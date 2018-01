Ante el frío padres de familia podrán decidir si sus hijos faltan a clases

Habrá facilidades para que los niños se ausenten: Seduzac

Ante las condiciones del clima, el descenso de la temperatura en los últimos días y la predicción de la misma para los días siguientes, en diversas regiones de la entidad, la Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac) informó que habrá las facilidades para que los niños se ausenten de las escuelas si sus padres lo consideran conveniente.

Gema Mercado Sánchez, titular de esa secretaría, informó que sigue el frío en Zacatecas, en algunos lugares con sensación térmica de grados bajo cero, por lo que “la mejor decisión, de llevar o no a nuestros hijos a la escuela está en cada familia, siempre pensando en su salud y bienestar”.

Si los padres deciden llevarlos a las escuelas, la funcionaria recomendó que los padres deben procurar abrigarlos lo mejor posible, con al menos tres capas de ropa, de preferencia, térmica, y que además se cubra la boca con bufanda y las manos con guantes, al igual que los padres y maestros.

En caso de que prefieran no llevar a los niños a clases, dijo que las escuelas serán comprensivas para facilitar esta decisión, por lo que dependerá de los padres de acuerdo con las condiciones en cada familia

A través de las redes sociales, Mercado Sánchez señaló que las condiciones en diferentes partes del estado, y la salud de cada niño o joven es particular y la mejor decisión la tienen madres y padres de familia.

“Nuestras escuelas están abiertas para brindar un servicio educativo comprometido y atento, con vocación de servicio”, agregó la secretaria, además de compartir la predicción del clima de la Comisión Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional.

De acuerdo con ese pronóstico, este miércoles continuará una onda gélida en la mayor parte del país, así como probabilidad de nieve en zonas montañosas o sitios que están por encima de los 3 mil metros sobre el nivel del mar.