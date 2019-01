Usuarios de Twitter difunden noticia falsa sobre desabasto de productos en supermercados

Imagen difundida en redes sociales sobre el supuesto desabasto de productos en Walmart ■ foto: facebook

■ Afirmaron que se derivó por el desabasto de combustible por lucha contra huachicoleo

Los usuarios de Twitter iniciaron la contraofensiva a los bots en el contexto del problema de distribución de combustibles en algunas ciudades del país derivado de las acciones contra el huachicoleo que emprendió el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El tema fue recuperado por el sitio plumasatómicas.com que exhibió este lunes 14 de enero como muestra, la cuenta @FxRnando404 que denuncia: “Esto es Walmart Zacatecas a las 12:30pm, ahora van a decir que nos tenemos que aguantar el hambre para apoyar a nuestro flamante presidente!!!???”.

El texto es acompañado de dos imágenes, una que muestra un anaquel de la sección de frutas y verduras vacío, y otro del área de lácteos, semilleno.

El sitio de noticias exhibe asimismo otras dos cuentas, una de ellas la @Pablo_Izait, que utiliza el mismo texto y fotografías, sólo que ubica el lugar en Walmart “corregidora” (Querétaro) y cita la hora de las 10 am; el otro que se menciona asegura que la sucursal de esta tienda departamental donde ocurre el desabasto de mercancías es “Walmart Salvador Nava” a las 10 am, y añade la etiqueta TransformacionDe4ta.

Esta noticia falsa, también la denunció utilizando los mismos referentes, la usuaria Roxxane @yoshgawen quien la alude así: “Dos bots compartiendo la misma foto, diciendo que en Zacatecas y en Corregidora, #Querétaro; Walmart quedó completamente desabastecido y ahora “pasan hambre”. Se les acabó el presupuesto, las ideas, y el cerebro”. Añade a su tuit las etiquetas #HuachicoleoChallenge y #FelizDomingo.

La cuenta @Pablo-Izait, que se presenta sólo mediante la suscripción “Gobierno México Política” y señala que se unió a la red social en diciembre de 2017 y que tiene a 74 seguidores mientras que sigue a 91 alrededor de las cinco de la tarde de este 14 de enero defendió el tuit que emitió hace dos días, y que según el registro fue retuiteado 2 mil 733 veces.

“Aunque traten de desacreditar mis fotos y mi publicación, aquí estoy para contestarles todo!! Y están en todo su derecho de no creer o si !! Saludos”.

Aseveró en otra publicación que no tiene por qué aclarar nada, que no es mentiroso y que fue él quien tomó las fotos “y si alguien me las roba no puedo hacer nada…”.

Plumasatómicas.com también indicó en su sitio que usuarios de redes sociales “acudieron a supermercados cercanos y subieron fotografías que contradicen el rumor del desabasto masivo”.

Fuera del registro que hace el medio, entre otros, quien se sumó a esta contraofensiva hacia la noticia falsa fue @monerohernandez, quien acudió a tomar fotografías a un supermercado y con sorna publicó: “Fui al súper; me espanté de ver el terrible desabasto qué (sic) hay:”

La imagen con que ilustra, muestra una sección de frutas y verduras repleta y una consumidora que camina relajada frente a los montículos de manzanas, uvas y piñas que aparecen en primer plano; en el fondo se ven otras variedades de vegetales comestibles en abundancia.

Por su parte, el sitio de noticias también cita a la vocera de la cadena comercial que se menciona en los tuits que buscan alarmar con el tema del desabasto de alimentos presuntamente provocado por el problema de distribución de combustibles, Gabriela Buenrostro.

Con base en su declaración hecha el pasado 12 de enero plumasatomicas.com subraya con negritas que Buenrostro expuso que no ha tenido “ningún tipo de afectación” por este tema.