La Federación retendrá a la UAZ 30 mdp por incumplir convenio de pago al ISSSTE

Ante esa noticia, puede haber problemas de pago de la próxima quincena: Spauaz

Dice que aún no hay una notificación formal respecto a esa retención del recurso mencionado, sino que el Rector mencionó esa posibilidad vía telefónica

El Gobierno Federal retendrá 30 millones de pesos a la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) debido a que la Máxima Casa de Estudios de la entidad ha incumplido con el convenio de pago del adeudo con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Durante la segunda Asamblea General del Sindicato de Personal Académico (Spauaz), previa al emplazamiento de huelga vigente hasta el 16 de febrero próximo, Pedro Martínez Arteaga, secretario general, informó que ante esa noticia, puede haber problemas de pago de la próxima quincena.

Sin embargo, dijo que no hay una notificación formal respecto a esa retención del recurso mencionado, sino que el Rector Antonio Guzmán Fernández le mencionó esa posibilidad vía telefónica.

“De manera informal, vía telefónica, el Rector me dijo que le van a retener 30 millones por el convenio firmado con el ISSSTE. No lo tomemos con toda la formalidad del mundo, pero sí me lo dijo de manera no formal. Entonces debemos apretar para que algo se haga, no podemos estar satisfechos”, expresó el dirigente sindical.

Manifestó también que ya no hay seguridad en el empleo y durante años no se han realizado promociones ni se reponen las plazas que abandonan los docentes que se jubilan, por lo que “si no apretamos, no habrá seguridad en el empleo y quizá ni siquiera reubicaciones”.

Asimismo, Martínez Arteaga dio a conocer la respuesta de Rectoría a las demandas del Spauaz y entre ellas destaca un aumento salarial de 3.4 por ciento y de .495 por ciento para prestaciones no ligadas al salario, de igual forma que en otras universidades públicas del país.

También plantea que las primas de antigüedad de noviembre y diciembre de 2017 serían pagadas el 13 de febrero próximo, mientras que en relación a prestaciones contenidas en el Contrato Colectivo de Trabajo propone que la Gratificación por Jubilación sea pagada a 10 trabajadores académicos de acuerdo al orden de prelación correspondiente.

Menciona que la institución también se compromete a pagar las primas posjubilatorias a 20 trabajadores académicos conforme a la lista correspondiente, el mismo 13 de febrero de este año, además de pagar 150 mil pesos por concepto del Servicio Médico Complementario

La respuesta de Rectoría señala también que “haciendo un esfuerzo extraordinario, con la finalidad de apoyar salarialmente a los profesores académicos, se les ofrece pagar por única ocasión un bono equivalente a 14 días de salario tabular. Este monto se depositaría en el mes de junio y excluiría al personal de confianza de la administración central.

Sobre la indemnización por defunción, la Rectoría ofrece revisar el pago de la misma correspondiente a seis trabajadores académicos para el 13 de febrero, y sobre los procesos de basificación, “deberán considerarse los resultados de los diagnósticos de cada unidad académica, así como los requisitos para los procesos correspondientes”.

Entre los asistentes, la mayor inquietud fue el tema de la seguridad social, el adeudo que persiste con el ISSSTE y Fovissste, y el déficit financiero, pues el pago de las primas de antigüedad de agosto, septiembre y octubre del año pasado se realizó con presupuesto de este año.