El mayor problema de la UAZ es el aumento de alumnos con el mismo número de plazas

El presupuesto asignado para este 2019 para la institución fue de mil 899 millones de pesos, dio a conocer el Rector en conferencia de prensa FOTO: ANDRÉS SÁNCHEZ

Entrega de recursos extraordinarios obligará a la institución a modificar su reglamento

Deberá crear propuesta de normas y disposiciones “para una adecuada administración”

La Universidad Autónoma de Zacatecas planteó el pasado lunes en la mesa de negociación establecida en la Ciudad de México con la Federación, ser la primera de las ocho instituciones educativas de educación superior con dificultades financieras y que recibieron recursos extraordinarios para enfrentar sus compromisos de fin de año, en ser auditada “integralmente para quitarle todas las dudas que se presentan sobre el recurso que ingresa a la Universidad”.

Así se demostrará dijo el Rector Antonio Guzmán Fernández, que el problema “que tiene es básicamente” el crecimiento en atención de alumnos, actualmente estimado en 40 mil estudiantes, con el mismo techo presupuestal para plazas, desde hace 25 años.

El convenio que firmó la UAZ y el Gobierno del Estado con la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través del subsecretario de Educación Superior, Francisco Luciano Concheiro Bórquez, y mediante cual la Federación le otorgó recursos extraordinarios “no regularizables” (por única ocasión), por 250 millones de pesos, obliga en su cláusula cuarta a la institución a atender el déficit financiero mediante la incorporación en su reglamentación de disposiciones “en materia de disciplina financiera institucional, observando los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos”.

La compromete asimismo a que dentro de los tres próximos meses posteriores a la firma del documento, elabore y presente al Consejo Universitario una propuesta de normas y disposiciones “para una adecuada administración, ejercicio y rendición de cuentas de los recursos públicos que reciba”, misma que deberá enmarcarse legalmente en lo dispuesto por el Sistema Nacional Anticorrupción.

Al respecto adelantó que la próxima semana se lanzará la convocatoria para la integración del Sistema Universitario Anticorrupción, al que además el Rector pretende se integre un consejo ciudadano “que le dé certeza los diferentes actores y sectores de la sociedad zacatecana” en la verificación de la aplicación de los recursos que ejerce la institución. Particularmente habló de la inclusión en el organismo de las cámaras empresariales.

Precisó asimismo el secretario general de la UAZ, Rubén Ibarra Reyes, por su parte, que se revisan en este momento detalles de la normatividad de este instrumento, pero “está terminado todo, tanto el marco normativo que tiene que ver con la preparación del terreno institucional como la convocatoria” que adelantó será muy transparente, abierta y libre, “que genere mucha confianza”.

La Universidad tendrá ahora cada mes, cinco días hábiles para demostrar en qué ha ejercido los recursos que arriben a la institución; antes el periodo para la comprobación era trimestral.

Antonio Guzmán Fernández también confirmó lo publicado por medios nacionales acerca de que parte del compromiso adquirido como contraprestación de los 250 millones de pesos en recursos extraordinarios para la UAZ que llegaron a la entidad para su ejercicio el pasado 28 de diciembre a las 9 horas, fue que la Máxima Casa de Estudios en la entidad no aumentara su plantilla laboral y por tanto el gasto corriente, bajara los gastos de representación, viáticos, telefonía celular y el parque vehicular.

“Es correcta la información. Venimos apegados en este proceso, efectivamente vamos a hacer el esfuerzo de que con la misma plantilla que tiene la UAZ poder atender todavía más estudiantes”.

Sin embargo, observó que el gasto de operación de la Autónoma de Zacatecas viene reduciéndose desde hace dos años cuatro meses que ya suman su administración, estas medidas de austeridad, dijo, han permitido ahorrar alrededor de 500 millones de pesos, pagar 550 millones más de seguridad social y cerca de 859 millones de ISR: “De no haber hecho todo ese tipo de acciones, la Universidad ahorita estaría una crisis muy profunda de la cual no sabríamos cómo salir”.

Dijo que las medidas seguirán implementándose en apego a los compromisos adquiridos en el convenio signado con la Federación con la atención al problema de las pensiones para el que generará una propuesta ya “estudiada”, para plantearle a los sindicatos de Personal Académico y Trabajadores de la UAZ la compra de la prestación denominada “jubilación dinámica”.

Al respecto comentó que son condiciones contractuales muy similares respecto de los esquemas de jubilación las establecidas en las universidades públicas, y más, que el déficit actuarial por el sistema de pensiones referido a estas instituciones es de 1.3 billones de pesos.

“Estamos hablando que es la cuarta parte del presupuesto federal que se acaba de aprobar”.

De igual forma la UAZ se comprometió a dar continuidad al impulso del retiro voluntario del personal, no incluir más prestaciones a los contratos colectivos de trabajo, no descuidar el pago de los impuestos (ISR), así como revisar con ayuda de diferentes instancias el convenio de reconocimiento del adeudo ya celebrado con el ISSSTE.

“No es que no se quiera pagar”, dijo, sino que se les den condiciones a la institución “para estarles abonando porque cada mes están llegando retenciones que en un determinado momento bajo la circunstancia que se está presentando” no va poder atender.

Agregó en términos generales a modo de colofón sobre el tema que la Máxima Casa de estudios en el estado se apegará a lo que está establecido en los contratos colectivos de trabajo y en la reglamentación universitaria que se irá “complementando”.

Precisó asimismo que el convenio contempla los recursos para el pago de la siguiente quincena y que el presupuesto asignado para este 2019 para la institución fue de mil 899 millones de pesos.

Guzmán Fernández adelantó que el presente año será “igual o más difícil que 2108” en materia financiera, pero destacó no obstante que sí hubo un cambio en la voluntad política de la Federación hacia las universidades públicas atribuida al cambio de régimen, y en el caso del convenio que trajo 250 millones de pesos en recursos extraordinarios para la UAZ, la intervención “muy consistente” del subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro.

“Por primera vez en estos dos años, sí quisiera destacarlo, veo un interés muy importante del lado de la Subsecretaria; los dos años anteriores de parte del Gobierno Federal no recibimos un apoyo extraordinario, en 2016 no hubo apoyo extraordinario para la Universidad, en 2017 fue un apoyo de 60 millones de pesos. Y en este cierre se especulaba mucho que no iba a llegar el recurso” por estos antecedentes, pero llegó y por 250 millones de pesos.

Añadió la observación de que durante el proceso de negociación “hemos visto que han tomado con seriedad el tema” y así conformar un equipo que estará integrado por la propia Subsecretaria, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) y otras instituciones “para encontrar una salida al problema estructural que tienen las universidades”.

El Rector de la UAZ quiso enfatizar que el problema al que se enfrenta la educación superior en México es una crisis que se dejó crecer “como una bola de nieve” porque no sólo no se quiso atender en su momento sino en cierto sentido se incentivó al permitirles a las universidades que hoy están “en una situación muy compleja” realizar “muchas maniobras”, de tal manera que “el destino nos alcanzó”.

Fue reiterativo también en la idea de que al interior de la UAZ es deseable encontrar “la madurez (…) para poder enfrentar juntos esta situación” y aun llegó a asegurar que hubo quienes internamente “se frotaban las manos para que no llegara el recurso a la Universidad”, lo que tendría a la casa de estudios más importante del estado en una condición muy “complicada y delicada”.