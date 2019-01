No habrá represión para desbloquear vías férreas en Michoacán: SG

Zoé Robledo, subsecretario de gobierno de la SG; Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, y David Colmenares, auditor superior de la Federación. Foto La Jornada

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que los bloqueos en carreteras y vías del tren dificultan el abasto de gasolina para Jalisco y Michoacán. Sin embargo, apuntó, no se utilizará la fuerza pública para desalojar vías de comunicación.

Señaló que también hay diálogo con la Secretaría de Hacienda y el Instituto Nacional Electoral para hablar del recorte presupuestal al organismo.

“A ver es que ¿saben una cosa? Mientras tengamos bloqueadas las vías del tren…nosotros estábamos pensando precisamente surtir a Jalisco y al propio Michoacán a través de Lázaro Cárdenas, en los vagones del ferrocarril, para dejarles rápidamente el combustible, la gasolina, el diésel, pero tuvimos este problema, porque sí fue un problema, de las vías del tren, pero estamos en permanente diálogo con la CNTE -Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación-, con los profesores, y vamos a avanzar en días, ojalá en horas”, señaló.

-¿Se hará uso de la fuerza pública?

-No hemos hecho, el presidente (López Obrador) ha sido categórico: no va a haber represión, no se hará uso de la fuerza pública, vamos a dialogar y cuando termine el diálogo, más diálogo. No comparto que la gente esté obstruyendo las vías, pero si lo hacen para que les paguen lo que se les debe, bueno, que se les pague lo que se les debe. Son gravísimas las afectaciones, pero insisto, estamos dialogando con ellos, no usaremos la fuerza pública, no hay manera de que nosotros vayamos a reprimir.

En cuanto al dinero para pagar adeudos laborales a maestros michoacanos, la funcionaria dijo que los recursos ya fueron autorizados, a cuenta de la partida presupuestal del estado.

“Hasta donde tengo entendido ya se bajaron los recursos; no sé si ya llegaron, pero ya están bajado los recursos para pagarle a los profesores algunas deudas laborales, sus bonos y alguna quincena”, indicó en entrevista.

En cuanto al caso del INE, la secretaria indicó que ha tenido comunicación permanente con el presidente del organismo, Lorenzo Córdova.

“Estamos tratando de resolver, ver de qué manera se puede allegar de esos 600 y pico de millones que fueron (recortados)”, dijo.

La secretaria participó en la reunión nacional para el federalismo y el desarrollo municipal 2019, donde instó a dejar atrás rivalidades entre los ayuntamientos y el estado, así como los conflictos entre los pueblos.

Igualmente, se pronunció a favor de promover la justicia de proximidad en materia laboral, administrativa y civil, para que la gente tenga acceso en su comunidad al sistema de procuración de justicia.