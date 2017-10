Universitarios Libres exige a administración central deslindarse de autores materiales de “La Estafa Maestra”

Miguel Moctezuma Longoria, integrante de Universitarios Libres n foto: la jornada zacatecas

Nadie que aparezca como responsable debe ocupar algún cargo directivo

Llaman a construir “un pacto de unidad, lo más amplio posible” en defensa de la Universidad

Universitarios Libres, expresión política al interior de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), convocó a todos los universitarios, sindicalistas, docentes, estudiantes, funcionarios y a los grupos políticos a construir “un pacto de unidad, lo más amplio posible en defensa de la Máxima Casa de Estudios de la entidad.

“Este pacto requiere no excluir a nadie y sólo será viable si se convoca a partir de lineamientos estratégico mínimos que sirvan para el diseño de una estrategia unificadora. Pero, hay que colocar en el centro, el interés genuino de la Universidad, empezando por tomar decisiones sobre las responsabilidades de quienes son los responsables de su conducción y buscando la interlocución inmediata con los poderes locales y federales”, expresó Miguel Moctezuma Longoria.

Explicó que el pacto que se propone debe ser llevado al Consejo Universitario, para que en su seno, se corrija, se amplíe y se sancione, ello como estrategia para evitar la confrontación entre los universitarios.

También plantea que no es posible negociar exitosamente con el Gobierno Federal si la UAZ no asume formalmente la responsabilidad de presentar una propuesta sobre su modelo universitario, particularmente sobre el funcionamiento del mismo. En ese sentido, indicó que, aunque el Spauaz tiene como misión la defensa laboral de su Contrato Colectivo, en las condiciones actuales, debe exigir al Rector que entregue su propuesta de Universidad.

“No se trata de invadir su responsabilidad, sino de señalarle que este es el camino para una negociación; además es parte de su responsabilidad. Esta ha sido una propuesta reiterada que no se quiere asumir porque se prefiere dejarle las manos sueltas al Rector en la negociación con las autoridades federales y estatales, lo cual es peligroso porque él no se está conduciendo con el aval de la máxima autoridad y no cuentan con el respaldo y el apoyo de los universitarios”, expresó.

Moctezuma Longoria dijo que otra propuesta se refiere a la elección, por parte del Consejo Universitario, de una Comisión de Universitarios, que se encargue de promover la discusión en cada Área del Conocimiento sobre las acciones que hay que emprender a fin de fortalecer el quehacer como docentes e investigadores.

Por otra parte, “exigimos a las autoridades universitarias que en lugar de renunciar a establecer convenios de colaboración en proyectos de investigación financiados con instancias como Sagarpa, Sedesol, y Conade, tomen sana distancia de quienes aparecen señalados de ser los autores intelectuales y materiales de la llamada “Estafa Maestra”, a fin de que esta denuncia no sea materia de negociación. Por supuesto, nadie que aparezca como responsable de la misma debe ocupar cargo directivo universitario en instancia alguna”.

Por último, Universitarios Libres convoca al secretario general del Spauaz, Pedro Martínez Arteaga, “a que abandone todo acto de provocación y de agresión verbal en las reuniones con los agremiados”.