceptar que la vida es eso: una sucesión de alegrías y de tristezas. Pero debemos tener un alma fuerte y eso lo da la educación”, expuso Argüelles Robles.

Asimismo, María de la Luz Domínguez Campos, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), coincidió en que es fundamental que haya una Ley de Salud Mental porque a partir de la misma es posible promover el derecho a la salud mental y prevé una serie de derechos para las personas con trastornos mentales de forma que se erradique la discriminación de los estereotipos y estigmatización que sufren las personas con algún padecimiento mental.

“Muchas veces son estigmatizados desde la propia familia, en el trabajo, en la escuela, en la comunidad o en la colonia, pero en general por la sociedad. Entonces esta ley es fundamental porque establece una serie de derechos específicos para garantizar la dignidad humana de estas personas”, indicó.

También comentó que la ley establece obligaciones para las autoridades estatales en materia de salud, porque señala que estas deben realizar una serie de acciones, estrategias, planes y programas que se orienten al tratamiento y atención integral de las personas con algún padecimiento.

Domínguez Campos destacó la creación del Consejo Estatal que prevé la ley, en la que habrá una participación importante de integrantes de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación y el sistema Desarrollo Integral de la Familia, organismos que deberán diseñar y proponer acciones para mejorar la salud mental.

Blanca Cecilia Martínez Núñez, consejera de la Unión Latinoamericana de Entidades de Psicología, refirió que lo valioso de la ley es que pretende alcanzar la salud y la calidad de vida en las personas y que como consecuencia de ello sean productivas y funcionales.

Consideró que es necesario que se divulgue la ley en las instituciones educativas, en las organizaciones, en los centros de salud y con todos los profesionistas, además de construir un proceso educativo que permita a los individuos desarrollarse de tal forma que los principios y el entendimiento de lo que se debe hacer para sí mismos, se consolide.

También participaron en el foro Karla Valdez, diputada presidenta de la Comisión de Salud; José Juan Valdivia Mata, presidente del Colegio de Psicólogos de Zacatecas y Erika Yesenia Hernández, coordinadora estatal de Salud.