Spauaz vota por el no a la huelga; la diferencia fue de 63 sufragios

El Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (Spauaz) se desistió de estallar a huelga, luego de que el plebiscito realizado ayer arrojó como resultado un 52.09 por ciento del sufragio en contra y 47.91 por ciento a favor. Aunque la diferencia fue de apenas 63 votos, destaca que la abstención alcanzó un 48.49 por ciento del padrón de agremiados.

El total de votos emitidos durante el plebiscito fue de mil 519, superando con ello el mínimo para validar el proceso que era de mil 470, equivalente a 50 por ciento más uno del padrón. De estos, 723 estuvieron a favor de estallar la huelga y 782 en contra. Además, hubo 10 votos anulados.

Pedro Martínez Arteaga, secretario general del sindicato, informó que el plebiscito apenas pudo ser validado, ya que solamente participó el 51.51 por ciento del padrón, lo que significa que “cada vez nos estamos ahorcando más nosotros mismos”.

En el transcurso de la tarde, habo la preocupación del Comité Ejecutivo por la poca afluencia de docentes, pues no alcanzar la cantidad mínima de votos hubiese sido una señal de debilidad en el sindicato.

El dirigente gremial comentó que su preocupación era “que se rebase el 50 por ciento más uno, porque si eso no se cumple daríamos señas de debilidad. La Rectoría fue muy hábil, supo llegar primero con las demandas económicas”.

Sin embargo, manifestó que el problema reside en que la Rectoría está utilizando recursos del presupuesto de este año para el pago de prestaciones que se adeudaban del 2017, lo que significa que a partir de octubre habrá un déficit muy grave.

“El sindicalismo en México está muy debilitado y lo que ocurre en Zacatecas no es otra cosa más que el reflejo de lo que ocurre a nivel nacional. No quiero eximirme de las críticas que he recibido de falta de liderazgo, pero creo que la indiferencia de la gente es porque está leyendo el contexto nacional: somos 96 universidades que no están yendo a la huelga”, dijo Martínez Arteaga.

Asimismo, denunció que la Rectoría lanzó la amenaza malintencionada de no pagar los salarios caídos, lo que desincentivó la participación de los universitarios en el plebiscito de este jueves.

Declaró entonces que había “un ánimo de no entusiasmo como en el emplazamiento extraordinario anterior, donde votamos más de mil 800 y la diferencia fue de 11 votos. Hoy se ve que el movimiento de los estímulos, que no es de injerencia sindical, ha desgastado mucho”.

Explicó que de no haber alcanzado el mínimo de votos, el procedimiento hubiese tenido invalidez jurídica y en tal caso no habría sido necesario abrir las urnas y contar los votos. El procedimiento consistiría en firmar el desistimiento, aunque con la posibilidad de emplazar otra vez posteriormente.

Por último, Martínez Arteaga informó que el Spauaz se ha sumado al Consejo de Huelga Nacional que se integrada por sindicatos de 200 universidades. Ese organismo plantea detener labores el próximo 28 de febrero, con la posibilidad de continuar con otros paros el 1 y 2 de marzo, pues “es el único arma que tenemos para presionar al gobierno federal”.