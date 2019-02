El gobierno de Zacatecas va con la Guardia Nacional: Alejandro Tello

Tello otra decena de gobernadores se reunieron con los secretarios de Gobernación, Defensa, Marina y Seguridad Pública ■ foto: la jornada zacatecas

■ Mandatario estatal y otros 10 gobernadores priístas se reunieron con la titular de Segob

■ Le expresaron su respaldo al esquema propuesto por el Gobierno Federal

■ “Queremos que la aprobación del dictamen no se politice, porque la seguridad del país no se puede dejar para después”, explica el mandatario

El gobernador Alejandro Tello reiteró a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que Zacatecas respalda la creación de la Guardia Nacional, cuya implementación no se puede dejar para después, ya que es prioritario atender la situación de seguridad que atraviesa México, informaron las autoridades en un comunicado.

El titular del Ejecutivo y otros 10 gobernadores de extracción priísta se reunieron este lunes con la encargada de la política interna del país, así como con autoridades federales en materia de seguridad, a quienes les informaron que los mandatarios del tricolor sí van con la Guardia Nacional.

Alejandro Tello informó que, si bien en su momento tuvieron diferencias porque la Guardia Nacional sería encabezada por un mando militar, una vez que estaría al mando de un civil, su gobierno y el de sus homólogos de partido darán todo su respaldo a la iniciativa que ya se discute en el Senado de la República.

Señaló que mientras en la Cámara Alta se ha generado un bloque político donde se pide hacer modificaciones al dictamen, “nosotros como grupo de gobernadores sí vamos y la apoyamos, porque creemos indispensable que la Guardia se implemente en el país”.

En ese sentido, el gobernador Tello se pronunció porque la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador se legisle de la mejor manera y se busque en la Cámara el cómo sí, que no se bloquee y no se quede como una buena voluntad, “porque no es un tema que se pueda dejar para después”.

Inclusive, el titular del Ejecutivo estatal enfatizó que, en estos momentos, los gobernadores priístas no solicitan cambios de ningún tipo al dictamen, “nosotros sólo queremos que salga, que los legisladores hagan su tarea y que no se politice, porque la seguridad del país no puede ser un tema de cálculos políticos”.

Alejandro Tello consideró que a Zacatecas y a otras 31 entidades federativas les urge una condición distinta en materia de seguridad y, por ello, insistió, su gobierno respalda la Guardia Nacional.

En la reunión con los gobernadores priístas y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, también estuvieron presentes el Consejero Jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra; el secretario de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño; el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, y José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina.

Además de Alejandro Tello, los mandatarios asistentes fueron los de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas; Colima, José Ignacio Peralta Sánchez; Coahuila, Miguel Riquelme; Estado de México, Alfredo del Mazo Maza; Guerrero, Héctor Astudillo Flores; San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López; Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel; Hidalgo, Omar Fayad; Oaxaca, Alejandro Murat, y de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez.