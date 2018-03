La inseguridad y el desempleo, principales problemas de la capital del estado: Ulises Mejía

Ulises Mejía se registró hace un par de meses como precandidato para participar en el proceso interno de selección del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la búsqueda de contender por este instituto político a la presidencia municipal de Zacatecas, “porque estoy convencido” del proyecto de nación elaborado por 200 especialistas que impulsa Andrés Manuel López Obrador, y de que puede ayudar en su implementación.

El director general de Grupo Harmej (que involucra los giros farmacéutico, restaurantero y de importación de bebidas) es crítico de las reformas estructurales que se han establecido en los años recientes en el país, entre ellas, la laboral “que tanto daño está haciendo a la micro, pequeña y mediana empresas”, que asfixia por un lado a los pequeños comerciantes y permite por el otro la contratación temporal de los trabajadores mexicanos por horas o meses.

Esto ha significado, dijo el empresario de 33 años, la pérdida de condiciones laborales vinculadas a la estabilidad en el empleo como son el reconocimiento de la antigüedad, el retiro digno o el derecho a la vivienda, en tanto que se accede cada vez menos a contratos por tiempo indeterminado.

Abundó sobre los efectos de las reformas, ahora la Energética, que ha significado el incremento “desmedido” de los combustibles.

“Ya tenemos gasolinas a precios de 20 pesos el litro y el diésel más caro que la gasolina, no se diga el gas LP. Ya es imposible trabajar; para los que utilizan esos insumos, esos servicios, es imposible trabajar, lo que era negocio ha dejado de serlo”.

“Es lo que nosotros no compartimos. Por eso estamos en el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, porque estamos seguros que se van a revertir esas dichosas reformas estructurales que tanto daño le han hecho a nuestro país”, y que el proyecto del tabasqueño “dará cimientos paulatinamente para que las cosas funcionen mejor, pero desde la óptica de la honestidad, la transparencia y la eficiencia”.

Ulises Mejía es egresado de la Licenciatura en Comercio Internacional por el Tecnológico de Monterrey, institución en la que también cursó una maestría en Administración de Empresas. Y Licenciado en Administración de Empresas con especialidad en Mercadotecnia por la Universidad “San Diego State”; obtuvo otro posgrado por la Universidad de Carolina del Sur, la maestría en Administración en Negocios Corporativos.

Su respuesta a por qué alguien interesado en los negocios, una vocación que busca obtener ganancias económicas, pretende insertarse en el servicio público donde el objetivo es generar condiciones para que la población acceda a todos sus derechos humanos, es que “es fundamental” que a la administración pública “migren” los principios básicos de la administración de empresas: el control, la eficacia, la eficiencia, la planeación de metas a corto, mediano y largo plazo y la estrategia.

“Incentivar y motivar a los servidores públicos con el objetivo de brindar servicios básicos de calidad y obras que realmente necesite la ciudadanía”.

Sobre la inserción en la administración pública de personas formadas como empresarios que ha implicado el uso de información privilegiada para hacer negocios, el tráfico de influencias y los conflictos de interés, apropiándose de la distribución de obra pública o de contratos para la venta de bienes y servicios a los gobiernos, beneficiándose ellos mismos, sus familiares y amigos, y cómo le aseguraría a la gente que no ocurriría lo mismo que en caso de convertirse en candidato a la alcaldía de la capital por Morena, dijo que “lo que busca la ciudadanía son gobiernos honestos, eficientes, donde se le dé salida a muchas de sus problemáticas”.

Reiteró que trasladar elementos como la eficiencia y eficacia, la planeación, la estrategia de la visión empresarial para “conducir en su momento, el que vaya a estar como responsable de un municipio, de un estado o un país”, siempre tendrá que basarse “sobre todo” en la honestidad y la austeridad.

Dijo que la gente está “cansada y desesperada” ante los casos de corrupción e impunidad tanto a nivel local, estatal y federal, que han implicado la falta de beneficios a la ciudadanía con gobiernos transparentes, de puertas abiertas, y honestos.

Agregó que desde Grupo Harmej ha contribuido a la generación de 150 empleos mediante la apertura de ocho negocios que se ubican en la zona metropolitana Zacatecas-Guadalupe, donde los trabajadores, “que con mucho orgullo van y laboran día a día” se están certificando; “estamos invirtiendo en el desarrollo humano para tener una mejor ciudadanía”.

“Estamos dando todo el esfuerzo para que se mantengan esos empleos, pero lamentablemente estamos al acecho de la inseguridad como todos los comerciantes”, y de las “malas decisiones”, subrayó otra vez hablando de las reformas estructurales como la hacendaria que ha implicado “una carga impositiva absurda para el que está generando empleos (…) que en vez de dar motivación a los pequeños empresarios para que el comerciante siga invirtiendo en Zacatecas” lo que hacen es orillarlos a cerrar su negocio o irse a otro estado.

Comparó esto con el trato que se da a las grandes empresas extranjeras con las que dijo no está peleado pero si objetó que se les den facilidades administrativas y en respuesta no ofrezcan condiciones de empleo digno, exploten “nuestros recursos naturales” y a “nuestro recurso humano”.

Su diagnóstico sobre los principales problemas de la capital del estado señala justo a la inseguridad y el desempleo.

“Lo que necesitamos es un municipio seguro que pueda dar tranquilidad a sus habitantes” como ocurría hace años en que la gente transitaba tranquila “sin que estuvieses con el pendiente de que te fueran a robar o a secuestrar”. También se requiere un municipio “altamente gestor para bajar recursos donde se detone e impulse la economía productiva, generadora de empleos”, bien remunerados.

Agregó que es necesario que “este cambio que todos anhelamos sea no solamente ya la esperanza de nuestro país, sino hechos concretos que le den la salida a tanta demanda que lleva años que no ha sido atendida”. Algo que debe suceder mediante un “proyecto nuevo, no va a ser mediante los mismos. Mediante el mismo camino, porque te va a llevar al mismo destino”.

Ulises Mejía quien también se define como “un padre de familia felizmente casado”, agregó que aprendió pronto de su padre, el ex candidato a la gubernatura del estado por el PRD, Miguel Mejía Haro, “que la mejor inversión que iban a hacer sus padres era en su preparación académica.

Añadió que la familia “es un pilar fundamental” que debe fortalecerse y dijo que el equipo que está integrando se empeñará en hacer posible la cuarta transformación del país a la que convoca López Obrador.