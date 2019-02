Parejas del mismo sexo deben recurrir al amparo federal para casarse en Guadalupe

Julio César Chávez Padilla, presidente de Guadalupe ■ foto: odín salinas

■ “El ayuntamiento no cometería el error de desacatar una resolución judicial”: alcalde

■ Afirma que su postura sobre el matrimonio igualitario es de respeto a las decisiones de cualquier persona, independientemente de sus ideologías, raza o preferencias sexuales

Julio César Chávez Padilla, presidente de Guadalupe, afirmó que su postura sobre el matrimonio igualitario es de respeto a las decisiones que tome cualquier persona, independientemente de sus ideologías, raza o preferencias sexuales.

Sin embargo, quienes deseen contraer nupcias por la vía civil deberán realizar los trámites correspondientes con base en los procedimientos jurídicos establecidos. En Guadalupe ya se han celebrado cinco uniones igualitarias, en las cuales los contrayentes debieron recurrir a un amparo federal.

Al cuestionarle si se podrían facilitar los trámites burocráticos en el ayuntamiento, como se hace en la capital, para que las parejas no interpongan un amparo, dijo que el ayuntamiento no cometería el error de desacatar una resolución judicial.

“Es un tema de derecho, independientemente de la condición humana y preferencia de cualquiera, mientras jurídicamente lo pueda realizar, adelante, no lo vamos a impedir. Es un derecho que tiene la ciudadanía y si lo quiere ejercer no puede haber un impedimento por parte de una autoridad, menos cuando un juez da la sentencia para la que lo ejecutemos”, puntualizó.

Recordó que los pocos casos de desafuero que se han registrado en el país, o de la pérdida de la investidura de mando, han sido por desacatos a una resolución judicial. Y en el ayuntamiento no se caerá en ese error, aseveró.

Expuso que se han realizado cuatro matrimonios entre personas del mismo sexo, en la anterior administración, y en la actual solamente se ha registrado una boda, en los cuales las parejas contrayentes solicitaron la resolución de un juez federal, que obligue al juez del ayuntamiento a que celebre dicha unión.

“Yo les llamo matrimonios, porque no puedo poner un adjetivo para intentar defender algo, que está contemplado en la ley. Hay cinco matrimonios que no hemos podido ni impedir ni impulsar, porque no es un tema de gobierno, es un tema humano, de personas”, expuso el alcalde.