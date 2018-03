Pese a promesas gubernamentales, el teleférico sigue sin operar

Continúan los trabajos; aún no hay fecha para reapertura FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

Sinfra da a conocer que el avance en la obra civil es de 95 por ciento

Dicen que deben efectuarse los procesos de prueba (200 horas) que exigen las empresas que hacen el trabajo para poder autorizar la puesta en marcha

Llegaron las vacaciones de Semana Santa, las actividades del Festival Cultural y, con ello, el arribo de turistas a la capital de Zacatecas; sin embargo, a la fecha el Teleférico, calificado recientemente por el gobernador Alejandro Tello Cristerna como “la fuente de recursos más importante que tiene el DIF” y como “quizá el atractivo más importante de Zacatecas”, aún no está en funcionamiento.

En un evento realizado a principios de marzo, el mandatario estatal y el titular de la Secretaría de Infraestructura, Jorge Luis Pedroza Ochoa, supervisaron los trabajos que se desarrollan en dicho espacio. En ese acto, señalaron que las obras tenían un avance de 95 por ciento y que estas instalaciones se pondrían en marcha para el presente periodo vacacional.

No obstante, en estos momentos todavía no está abierto al público y el pasado viernes, en una entrevista con diferentes medios de comunicación, el secretario de Infraestructura indicó que no se puede hablar de una fecha concreta de inicio de las operaciones.

Explicó que actualmente están a 95 por ciento de avance en la obra civil, pero deben llevarse a cabo los procesos de prueba que exigen las empresas que realizan el trabajo para poder autorizar la puesta en marcha del teleférico.

Pedroza Ochoa expuso que se requieren 200 horas de pruebas “para poder garantizar que puede estar listo para que la ciudadanía haga uso” de él y recalcó que “queremos ser muy respetuosos precisamente de estos protocolos de configuraciones, de pruebas. No presionaremos para no correr ningún riesgo”.

El propio gobernador ha recordado que ya han pasado más de dos años desde que iniciaron los trabajos en el teleférico. Dijo, en el evento de supervisión llevado a cabo este mes, que “fue en enero de 2016 cuando el gobierno anterior entró en un proceso licitatorio, pero seis días antes de que entrara (la nueva administración que encabeza) se bajaron las canastillas”.

Expuso en esa ocasión, que “no vengo a repartir culpas, pero sí a dejar muy en claro por qué nos ha llevado tanto tiempo el poder poner en funcionamiento quizá el atractivo más importante de Zacatecas. (…) Hemos tenido que convivir con muchas vicisitudes, ha sido un rosario de temas”.

Aún sin fecha para su reapertura, el titular de Sinfra insistió en que la entrada en funcionamiento no depende de su secretaría, sino “de la empresa que tiene la patente y no vamos a correr ningún riesgo por apresurar a abrir el servicio del teleférico al público”.