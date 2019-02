Godezac respalda controversia de municipios ante la SCJN para rescatar el Fondo Minero

El gobernador Alejandro Tello, en un evento oficial este viernes con empresarios gasolineros ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

■ “No es una pelea, no es ir en contra del Presidente, sino de tratar de defender lo nuestro”: Tello

■ El recurso legal se tramitó el 14 de febrero y el tema se hizo llegar ante la Conago

■ “Cada vez son más y más recursos los que se restan desde la Federación a Zacatecas y nos están poniendo como sociedad cada vez más contra la pared”

El gobernador Alejandro Tello Cristerna reiteró que la controversia constitucional interpuesta por municipios de la entidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el tema del Fondo Minero, y que ha sido respaldada por su gobierno, “no es una pelea, no es ir en contra del Presidente, sino de tratar de defender lo nuestro, porque al final de cuentas pues es –riqueza que proviene- del suelo zacatecano”.

Precisó que el recurso legal se tramitó el pasado 14 de febrero, el día 13 hizo lo propio el gobierno de Chihuahua, y “entiendo que en estos días lo hará Colima”.

Además de la acción legal el tema se hizo llegar en misma fecha ante la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), también aclaró.

Dijo al respecto que “es un llamado respetuoso al Presidente a que no nos quite ese monto –alrededor de 600 millones de pesos-, porque sería uno más”.

Esto en alusión a los recursos referidos a las estancias infantiles que el año anterior alcanzaron entre los 85 a 90 millones de pesos.

“Cada vez son más y más recursos –los que se restan desde la Federación a Zacatecas- y nos están poniendo como sociedad cada vez más contra la pared”.

Tello Cristerna dijo respecto del Fondo Minero que “nos pega mucho” que se le quite el sentido que se le estaba dando al impuesto y que consideró “un buen uso”, además fiscalizable por la propia federación ya que era la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) quien ministraba los recursos a Zacatecas.

“Son 600 millones casi, sin ello el Gobierno estatal prácticamente no tendría obra pública. Cientos de constructores locales no tendrían obra pública, se van a perder muchísimos cientos o miles de empleos. Si estoy preocupado y también los municipios”.

Reiteró su postura de manifestarse a favor de cambiar las reglas de operación para una mejor transparencia del ejercicio de los recursos y que se canalicen de mejor manera, “pero de ahí a quitárselo a Zacatecas…”.

Dijo que por eso respaldó a los municipios “que decidieron, sin estar obligados, no es una pelea, no es ir en contra del Presidente, sino de tratar de defender lo nuestro. Porque al final de cuentas pues es el suelo zacatecano”.

Comentó luego sobre el tema de las estancias infantiles que el pasado 14 de febrero mantuvo una reunión en la que lo abordó con su equipo de Desarrollo social y con la titular de la Secretaría de Educación de Zacatecas, Gema Mercado.

De los datos expuestos en esa reunión informó que serían 7 mil niños los afectados por las modificaciones planteadas desde el Gobierno de México y que “es mucho dinero, es muchísimo dinero, son 85 mdp lo que Sedesol el año pasado le destinó a 191 guarderías, la gente me está abordando, me está pidiendo el apoyo. No tengo yo esos recursos”.

El mandatario se solidarizó con los inconformes y dijo que buscaría soluciones para el tema.

“No quiero ir más allá porque se ha hablado de corrupción. No soy yo quién para decir si existe o no existe, era un tema totalmente operado por la federación, pero si tenemos que darle solución a eso porque son madres y padres que trabajan”, y cuya continuidad laboral podría estar en predicamento, dijo.

Al respecto hizo otro llamado al Gobierno Federal, para que “se recapacite”, al que agregó, “entiendo que están esperando las reglas de operación que se deben de publicar en cuestión de días. Y espero y allí se tenga muy claro ya tipificado como se va a apoyar a esos padres”.

Después manifestó su postura acerca de la exclusión de Guadalupe de los recursos del Fondo de Fortalecimiento a la Seguridad (Fortaseg) para este 2019.

“Me duele porque Guadalupe se ha visto azotado por la violencia, vamos a acompañarlos para revisar ese tema”.

Más tarde, el gobernador aclaró, mediante su cuenta de Twitter que el municipio de Guadalupe sí estará en el Fortaseg y agradeció al Sistema Nacional de Seguridad Pública que haya atendido su petición y no dejó fuera de este esquema a dicha demarcación.

Al respecto, Comunicación Social de Gobierno del Estado dio a conocer que los municipios de Zacatecas y Fresnillo recibirán 15 millones 897 mil pesos y 15 millones 225 mil pesos mediante el Fortaseg, respectivamente.

Autopista

También sobre el tema de la autopista Zacatecas-Aguascalientes informó que se reunió ayer con personal de Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en la entidad, y anunció la visita el próximo 4 de marzo del titular federal de la dependencia, Javier Jiménez Espriú, del que espera “que haga un anuncio importante en ese tenor; va a venir en el marco de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo”.

Dijo que la petición que ya ha hecho al respecto es que si no se otorgan recursos extraordinarios para esta obra porque no viene etiquetada, se pudieran asignar parte de los ya destinados a la carretera a Valparaíso.

“No porque no sea importante, pero porque en esta otra tenemos un flujo muy grande y que le pudiéramos meter 100 o 200 millones para arrancarla y ya de ahí continuarla”.