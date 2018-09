Trasatlántica y transfronteriza: Olga Gutiérrez-García

Olga Gutierrez G

Olga Gutiérrez-García (Torreón, Coahuila, México, 1951). Poeta. Fisicomatemática. Traductora. Editora de la publicación bilingüe San Diego Poetry Annual. Miembro del San Diego Haiku group. Integrante del grupo de performance Four to the nth. Su seudónimo enriKetta luissi ha escrito una novela: El Peso de los Ovarios y diez libros de poesía: Ostrich Sky, Disclosed, In Vitro, Poetica Mathematica, Binaria, ÍÍÉ, Re-Versed, Dark Matter, Emily y Visitaciones. Sin duda tanto Olga Gutiérrez-García y enriKetta luissi son parte elemental del mapa poético transfronterizo de nuestro país. Manifiestan la fusión disciplinar entre la literatura y las ciencias en esta búsqueda constante de reinterpretar los soportes, las formas y los contenidos de la poesía. Esta entrevista se suma de manera especial al homenaje que en próximos días se realizará a Olga Gutiérrez-García y enriKetta luissi por parte del Festival Internacional de Poesía Caracol a cargo de la poeta Yohanna Jaramillo. Vayamos a donde la palabra y su recorrido por las extensiones del lenguaje revitaliza la fluorescencia de nuestras fronteras personales.

Armando Salgado: La frontera: cualquier frontera reúne todo: experiencias, cultura, diversidad, al límite. ¿Cómo es ese ir y venir tuyo entre México, Estados Unidos y otros países?, ¿a partir de tu heterónimo cómo son las fronteras personales entre Olga Gutiérrez-García y enriKetta luissi?

Olga Gutiérrez-García: Transitar entre fronteras en familia villista-porfirista, protestante-católica y colegio bilingüe. Fluir de binomios: Einstein-Sor Juana, Fermat-Emily Dickinson. Marx y Cristo. Por cuarenta años en la zona fronteriza Tijuana-San Diego. El diario switcheo entre español-espanglich-inglés-ingleñol. El constante martillar contra el muro. Definirse y redifinirse durante mis estancias largas en España, Francia, Alemania, Montenegro, y República Checa, enriKetta luissi (nombre de mi abuela materna, apellido de mi bisabuela paterna) es el gran misterio que me habita. Ella dicta los textos después de días y a veces años de jugar con las palabras. Llegué a pensar que era Emily Dickinson desde el Más Allá. En una lectura de poesía, una mujer en el público comentó que había conocido a enriKetta en la estrella Alfa Centauri A. Puede ser. Yo no sé.

AS: Tienes una novela y diez libros de poesía. Cuéntanos, ¿cómo te organizas para escribir un libro?, ¿qué elementos consideras fundamentales en la escritura de poesía?, ¿qué poemarios tuyos nos sugieres leer y dónde los podemos encontrar?

OG-G: enriKetta es bilingüe y organiza tanto los libros de poesía escritos en inglés, como los escritos en español. Cuando estima que hay un número suficiente de poemas para conformar un libro entonces los ordena. El título del libro se da al final, siguiendo la costumbre que tiene de no iniciar el poema con un título sino hasta el final. Los libros de poesía en inglés: Disclosed, Ostrich Sky. In Vitro, y Poetica Mathematica son una exploración matemática (juegos de combinaciones, teoremas, demostraciones, etc.) y las palabras. El libro en inglés, Re-Versed es una danza con el Versed de Rae Armantrout. Los libros en español: Binaria, ÍÍÉ, Dark Matter, Emily y Visitaciones, aunque difieren en voz y temática, tienen en común denominador el cuidado del lenguaje. Creo que es fundamental en la escritura tener una enriKetta. No tengo una sugerencia de cuál de todos estos libros leer. Dejo al lector decidir.

AS: Eres editora de la antología bilingüe San Diego Poetry Annual, donde se incluyen poetas de diversas nacionalidades. ¿En qué consiste este proyecto?, ¿a qué públicos está orientado?, ¿hay alguna manera digital de acceder a los materiales?

