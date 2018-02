Sin participación ciudadana, la democracia pierde la razón de ser: Joanna Corral

Sin participación ciudadana, la democracia pierde la razón de ser, la representatividad y la legitimidad. Fue con esta declaración como la presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), Joanna Corral Peralta, resaltó la importancia del evento que este lunes se llevó a cabo en la Casa Municipal de Cultura de la capital del estado.

En este espacio se instaló el Comité Coordinador y el Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del SEA, los cuales están conformados por todas las instituciones encargadas del combate a la corrupción dentro de este nuevo esquema legal, administrativo y normativo.

Aparte de la presidenta del comité ciudadano, están los titulares de la Secretaría de la Función Pública, de la Fiscalía General de Justicia del Estado, del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa, así como de la Auditoría Superior del Estado y del Instituto Zacatecano de Transparencia.

Para concretar esta instalación se llevó a cabo una sesión con todos los miembros de estas instancias y con el gobernador Alejandro Tello Cristerna como “testigo de honor”.

En la última década, señaló Corral Peralta, se han multiplicado los espacios de participación para la sociedad y ya los ciudadanos pueden formar parte de organismos como observatorios, consultorías, comisiones, etcétera; de forma que puedan incidir directamente en la vida pública.

Pese a este crecimiento, no obstante, la presidenta del CPC aseguró que no es suficiente, sino que se debe seguir trabajando al interior del SEA y en la coordinación entre instituciones. Para este aspecto de relación interinstitucional existe, precisamente, el Comité Coordinador del sistema que se instaló este lunes.

El significado de este cambio ha de traducirse, comentó, en que “la administración pública se ha transformado y los planes de gobierno han sido sustituidos por políticas púbicas que son constituidas por acciones emprendidas por gobierno y sociedad”.

Y en este sentido, agregó que la consecuencia de lograr una mayor y real participación social será la de recuperar “la legitimidad de las instituciones públicas”.

Tras aprobar que el secretario técnico del Sistema Local Anticorrupción será designado mediante una licitación pública y abierta, y antes de clausurar los trabajos de la sesión, el gobernador Alejandro Tello Cristena tuvo su intervención.

En ella, además de destacar nuevamente la importancia de este acto, el mandatario estatal consideró que se le ha “estigmatizado” con acusaciones de solapar o dejar sin castigo los abusos del pasado.

En ese tenor, apuntó que “en Zacatecas no podemos seguir transitando en base a rumorología, suposiciones y estigmas. (…) En mi gobierno, en el que haga la debe pagar” y expuso que si en el pasado existieron abusos, que sean denunciados y comprobados, se tendrá que proceder de la misma manera.

En cuanto al Comité Coordinador que se instaló este lunes, explicó que responde a la demanda ciudadana de tener mecanismos autónomos que evalúen y promuevan acciones concretas que puedan obtener resultados rápidos en el combate a la corrupción.

Ahondó en las responsabilidades de esta instancia señalando que con ella se busca “prevenir, detectar y sancionar las responsabilidades administrativas y los hechos de corrupción que ocurran al interior de las instituciones”.

No obstante, concluyó retomando la idea expresada por la presidenta del CPC y, por tanto, reiteró la importancia de la participación social.

Aseveró que “estos esfuerzos serían infructuosos si no contamos con el apoyo y la participación de la ciudadanía. Por ello es aquí y ahora cuando debemos hacer un cambio de paradigma en el combate a la corrupción la cual, aunque nos duela, permea en todo el cuerpo social y político”.

