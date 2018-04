La Jiribilla 17/04/2018

GUADALAJARA. La Fiscalía General del Estado confirmó que, por error, dos helicópteros de la Armada de México abrieron fuego contra personal de la Fuerza Única Jalisco que patrullaba en cinco vehículos el municipio de Jilotlán de Dolores, donde fue asesinado este domingo en una emboscada el alcalde con licencia y candidato a la relección Juan Carlos Andrade Magaña, del partido Movimiento Ciudadano. Los hechos, tras los cuales no se reportaron heridos ni daños materiales, ocurrieron la madrugada de este lunes en los límites de Jalisco y Michoacán. Imagen de archivo de helicóptero de la Marina FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

UNO: “Calma y serenidad”.

DOS: “Debut y posible despedida”.

TRES: “Slim entra en escena”.

COLOFÓN: “Ni los alcaldes se salvan”.

UNO: “Aún no existen candidatos oficiales”

Será el viernes 20 de abril del presente año cuando el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas dé a conocer las candidaturas, planillas y las codiciadas listas de espacios plurinominales.

Se sabe que estas listas, tanto en los cabildos como en la Legislatura, huelen a indignación, se incluyen amantes, familiares y bastantes impresentables.

Al día de hoy no existe candidato alguno y si se promocionan como tales serán sancionados por ser actos anticipados de campaña.

Sea paciente.

DOS: “Debut y posible despedida”

Iván de Santiago, ex alcalde de Villanueva y ex diputado local por el PRD, frente a la grilla interna optó por darle las gracias y buscar cobijo para contender bajo las siglas de Morena, con quien comparte amplias posibilidades de triunfo.

Pero no todo es miel sobre hojuelas.

La bronca es que desde el PRD ya preparan un misil legaloide bajo el argumento de que Iván ya participó en un proceso interno en otro partido político y por ello no es elegible.

Sin embargo y dados los cambios en la legislación que permiten ser funcionario de día y candidato de noche; la moneda queda en el aire.

TRES: “Slim y sus intereses”

Van algunos apuntes sumamente interesantes que hace Gerardo Esquivel, a colación de la aparición en escena de Carlos Slim, el hombre más rico de México, para dar su respaldo al polémico proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.

El economista señala que “es lógico que Slim defienda el proyecto del NAICM. Él tiene múltiples intereses en el proyecto (diseño, construcción e inversión). No es una opinión desinteresada e imparcial. Su opinión se debe tomar en cuenta al igual que la de otros” y continúa: “Algo que debe cambiar es que los intereses del país deben dejar de estar supeditados a los intereses de una minoría. Debe evitarse a toda costa la captura del poder político por parte del poder económico” para concluir con “la influencia desmedida de grupos de interés económico en la toma de decisiones han tenido consecuencias nefastas en la desigualdad en México”.

COLOFÓN: “Récord de la ignominia”

La violencia contra los alcaldes en México llegó a niveles récords: el crimen del alcalde de Jilotlán, Jalisco, Juan Carlos Andrade Magaña, se convirtió en el crimen número 73 de presidentes municipales asesinados en este sexenio, cifra que supera a los 47 homicidios de ediles registrados en el gobierno de Felipe Calderón.

Una chulada nuestro actual gobierno.

