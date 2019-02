Rechacé renuncia de García Alcocer, dice AMLO

Guillermo García Alcocer, presidente de la Comisión Reguladora de Energía,en imagen de archivo. Foto La Jornada

Ciudad de México. Durante la reunión que sostuvo este martes con el presidente de la Comisión Reguladora de Energía(CRE), Guillermo García Alcocer, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no habrá persecución política, pero puntualizó que hay investigaciones en curso donde se cuestiona al funcionario conflicto de interés y no habrá encubrimiento alguno, si es el caso.

En su conferencia de prensa matutina, López Obrador confió que en el encuentro García Alcocer planteó la posibilidad de dejar el cargo, la cual fue rechazado por el mandatario.

Cuestionado sobre los pormenores de la reunión, precisó que Garcia Alcocer sugirió dedicarse ya a otras cosas. “Le dije: yo no te estoy planteando eso. Tengo que cuidar todo lo que hacían antes en el autoritarismo. Mira, aquí tengo esto, fírmale. No somos iguales, no puedo hacer eso. Soy hombre comprensible. Cuando me plantea eso, digo: eso no. Eso es una decisión tuya, libre”.

López Obrador dijo que el encuentro se realizó a partir de una solicitud de audiencia de García Alcocer, que se le concedió.

“Lo que expresé es de que nosotros no perseguimos a nadie, no somos vengativos, que no vamos a utilizar el poder para cometer injusticias, que no vamos a llevar a cabo ningún acto arbitrario. Pero al mismo tiempo le dije que tampoco podemos encubrir”.

El presidente informó que la autoridad competente será la que determine si existió conflicto de intereses.

“Eso no significa que haya persecución, ni mucho menos que ya, como si fuese un juicio sumario, se le condene que es responsable. Él tiene la posibilidad de defenderse, no es sólo un asunto jurídico, es también de la dignidad de las personas . En esos términos fue que hablamos.”

-¿Y qué le respondió?

-Que él es inocente, que él ha hecho su trabajo