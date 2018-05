“Minoría rapaz”, llama AMLO al Consejo de Negocios

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de Juntos Haremos Historia, asistió a la 59 semana de Radio y Televisión, organizada por la CIRT. Foto La Jornada

Ciudad de México. Andrés Manuel López Obrador arremetió hoy contra el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), que a través de un desplegado le cuestionó ataques a algunos de sus integrantes. El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia los acusó de financiar la “guerra sucia” en su contra y “no dar la cara”; de tener confiscadas a las instituciones y de rehén al gobierno y de no querer “dejar de robar ni perder el privilegio de mandar”.

López Obrador participó este jueves en la 59 Semana Nacional de Radio y Televisión. Interrogado sobre la declaración del CMN, dijo que representa a una “minoría rapaz” y se sienten amos de México.

Les dijo que son responsables, de la inseguridad y la violencia porque “se han dedicado a saquear y a robar y se abandonó al pueblo”.

“Son tan ingratos, que cuando les convenía, apoyaron a (Enrique) Peña (Nieto), y ahora son los que más lo han ninguneado. Son tan siniestros que lo convirtieron en el payaso de las cachetadas”.

En la reunión, organizada por la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) en la Expo Santa Fe, a la cual llegó en motocicleta, López Obrador aseguró que los del CMN “tienen preferencia por otros candidatos. No quiero generalizar, pero algunos que avalan ese documento han impedido que haya una auténtica democracia en el país. Han ayudado en los fraudes electorales”.

En su desplegado, que llamó “Así no”, el CMN rechazó lo que llamó “expresiones injuriosas y calumniosas” de López Obrador hacia algunos empresarios.

En esa forma aludió a declaraciones del candidato, según las cuales algunos hombres de negocios cabildeaban con el aspirante presidencial Ricardo Anaya la formación de una alianza en contra del líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

López Obrador dijo hoy que los empresarios “lo hicieron en 2006 y ahora quieren repetir lo mismo. En 2006 cuando menos firmaban sus mensajes, ahora es pura guerra sucia. Están nada más financiando a quienes se dedican a hacer mensajes, documentales en contra nuestra. Esa es la discrepancia que tenemos”.

Cuestionó que “ellos le han hecho mucho daño al país, porque en buena medida son responsables de la tragedia nacional. Es un grupo que se opone al cambio en México, porque les ha ido muy bien… No quieren un cambio de régimen; no quieren dejar de robar, ni quieren perder el privilegio de mandar. No es sólo hacer negocios al amparo del poder público, sino que se sienten los dueños de México”, aseguró.

Insistió que “tienen secuestradas a las instituciones, al gobierno, que no representa a todos los mexicanos, está al servicio de esta minoría rapaz, y nosotros queremos que el gobierno represente a todos, que no esté al servicio de un pequeño grupo que hace o deshace”.

Afirmó que no tiene enemigos, sino adversarios, pero que se requiere separación del poder económico y político.

Reiteró que de ganar las elecciones, “no los vamos a peseguir, porque no es mi fuerte la venganza, queremos justicia. Ya basta, han robado mucho, han destruido al país, háganse a un ladito”.

En su exposición subrayó que no tiene doble discurso, ni doble moral, y afirmó que está “totalmente abierto a la crítica”, porque ésta es “fundamental para la democracia”.

López Obrador aseguró que en su gobierno habría respeto a la libertad de expresión y resaltó que no va a cancelar ninguna concesión de radio y televisión. “No vamos a actuar de manera arbitraria, autoritaria. Vamos siempre a proceder de manera legal para que no haya malos entendidos”.

No obstante, sostuvo que se requiere Estado de derecho, “porque eso ha impedido que haya confianza y que avancemos”. También expresó su apoyo y respeto a los periodistas. “Que no haya acoso, que no haya represión, que no se atente contra la vida de los informadores. Vamos a cuidarlos, a protegerlos”.

López Obrador sostiene u encuentro privado con los integrantes del Consejo Nacional Agropecuario.