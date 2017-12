Para “ayudas sociales” cada diputado recibirá 200 mil pesos

Diputados de la 62 Legislatura en una sesión ordinaria n foto: andrés sánchez

Herramientas legislativas se mantendrán en 2018 de aprobarse paquete económico

Es el recurso que los legisladores destinan a becas, despensas, entre otros conceptos

Cada uno dispondría de 7 mil pesos diarios, los cuales han resultado

En 2018, la partida de las herramientas legislativas para los diputados se mantendrá, en caso de aprobarse el paquete económico como fue propuesto en días pasados por el Gobierno estatal. En el planteamiento que los legisladores enviaron al Poder Ejecutivo se incluye el concepto de “ayudas sociales”, en el que se etiqueta un monto de 83 millones 204 mil 856 pesos.

Este recurso es el que los diputados destinan a apoyos que les solicita la ciudadanía, así como a becas, despensas, bolos y demás conceptos que no están relacionados con la labor legislativa.

De los 83.2 millones de pesos que se están planteando para esta partida, a cada uno de los 30 diputados les correspondería la cantidad mensual de 231 mil 124.6 pesos, es decir, que cada legislador tendría diariamente 7 mil 704 pesos para destinar a gastos que han sido criticados por dirigirse únicamente al reparto de “dádivas”.

Por ejemplo, varios legisladores locales han difundido a través de sus redes sociales la entrega de este tipo de apoyos a los habitantes de diferentes municipios. En notas periodísticas publicadas en este medio de comunicación se han recuperado algunos casos como los de los diputados Carlos Peña Badillo, Jorge Torres, Norma Angélica Castorena, entre otros.

El uso de recursos públicos para estos fines ha tratado de ser erradicado por parte de las fracciones parlamentarias de oposición proponiendo modificaciones, inclusive, a la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

No obstante, este concepto de ayudas sociales dentro de las percepciones que recibe cada diputado no ha sido eliminado, sino que se ha mantenido año con año y 2018 no será la excepción.

Entre quienes han defendido la permanencia de esta partida presupuestal están los diputados oficialistas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del Verde Ecologista de México (PVEM) y de Nueva Alianza (Panal).

En una conferencia de prensa ofrecida hace un año, señalaron que necesitan estos recursos para “corresponder” a la ciudadanía que votó por ellos, a través de la entrega de “ayudas y apoyos sociales”.

El diputado Peña Badillo apuntó en esa ocasión que se requiere etiquetar dinero para estos fines debido a que “tenemos que seguir dando respuesta a las necesidades”, ya que el hecho de que el 99 por ciento de los legisladores de estos grupos parlamentarios hayan sido electos por mayoría les obliga “a regresar y dar respuesta en los distritos”.

Por su parte, Le Roy Barragán Ocampo sostuvo que “las herramientas legislativas tienen unas reglas de operación súper claras, muy clarísimas, para lo que son y deben de ser comprobadas con extrema exactitud”.

Por el otro lado, los integrantes de la 62 Legislatura local que se han mostrado a favor de eliminar el dinero para gestión han indicado que estos recursos se ejercen de forma arbitraria y no están relacionados con la actividad legislativa que es la que, de manera preponderante, deben realizar los diputados.

En este sentido, Luis Medina Lizalde ha advertido en numerosas ocasiones que los diputados son elegidos para legislar, vigilar la administración pública y ser un gestor, es decir, “ser la voz de los que no tienen voz”; sin embargo, ha señalado que no está entre sus funciones la de “ser un Santa Claus con cargo al erario”.

Asimismo, y más de cara a un año electoral como 2018, en entrevistas pasadas este diputado ha indicado que el dinero de las herramientas “realmente es el financiamiento de actos anticipados de campaña”.