En Zacatecas , 90% de los secuestros se resuelve de manera positiva, pero no es suficiente: gobernador

La activista y presidenta de la Asociación Civil Alto al Secuestro, María Isabel Miranda de Wallace, reconoció los esfuerzos que hace Gobierno del Estado para combatir el delito de secuestro, informaron las autoridades en un comunicado.

Este jueves, el mandatario estatal, la activista y la coordinadora nacional Antisecuestro de la Secretaría de Gobernación, Patricia Bugarín Gutiérrez, realizaron un recorrido por las instalaciones de la Unidad Especializada del Combate al Secuestro (UECS), dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas.

Tras el reconocimiento de que el delito de secuestro en la entidad ha lacerado a un número importante de familias, el gobernador Tello invitó a la funcionaria federal y a la presidenta de Alto al Secuestro a estar en Zacatecas para reforzar la estrategia de combate a ese crimen.

En ese sentido, Isabel Miranda de Wallace reconoció al jefe del Ejecutivo por interesarse de manera particular en combatir el delito del secuestro: “lo felicito por estar pendiente de este tema”.

La activista consideró que un gobernante mexicano debe poner especial énfasis en las políticas económicas y de seguridad; sin embargo, no a todos les interesa atender este último y no sólo no se rodean de gente capaz, sino que les es más redituable salir en una foto en la inauguración de una carretera.

Alejandro Tello aseguró a Miranda de Wallace y a Patricia Bugarín que su administración tiene como una prioridad el combate de la inseguridad, y el secuestro es parte de ello.

“Créanme que el tema de seguridad es lo que más me interesa, a lo que más le dedico tiempo durante el día, y cada vez que sucede un hecho lamentable y aberrante, como es un secuestro, le doy un seguimiento puntual y no es para alegrarme que 90 por ciento de los secuestros se resuelven de manera positiva, yo quisiera que no existieran”, dijo.

Si bien el mandatario aplaudió el trabajo coordinado y el compromiso total de la UECS, señaló que es necesario que haya más inversión en tecnificación y no permitir que se siga robando la tranquilidad de Zacatecas.

Agradeció también la presencia en el evento de los representantes de las cámaras empresariales, quienes -aseguró- juegan un papel fundamental para lograr bajar los índices de inseguridad en este 2018.

Alejandro Tello detalló que su administración está en proceso de instalar más de 230 cámaras de video vigilancia en el corredor Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo, con el mayor número de población; de igual manera, se ha hecho inversión importante en equipo de inteligencia que no se tenía.

Asimismo, informó a la Coordinadora Nacional Antisecuestro de la Segob y a Isabel Miranda que, como gobernador, cuando así lo desean, se reúne con las familias de las víctimas de secuestro, les da tranquilidad, genera la empatía y afortunadamente se ha logrado dar resultados sin poner en riesgo la vida de las víctimas.

Detalló, además, que a lo largo de su administración se han logrado importantes detenciones de victimarios, se han dictado importantes condenas y se ha hecho todo para que no puedan quedar libres el día de mañana.

Alejandro Tello aseguró que su gobierno hace lo humanamente posible por devolver la paz y tranquilidad a Zacatecas, aunque solicitó la colaboración de todos para denunciar y así disminuir los índices de secuestro.

Patricia Bugarín, por su parte, reconoció el acercamiento que tuvo el gobernador con la Coordinación Nacional Antisecuestro de la Segob para solicitar el respaldo y trabajo conjunto en el combate del delito.

Agregó que en el país hay 32 Unidades Especializadas de Combate al Secuestro y en todas se trabaja para dar confianza de la ciudadanía.

Miranda de Wallace, finalmente, recomendó al gobernador que en Zacatecas se tengan los suficientes abogados victimales para atender de mejor manera a la ciudadanía, equipar con tecnología suficiente la Unidad Antisecuestros y que los policías y ministerios públicos tengan un salario decoroso.

En tanto, al empresariado zacatecano le hizo un llamado a involucrarse en las estrategias de combate a la inseguridad, inclusive poner en marcha programas de incentivos a los policías, donde los empresarios subsidien ciertos apoyos como se hace en Sinaloa.

A la sociedad civil, la activista la invitó a organizarse y trabajar de la mano con la autoridad para regresar “la paz que teníamos y los delincuentes nos han quitado; si cada uno hacemos lo que nos corresponde, México sería otra cosa”.

También estuvieron presentes en la visita de observación de la UECS, la secretaria general de Gobierno, Fabiola Gilda Torres Rodríguez, y el procurador de Justicia, Francisco José Murillo Ruiseco.

La UECS Zacatecas actualmente tiene una plantilla de 42 personas con cinco agentes del Ministerio Público, 11 oficiales secretarios, dos psicólogos para atención de víctimas y sus familiares, dos comandantes de Policía Ministerial y 22 agentes investigadores de Policía Ministerial.