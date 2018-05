AMLO da bienvenida a su campaña a Santiago Nieto

Andrés Manuel López Obrador y Santiago Nieto, durante el mitin que realizó el aspirante presidencial, en Tlaquepaque, Jalisco. Foto La Jornada

Tlaquepaque, Jal. Andrés Manuel López Obrador dio la bienvenida a su campaña a Santiago Nieto Castillo, quien “tiene mucha información” tras haber sido titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) hasta que lo echaron del cargo en octubre pasado, acusado de falta de ética por revelar presiones del titular de Pemex, Emilio Lozoya, para ser absuelto del caso Odebrecht.

“El ex fiscal tiene todo el conocimiento de Odebrecht, mucha información. Me importa bastante no para que él esté en esa función, sino porque quiero que se haga valer la democracia, que se castigue a los que compran votos, a los que obligan a la gente a votar por un partido, por un candidato”, advirtió al término de su mitin en este municipio conurbado al suroriente con Guadalajara.

Dijo que Nieto no será el próximo fiscal de la República y que tampoco llegó a sumarse poniendo alguna condición.

“Vino aquí y me dijeron que si lo presentaba, dije que con todo gusto y van a estar apareciendo otros ciudadanos (…) Esto da confianza y ayuda a que se definan los indecisos”, afirmó.

El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia explicó que la llegada del ex fiscal Nieto no modificará su posición a buscar sólo justicia, porque “yo no soy verdugo y no quiero venganza”.

El ex titular de la Fepade fue presentado por López Obrador durante el acto realizado en El Parián, la plaza más tradicional de Tlaquepaque, ante miles de personas, a quienes dijo que era bienvenido como son bienvenidos todos.

Apenas unas horas antes, el lunes por la noche en Tonalá, López Obrador presentó durante otro acto multitudinario la suma del empresario lechero Abraham González Uyeda, subsecretario de Gobernación durante la presidencia de Felipe Calderón y panista de larga trayectoria.

En entrevista posterior al mitin de este mediodía, López Obrador reiteró su agradecimiento a los tuits favorables a su causa publicados por la cantante Belinda y dijo esperar que “otros artistas, promotores de la cultura, empresarios, militantes del PAN, del PRI, de otros partidos, se sigan uniendo en estos días que faltan”.

También señaló que recibió noticias sobre que la empresa Coppel está pidiendo a sus trabajadores de Guadalajara votar a favor de Ricardo Anaya y que presuntamente los obligaría a tomar fotos de sus votos el día de la elección.

Además se pronunció para que este mismo día la Coparmex se pronuncie en torno a un aumento al salario mínimo que es “de los más bajos en el mundo”, aumento que lo haga llegar por lo menos a 98 pesos previo a la revisión de enero próximo.