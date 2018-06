Ante posible guerra comercial con USA: ¿Cuál es el plan en Zacatecas?

La medida de Trump de decretar impuestos de manera unilateral al acero y otros productos es un atentado a los acuerdos comerciales, con México y otros países. El sujeto que gobierna Estados Unidos ha renunciado a la idea de equilibrio económico: quiere todo para sí. Es un mastín comercial: no podemos esperar llegar a acuerdos racionales con alguien así. México debe jugar con las armas de la política y la diplomacia. Lo grave del caso, es que los gobiernos neoliberales hicieron dependiente a México en productos estratégicos, bajo la peregrina y dogmática idea de que la economía era una trama de decisiones racionales basadas en el valor de la utilidad. Nada de eso es real. Trump intentará usar aquello en lo cual somos dependientes para atacar (sin dudarlo). Y son productos como energéticos, semillas de todo tipo (sobre todo hortalizas), fertilizantes, bienes de capital y el uso de un sinfín de patentes. No debemos tener expectativas optimistas con el gobierno actual de EEUU, por ello, ubiquemos el peor de los escenarios, porque justo ese ocurrirá.

El primer objetivo debe ser aumentar el nivel de autonomía con los productos estratégicos. Y eso no significa otra cosa que Sustitución de Importaciones, además de diversificar los tratados comerciales con países distintos a USA. Una política de sustitución de importaciones, ahora mismo, implica una fortísima estrategia de innovación tecnológica: planificar una agresiva economía del conocimiento con enfoque local. Potenciar el uso del conocimiento para producir ya sea productos de sustitución u objetos contrahegemónicos (otros objetos que cubran las mismas necesidades). El enfoque local implica que la prioridad es el cálculo de consumo dentro del estado. Desde la entrada de Trump al gobierno norteamericano, Mexico debió iniciar estrategias de impulso al mercado interno, en lugar de ello mantuvo la idea de hacer crecer la economía a partir de la Inversión Extrajera Directa para incrementar las exportaciones. Y recordemos que esa estrategia es en realidad una dinámica de ‘auto-importaciones gringas’: empresas que vienen a México por la mano de obra barata y nulas regulaciones ambientales. Luego, sus ‘auto-importaciones’ aparecen como ‘exportaciones’ mexicanas. Lo único que ocurrió es que les aumentamos sus tasas de ganancia y nos quedamos con boronitas. Es una tontería sostener ese modelo.

¿Cuándo empezará a actuar el gobierno de Zacatecas en ese sentido? ¿Podemos esperar que el gobierno estatal genere un plan estratégico con un horizonte de 15 años para modificar la estructura económica de la entidad? ¿O seguirán saliendo al pacífico a conseguir inversionistas para que vengan y ‘auto-importen’ sus productos? El escenario del libre comercio, decíamos al inicio de las declaraciones de Trump contra el TLC, es un problema y al mismo tiempo una oportunidad para retomar el rumbo propio en la construcción del modelo económico que necesitamos. Lo mismo manifestaron los gobernantes, pero no han actuado en consecuencia. Ojalá y antes de saber el desenlace de las negociaciones sobre el tema, escuchemos a Godezac informarnos que ya tienen un plan económico para sustituir importaciones con enfoque local en Zacatecas.

