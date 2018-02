Si Rectoría paga algunas prestaciones, STUAZ desistirá de emplazamiento a huelga: secretario

Rafael Rodríguez Espino, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), informó que si en próximos días le son pagadas algunas prestaciones pendientes, su gremio desistirá de la huelga a la que ha emplazado.

“Estamos a la espera de algunas fechas de pago de adeudos que nos tienen, y si nos pagan en estos días de nuestra parte no habría huelga, pero quiero ser bien claro y eso sería si nos pagan y me dan respuesta por escrito de los ofrecimientos”, expresó.

Dijo que la Asamblea de Delegados le instruyó a que convoque a Asamblea General antes del día 15 de febrero, y si se realizan los pagos, esta se realizaría con la idea de no estallar la huelga y formalizar su desistimiento.

Comentó que la Rectoría adeuda alrededor de 20 millones de pesos que contemplan prestaciones como la prima de Gratificación por Jubilación, Servicio Médico, canastilla y gastos de defunción.

Rodríguez Espino informó que también está pendiente un bono que se otorga a sus agremiados en el mes de enero y cuyo monto asciende a 2 millones de posos, y de los días adicionales que representan un millón 900 mil pesos.

En caso que la Rectoría ofrezca pagar esas prestaciones antes del viernes, el mismo lunes se convocaría a Asamblea General para que ahí se defina de manera formal el desistimiento de huelga.

“Lo que yo sé es que con el subsidio que le ha llegado al Rector en estos días es suficiente para resolver nuestro problema, por eso me estoy atreviendo a decir que antes del día 15 podremos tomar nuestra definición”, agregó el dirigente sindical.

También se refirió a un monto que otorga Gobierno del Estado al Stuaz por concepto de Revisión Contractual. En principio fue de 300 mil pesos pero en cada administración ha aumentado y ahora ha llegado a 2 millones de pesos, recurso del cual “estamos a la expectativa”.

En caso de que Gobierno del Estado notifique que no hay condiciones para otorgar ese apoyo, Rodríguez Espino dijo que se lo informará a los delegados antes del 15 de febrero para que definan si llevan a cabo alguna movilización o no.

Consideró que el gobierno del estado debería dar una respuesta positiva para ese recurso, pues no se exige algún aumento, sino que solamente se compense un poco a los trabajadores las afectaciones que tienen por la situación económica.

Relacionado