OG-G: William Harding es el fundador del proyecto bilingüe del San Diego Poetry Annual (sandiegopoetryannual.com) y yo la editora de la antología. La idea es enfatizar la presencia del idioma español en el sur de California convocando a poetas de la zona fronteriza Tijuana-San Diego y del resto del mundo que escriben en español para que su voz se haga llegar a todo público. Con esta intención se distribuye gratuitamente en bibliotecas públicas y universitarias en el condado de San Diego. Para difusión y escuchar a los poetas se ofrecen diversas lecturas en el condado de San Diego y Tijuana.

AS: ¿Qué relaciones encuentras entre la creación literaria y el dominio disciplinar de ciertas ciencias, en tu caso, la física y las matemáticas?, ¿cómo visibilizar estas conexiones más allá de un poema o un artefacto poético?

OG-G: Hay poesía en la matemáticas y matemáticas en la poesía. Mi experiencia creativa en la poesía es la misma que en las matemáticas.

AS: Compártenos los antecedentes de El peso de los ovarios ¿qué relación poética hay entre ellos y tu forma de ver el mundo?, ¿qué ideas podrías compartirle al público gualdreño que inicia su indagación en la escritura?

OG-G: El peso de los ovarios es una novela poética de corta extensión. Fue creada para ser publicada en una película, con imágenes e interpretación de un cineasta. Por lo pronto la novela está en espera de algún cineasta interesado en el proyecto. Creo que es muy enriquecedor para el escritor explorar otros medios y otros campos (biología, física, matemáticas, astronomía, etc.) que no sean nada más los libros y la literatura.

AS: En próximos días, serás el centro de un homenaje realizado en tierras tijuanenses en el marco del Festival Internacional de Poesía Caracol: honor justo a quien promueve las letras sin cansancio. El hecho que distintas generaciones se congreguen en torno a tu obra, ¿qué propicia dentro de ti?, ¿qué representa para ti este homenaje?

OG-G: Este homenaje es una gran alegría y agradecimiento profundo a Yohanna Jaramillo por esta distinción. Muy honrada tener como presentadoras de mi obra a Ma. Elena Tejeda-Yeomans y a Amaranta Caballero. Un enorme gusto de ver reunidos en ese día a los diversos grupos de poesía que hay en el estado y en San Diego. Lo mismo de disfrutar de la poesía de los poetas participantes en el festival y de contar con la presencia de familiares y amigos. Para mi este homenaje es un Big Bang.

AS: ¿Qué hacen Olga Gutiérrez-García y enriKetta luissi cotidianamente para no perder la cordura en este mundo convulso y transfronterizo?

OG-G: Olga reza todos los días por que enriKetta nunca la abandone. enriKetta constantemente está creando el poema.

Poemas de Olga Gutiérrez-García (enriKetta luissi)

En Manhattan

en una banca del East Side

ante el transitar de tetas y testículos ansiosos

el maniquí tiene el rostro y el rigor mortis de

mi madre

en lunes que parece viernes

mi madre maniquí se queja del camisón blanco y

la falta de maquillaje en el Paraíso

se queja de su ángel de la guarda cuando

ella en la tierra

formol y aguarrás escurren de sus ojos

Dios y sus ondas le digo

mientras mastico una Donkin Donut

mi madre-maniquí y yo

de la mano

neutrales

en larva rigidez

[Del libro de poesía Visitaciones]

Atención

reformularé a mi padre a sus ochenta:

demente-cadalso demente en cadalso cadalso-demente

a nadie se culpe

le asignaré tres variables espaciales: X1 X2 X3 y

X4 relativa al tiempo la mandaré al centro de un agujero negro

he allí el cerebro encogido de mi padre

he allí la espectro-scopía en jirones del cosmos

he allí la cáscara de una toronja podrida

[Del libro de poesía IIE]

