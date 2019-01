Grupos delincuenciales usan patrullas clonadas de la PEP para cometer delitos: Camberos

El secretario de Seguridad Pública, Ismael Camberos Hernández ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

■ Explicó que los casos se han detectado en la región sureste del estado

■ Para el 9 de septiembre todos los agentes deben contar con el Certificado Único Policial

■ Para acceder a este documento, uno de los requisitos es tener un nivel educativo mínimo de Preparatoria

Las autoridades de seguridad del estado han detectado que en la región sureste del estado los grupos delincuenciales utilizan patrullas de la Policía Estatal clonadas para cometer hechos ilícitos.

El secretario de Seguridad Pública, Ismael Camberos Hernández, aseguró que la semana pasada tuvieron conocimiento de un homicidio, en el que el cuerpo de la víctima fue arrojado en el municipio de Loreto desde una supuesta patrulla, de acuerdo con las versiones de un testigo.

No obstante, precisó que según la persona que vio los hechos este vehículo no tenía todas las características que poseen las unidades oficiales en las que se trasladan los agentes de la Policía Estatal ya que, entre otros elementos, no tenía torretas.

“Quien nos lo dijo, nos comentó que puede ser clonada y en esa región los grupos criminales han tenido esa práctica. Para cometer sus ilícitos usan vehículos similares a las patrullas” y recordó que en una ocasión se localizó un vehículo de este tipo que, previamente, se había visto involucrado en un hecho delictivo.

El funcionario refirió que respecto al suceso de la semana pasada hay abierta una investigación, ya que “este tipo de señalamientos, además de que nos señalan como responsables de un delito, han dañado la imagen de la corporación y creemos que es una estrategia de los grupos para dañar a los rivales”.

Indicó, también, que no sólo tuvieron conocimiento de estas prácticas por las declaraciones del testigo de este último hecho, pues “ya teníamos información de que había no solamente un vehículos, sino varios vehículos clonados que usan los grupos criminales”.

Dijo que, aparte de la investigación, se ha tratado de ubicar estas patrullas clonadas durante los recorridos de vigilancia por estos municipios; no obstante, apuntó que no ha sido posible hallarla porque la información que tienen es que es resguardada en el estado de Aguascalientes, a quienes han solicitado apoyo para poder buscarla en territorio hidrocálido.

El uso de las patrullas clonadas por parte de integrantes de la delincuencia organizada la señaló el funcionario después de ser cuestionado por los mensajes que aparecieron la semana pasada escritos en mantas, en los que se señalaba a la Policía Estatal como responsable de haber dejado una cabeza humana, dentro de una hielera, en el jardín principal de Loreto.

Enfrentan nueva depuración

De acuerdo con la nueva legislación federal, para el día 9 de septiembre de este año todos los integrantes de las corporaciones policiales deben contar con el Certificado Único Policial y, para acceder a este documento, uno de los requisitos que se exige es tener un nivel educativo mínimo de Preparatoria.

El secretario de Seguridad Pública expuso que ya están trabajando para que todos los elementos de la Policía Estatal alcancen este nivel formativo ya que, de lo contrario, el 30 por ciento de los agentes se verían afectados y esto constituiría una merma en el número de integrantes de la corporación.

La opción que hasta el momento han tenido para materializar este objetivo, dijo, es la de firmar un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) para que los policías puedan cursar la preparatoria en tres semestres a un costo de mil 800 pesos en total.

En la conferencia de prensa, el secretario abordó también el tema presupuestal, debido a que la dependencia a su cargo sufrió un recorte respecto a lo ejercido durante 2018.

Expuso que son varias las áreas que se han visto afectadas y también habló de que hay proyectos detenidos por la falta de dinero como, por ejemplo, el de la construcción de la Unidad Regional de Seguridad (Unirse) que se ubicará en Fresnillo.