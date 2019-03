Se desata polémica en la Legislatura por el tema de matrimonios igualitarios

Susana Rodríguez Márquez (al centro en la imagen), presidenta de la mesa directiva de la 63 Legislatura ■ foto: facebook

■ Susana Rodríguez envió iniciativa sobre este rubro sólo a la comisión de Niñez, Juventud y Familia

■ Juan Mendoza acusó a la presidenta de la mesa directiva de actuar de forma “facciosa” y violando la normativa de la Legislatura local

■ Los legisladores locales aprobaron por unanimidad la minuta con proyecto de decreto que envió la Cámara de Diputados en materia de creación de la Guardia Nacional

Este lunes en la Legislatura local se desató la polémica y la discusión cuando la presidenta de la mesa directiva, la diputada el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Susana Rodríguez Márquez, decidió enviar la iniciativa sobre el matrimonio igualitario a la comisión de Niñez, Juventud y Familia, sin incluir ni a la de derechos humanos ni a la de justicia.

Segundos después de que se anunciara esta determinación, intervino el diputado del PRD, Juan Mendoza Maldonado, para pedirle que se reconsiderara el turno de la reforma debido a que los antecedentes sobre propuestas de estas características, y con base en la ley orgánica del Poder Legislativo, ésta debería ser analizada por las comisiones de derechos humanos y justicia.

Rodríguez Márquez, en un primer momento, respondió que la decisión de enviarla a la comisión de niñez había sido de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (CRICP), de la que forma parte el propio legislador que tomó la palabra; no obstante, al final cedió ampliando el turno a la comisión de Derechos Humanos, pero no a la de Justicia.

En un intercambio de declaraciones, el diputado Mendoza Maldonado acusó a la presidenta de actuar de forma “facciosa” y violando la normativa de la Legislatura local, mientras que Susana Rodríguez insistió en que fue una determinación de la CRICP y de ella como presidenta de la mesa directiva, tal y como le faculta la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

La comisión de Niñez Juventud y Familia está presidida por la diputada del PRI, Carolina Dávila, mientras que la de Derechos Humanos la encabeza Juan Mendoza Maldonado y la de Justicia, la legisladora de Morena, Navidad Rayas.

En asuntos generales intervino nuevamente Juan Mendoza para señalar que, aparte de la comisión de derechos humanos, la competente para analizar la iniciativa de reforma al Código Familiar en materia de matrimonios igualitarios también es la de justicia, ya que de acuerdo con el artículo 152 de la Ley Orgánica tiene la facultad de analizar los temas relacionados con iniciativas o reformas a legislación civil, familiar, penal y administrativa.

Asimismo, al referirse a la decisión de la presidenta de la mesa, concluyó: “Su ignorancia es supina e insulta a este poder”.

Estas acusaciones motivaron que en la segunda sesión, igualmente en los asuntos generales, hablara el diputado del Partido Encuentro Social (PES), Javier Calzada Vázquez.

Defendió que la comisión de Niñez, Juventud y Familia tiene también competencias en el tema según el artículo 153 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo pero, además, criticó la forma en la que Mendoza Maldonado se dirigió a la presidenta de la mesa directiva.

Consideró que “no hay necesidad de llegar a gritar, de llegar a ofender. Eso no abona ni tampoco debe ser una práctica tolerada por ninguno de nosotros”.

El legislador añadió que “lo que no comparto es que se venga a gritar a la tribuna como si estuviéramos en un mercado; es un recinto parlamentario. Tampoco comparto decirle a un compañero o compañera ignorante solamente porque tiene un criterio distinto; creo que es una ofensa, es injurioso, un exceso y además no solamente en los términos del reglamento, sino en los términos de las buenas costumbres: gritarle a una dama no es de caballeros”.

Las diputadas Emma Lisset, Perla Martínez y Karla Valdez apoyaron la postura de Calzada Vázquez y concretamente la primera de ellas calificó lo sucedido como violencia política de género.

Mendoza Maldonado sostuvo que el tema del debate es el cumplimiento al marco normativo de la Legislatura, por lo que llamó a los diputados que tomaron la palabra a “no confundir, distraer ni evadir” el punto central de la discusión.

En la última sesión realizada este lunes, los legisladores locales aprobaron por unanimidad la minuta con proyecto de decreto que envió la Cámara de Diputados en materia de creación de la Guardia Nacional, con lo que Zacatecas se suma a los estados que avalaron ya estos cambios constitucionales.