En Praga

todo se hidroliza de ti:

el Castillo

las palomas en la plaza

los cementerios de los judíos

el Príncipe que Nunca Existió

el áspic en la taberna del 1600

el Cristo en sábanas rojas

con la cara de Kafka

en Praga

el hígado de ganso en jalea de higo

sabe a armadillo en pipián

huesos falsean parábolas

alguien bebe un smoothie

de cáscara de patatas

tocino y queso

junto al Moldava

persigo pingüinos amarillos y

diablos en la yugular

yo función de onda

—várices y patas de gallo

lo que fuimos

(abdicación de plegarias y más)

rueda hasta la Catedral de San Vito

alguien se gasta en cuatro líneas blancas

four two three one

en el Café Louvre

en plato con habichuelas de oro

Einstein te guiña el ojo

celebras a tus scotties por

bailar don’t let me down a ritmo de salsa

escribes tres líneas

línea una línea dos línea tres

finges que con eso basta

para reconstruir el himen

[Del libro de poesía EMILY]

Cálculo

derivadas concha nácar prensan la tarde

derivadas en blanco y negro clavan río

Newton crucifica a Leibnitz

la derivada de dos equis es etílica

la luna es una cinta de Moebius y

en su leche convergen Spinoza y Francis Bacon

el Gran Ojo topologiza todo

la derivada de la inmortalidad es un espermatozoide

en pos de topologías húmedas y

crucigramas

la derivada de una constante es un triángulo

(nudo canceroso deriva tormenta obsidiana)

la derivada de un número irracional

es un brassiere en problemas

la derivada de un brassiere en problemas

es un número racional

aquí y en todo lugar

[Del libro de poesía Dark Matter]

Axiomas

Axioma 1

enriKetta / 1 = ∞

(enriKetta dividida por la unidad es infinito)

Axioma 2

enriKetta / 0 = 1

(enriKetta dividida por la nada es la unidad)

Axioma 3

enriKetta / enriKetta = Ф

(enriKetta dividida por sí misma es el vacío)

[Del libro de poesía Visitaciones]

Señal

la identidad del piano enmudece ante las hormigas.

la guanábana amanece rancia.

ejercitar el deseo con alguien es aburrido.

mejor explayarse sobre la lavadora para acrecentar la fiebre.

las granjas se cubren de excremento.

gallinas tras kamikazes y loros en conserva. sí.

periscopio percibe percudidos percebes

perturbadoramente perspicaces.

es la Señal del bisturí. adelgazar bofes y belfos.

parecería la noche se ha ido.

volverá. dicen los que saben.

el edificio: solsticio de esqueletos.

(por favor lea el texto anterior en voz alta y a gran velocidad)

[Del libro de poesía Visitaciones]

en el Café De Cuyo Nombre No Quiero Acordarme ella la de juegos de látex en pantaletas heroicas y panal de cabellos a la Amy Winehouse se cierne en el up and down de las funciones de Bessel

bajo el corset de la tarde

en cada punto la omniscia manía de permutar besos y demás por ecuaciones

en cada punto esa pústula hacia los hombres con los que compartió alguna vez lo blando y secreto

en cada punto el corazón nauseabundo

[Del Peso de los ovarios]

En aquel hotel

Para Olga

éramos nieve en inacabable desierto

galletas de jengibre con rostro desvaído

morían las glándulas sexuales

éramos octubre en el vacío

relojes en extinción

pan molido sin fósforo ni miel

sin multiplicadores de Lagrange

sólo sustantivos inútiles en el colapso

éramos diástole en cerveza

dentaduras postizas bajo la cama

hematomas calambres y bigotes

¡éramos nuestras madres muertas!

¡éramos eso y más!

(para tranquilizarme cantabas quedo los salmos de los locos)

al susurrar morirse es tan fácil alineamos la estética del alma

fingimos que no pasaba nada

[De Vortex, San Diego Poetry Annual, 2017-18]

lánguidas sombras escapan

sedientas más allá del tiempo

el amor acaricia los instantes

con precisión de luz desvanecida

aprendo a gatear sobre el colchón imaginario

donde la realidad a veces sueña a veces no

lluvias golpean tóxicas

el alma respira en pausas

Sin Nombre salta a la Nada dragón en llamas

todos aplauden

[Del libro de poesía BINARIA]

AMÉN

vasculares masajes de castidad

reestructuran

plexiglás y antimonio

eléctricos en plexo ovárico

los labios de la Mona Lisa

fosfatos etcéteras

amén