Julio Boltvinik Kalinka impartió la ponencia “Dos propuestas para desarrollar el pensamiento de Marx” FOTO: ANDRÉS SÁNCHEZ

Presenta académico propuesta de diputada de otorgar a la población mil 800 pesos al mes

Se reduciría drásticamente la desigualdad y quizá, lo más radical, desaparecería el hambre

El académico y político mexicano Julio Boltvinik Kalinka fue el encargado de clausurar el ciclo de conferencias magistrales del 6 Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales con su ponencia “Dos propuestas para desarrollar el pensamiento de Marx”, en la que hizo una revisión de las ideas del filósofo alemán respecto a su antropología filosófica y los objetivos del capitalismo para concluir que si no se implementa el ingreso universal en México se encaminará a la barbarie.

Boltvinik explicó que la antropología filosófica marxista es un pensamiento que no depende de las circunstancias del tiempo y el lugar porque se refieren al ser humano. Ésta se pregunta ¿qué es el ser humano? Para responder que es un ser cuya actividad vital es el trabajo mediado que se va volviendo universal, que cada vez es más libre y consciente. Y eso, dijo, está vigente ahora más que nunca, porque en este mundo de desarrollo tecnológico queda claro la especie que es el hombre, un constructor eterno de herramientas.

“Nos hicimos fabricando objetos externos y ahora esos objetos nos pueden resolver la vida”, manifestó el académico, para agregar que cuando el hombre deja de hacer las cosas que las cosas mismas pueden hacer, entonces ha llegado el momento de liberarse y dedicarse al trabajo creativo. Las máquinas, de acuerdo con Boltvinik, van a liberar al hombre y es la gran esperanza de la humanidad pero al mismo tiempo es el gran peligro, porque el capitalismo no quiere que bajen sus ganancias, “los malditos dueños de las grandes empresas quieren seguir recibiendo cantidades y cuando empiezan a bajar se ponen agresivos y hay que encontrar un culpable”, expuso.

Por lo que el académico reiteró que “o hacemos el ingreso universal en serio o nos vamos a la barbarie”, una propuesta en la que Boltvinik trabaja hace años y que explicó, es un pago que recibe todo el mundo desde el día que nace hasta el día que muere, “desde la cuna hasta el sepulcro”.

El académico dio a conocer que la propuesta que hay para México fue realizada por la diputada federal Araceli Damián del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que consiste en una reforma constitucional para cubrir durante los primeros 20 años el pago a la población por grupos de edad y de sexo, a quienes se les entregaría mil 800 pesos al mes a cada persona de manera incondicional, por lo que una familia de cuatro miembros recibiría cada uno su pago, y con esto, aseguró el especialista, se reduciría drásticamente en México la desigualdad y quizá, lo más radical, desaparecería el hambre.

Sobre todo este último rasgo, especificó, pues el sistema hace trabajar al ciudadano con un “látigo metafórico” que lastima porque el pueblo sabe que si no trabaja no come y eso hace que el trabajo sea forzado, por lo que recalcó que el ingreso ciudadano universal destruiría esa amenaza y liberaría radicalmente al pueblo para poder hacer lo que siempre quiso hacer, el trabajo creativo.

Explicó que el Estado es quien cobraría los impuestos y entregaría a la gente el pago de mil 800 pesos. El cálculo de la diputada, informó Boltvinik, ha demostrado que sí es viable al igual que lo ha declarado el Fondo Monetario Internacional. Sería un esfuerzo fiscal grande para la cobertura total de la población pero al final de los 20 años podría representar aproximadamente 6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) mientras se elimina el hambre, la pobreza y la desigualdad para siempre y se libera a la vez a toda la gente.

Si no lo hacen, aseveró, es porque no quieren hacerlo y porque continúa existiendo la actitud de “cómo le vamos a dar dinero a los huevones”, sin embargo, dio a conocer el docente investigador del Colegio de México, ha habido experimentos pilotos en otros países que han demostrado que la vida de la gente ha cambiado de manera radical. Son libres.