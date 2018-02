Han sido solventados 400 millones de los 2 mil mdp observados por la ASF: Paula Rey

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó un monto de cerca de 2 mil millones de pesos a la Cuenta Pública 2016, de los cuales alrededor de 400 millones han sido solventados. Hay todavía documentación sin revisar por el órgano fiscalizador y otra “en tránsito” que fue enviada al mismo por las dependencias a finales del 2017, además de que fueron pocas las observaciones sobre las que no se envió “alguna documentación justificatoria”. Por ello se espera todavía poder disminuir el monto, sostuvo Paula Rey Ortiz Medina, secretaria de la Función Pública de Gobierno del Estado.

“La verdad seguimos revisando todas las observaciones que hay para ver cuáles están en condiciones de poder insistir con las dependencias ejecutoras que se solventen y cuáles definitivamente ya no son solventables, cuáles son hechos consumados que no permiten revertir el proceso porque ahora sí se tendría que reintegrar el recurso indistintamente de los procedimientos que lleve a cabo la Auditoría Superior de la Federación o la Auditoría Superior del Estado con fines resarcitorios”.

Esta fue la primera ocasión también mencionó, que la ASF auditó las participaciones federales a las entidades, una atribución que antes no ejercía, por lo que no se tenía “práctica” sobre “qué es lo que necesitan que tengas identificable a la mano”.

En su opinión los problemas para la comprobación clara del ejercicio correcto de los recursos tiene que ver con el control interno en las dependencias y el establecimiento de mecanismos para que sean plenamente identificable ante el órgano fiscalizador de la federación, por lo que se está poniendo énfasis en este tema para prevenir problemas en lo subsecuente.

Dijo que la Secretaría de la Función Pública todavía se encuentra en el proceso de revisar el desglose de todas las observaciones hechas a la Cuenta Pública 2016 por la ASF y precisó que el termino para solventarlas ya terminó.

Paula Rey también expuso que el Periférico Centenario, el Teleférico y el Centro Cultural Centenario han sido observadas por la Auditoría Superior de la Federación, pero también por la Secretaría de la Función Pública Federal, y aun la estatal que ella misma encabeza. “Son muy observadas estas obras y tenemos observaciones de diversas fuentes”.

Adelantó por ello que todavía habrá más sanciones derivadas de las auditorías que se les practican, pero que la ASF no ha pedido que se le reintegren recursos destinados a ellas derivado de las revisiones que ya ha hecho.

Comentó no obstante que se iniciaron procedimientos contra funcionarios implicados, que suman unos siete u ocho, principalmente de la Secretaría de Infraestructura (Sinfra), algunos que han sido sancionados con la inhabilitación o suspensión.

Uno de estos ex funcionarios, expuso, acumuló entre 17 a 18 procedimientos de los que “ha logrado salir” de tres.

Paula Rey Ortiz Medina también sostuvo que han aumentado las observaciones porque lo han hecho notablemente asimismo las auditorías, que además son cada vez más rigurosas.

“Ahorita ya estamos en un momento en el que están saliendo las observaciones de 2016, ya tenemos, estamos en vísperas de que llegue la ASF para realizar alrededor de 10 a 15 auditorías”, y en breve la Auditoría Superior del Estado practicará otras por su parte, mientras que en el mes de abril “vendrá la Función Pública Federal” a iniciar otras a otros tantos programas.

Expuso que los órganos de control están fortaleciendo “la función preventiva”, pues si se logra que las dependencias hagan lo correcto desde el principio, habrá menos observaciones y en lo subsecuente aseveró, disminuirán las auditorías.

“Porque hoy en día hay que decirlo, hay dependencias que cuando no tienen a la Auditoría Superior de la Federación, tienen la del estado, y si no a nosotros, pero es parte, son las consecuencias de lo mismo que se ha generado y no es privativo sólo en Zacatecas sino que se da en todo el país”.

